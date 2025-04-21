Dünya Ekonomik Forumu kurucusu Klaus Schwab'dan istifa kararı

Her yıl Davos'ta düzenlenen zirveleri ile akıllarda yer edinen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) kurucusu ve yöneticisi Klaus Schwab istifa etti.

Tam 54 yıldır WEF'in başında bulunan Schwab'ın istifasının ardından geçici başkan yönetim kurulunun oy birliğiyle Başkan Yardımcısı Peter Brabeck-Lemanthe oldu.

Gelecek başkanın seçimi için komite kurulduğunu belirten WEF Yönetimi, kurulduğu günden bu yana foruma aralıksız liderlik yapan Schwab’a minnettarlığını dile getirdi.

Klaus Schwab kimdir?

Klaus Shwab 30 Mart 1938’te Almanya’nın Ravensburg şehrinde doğdu. Makine mühendisi, ekonomist ve yazar olan Schwab, 1971 yılında Avrupa Yönetim Forumu’nu kurdu. 1987 yılında ise forumun adı Dünya Ekonomik Forumu olarak değiştirildi. Klaus Shwab forum kurulduğundan bugüne kadar forumun yönetim kurulu başkanlığı görevindeydi.