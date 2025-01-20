Dünya Ekonomik Forumu toplanıyor! Erdoğan Davos'a katılacak mı?

Dünya Ekonomik Forumu bir kez daha Davos'ta toplanıyor. Davos'un bu yıl teması 'akıl çağında işbirliği' olacak. Forumun yıllık toplantısındaki oturumlar 'büyümeyi yeniden hayal etme', 'akıl çağında sektörler', 'insana yatırım', 'gezegeni korumak' ve 'güveni yeniden inşa etmek' gibi başlıklarla 5 farklı alanda düzenlenecek.

Davos'a kimler katılıyor?

Dünya Ekonomik Forumu'nun en merak edileni ise Davos'a kimlerin katılacağı. Davos'a 60'ı hükümet ve devlet başkanı olmak üzere toplam 350 üst düzey devlet görevlisi geliyor, iş dünyasından da 900'ü CEO pozisyonunda 1600 üst düzey temsilci katılıyor.

Ağır toplardan ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump yemin törerine hazırlanırken yoğunluğu sebebiyle Davos'a perşembe günü video konferans ile katılacak.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Çin Başbakan Yarıdmcısı Ding Xuexiang de orada olacak. Suriye'deki yeni hükümetin Dış İşleri Bakanı sad Hasan el Şibani de zirvede yerini alacak isimlerden.

Erdoğan, Davos'a gidecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2009'da gerçekleşen Davos zirvesinde dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve moderatör David Ignatius ile bir tartışma yaşamış ve bir daha zirveye katılmama kararı almıştı.

Davos Krizi ve "one minute" çıkışı olarak tarihe geçen olayın ardından Erdoğan zirveye katılmasa da bakanlar ve hükümet yetkilileri katılmaya devam ediyordu. Ancak iddialara göre Erdoğan, organizatörlerin İsrail-Hamas savaşındaki tutumu nedeniyle hükümet yetkililerinden de foruma katılmamalarını istedi.

Davos Krizi veya "one minute" çıkışı nedir?

Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, 9. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez'e, 20 Ocak 2009'daki Dünya Ekonomik Forumu'nda "Sayın Peres benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak, bunu da böyle bilesin. Öldürmeye gelince, siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz! Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum" demişti.