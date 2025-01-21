Dünya Ekonomik Forumu'nda Greenpeace eylemi!

İsviçre'nin Davos kasabasında bu yıl "Akıl Çağı İçin İş Birliği" temasıyla düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları bugün itibarıyla başladı.

WEF 55. Yıllık Toplantıları sırasında çevreci örgüt Greenpeace eylemi ise güne damga vurdu. Greenpeace üyeleri ana konferans salonunun önünde pankart açarak protesto gerçekleştirdi.

Pankartta "TAX THE SUPER RICH FUND A JUST & GREEN FUTURE" (Süper zenginleri vergilendirin adil ve yeşil bir geleceği finanse edin) yazılı olduğu görüldü.

Göstericilere kısa bir süre sonra güvenlik görevlileri müdahale etti ve kongre merkezinin dışına çıkardı.

Greenpeace'ten açıklama

Greenpeace tarafından dün yapılan açıklamada da, Greenpeace akticistlerinin Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nun helikopter pistini bloke ederek hükümetlere ultra zenginleri vergilendirmeleri çağrısında bulunulduğu ifade edildi.