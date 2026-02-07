“Dünya ekonomisi 2 yıl stabil büyüyecek”

Dünya Bankası Başekono­mist Yardımcısı ve Bek­lentiler Grubu Direktörü Ayhan Köse, ABD, Çin ve Avru­pa ekonomilerinin beklenenden iyi performansı, tarifelerdeki dalgalanmaların öngörülenden daha sınırlı etkileri, enflasyon­daki durgunlaşma ve yapay zekâ yatırımlarının desteğiyle küre­sel ekonomik büyümenin gele­cek iki yılda istikrarlı bir şekilde sürmesinin beklendiğini söyledi.

Dünya Bankası’nın 13 Ocak'ta yayımladığı Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun bulgu­larını değerlendiren Köse, dünya ekonomisine ilişkin büyüme tah­minlerinde yapılan yukarı yön­lü revizyonları "iyi haber" olarak nitelendirdi. Bankanın küresel ekonomik büyüme tahminleri­ni bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya, gelecek yıl için ise yüzde 2,6'dan yüzde 2,7'ye yükseltme­sinin arkasındaki nedenlere dik­kat çeken Ayhan Köse, ABD, Çin ve Avrupa ekonomilerinin bekle­nenden daha iyi bir performans sergilediğini ifade etti.

Tedarik zincirleri beklenenden dirençli

Köse, gümrük tarifelerindeki dalgalanmalar ve uluslararası ti­carette yaşanan belirsizliklerin büyüme üzerindeki etkisinin ön­görülenden daha sınırlı kaldığını belirterek, "Uluslararası tedarik zincirleri beklenenden çok daha dirençli çıktı" dedi.

Enflasyon­daki durgunlaşmayla birlikte fi­nansal koşulların daha elverişli bir görünüm sergilediğine dikka­ti çeken Köse, bazı ülkelerde ya­pay zekâya yönelik yatırımların artmasının da büyümeyi destek­lediğini vurguladı. Köse, "Şimdi bu kalıcı mı yoksa geçici mi, bu­nu bu yıl göreceğiz. Fakat iyi olan haber, büyümeyi yukarıya çektik ve önümüzdeki iki yılda büyüme­nin stabil bir şekilde devam et­mesini bekliyoruz" değerlendir­mesinde bulundu.

Gümrük vergileri değişiyor belirsizlik artıyor

Küresel ekonominin karşı kar­şıya olduğu risklere değinen Kö­se, şöyle devam etti: "En önemli üç riskten birincisi, uluslarara­sı ticarette gördüğümüz özellik­le gümrük vergileri üzerindeki sık değişiklikler, büyük ülkeler arasında bu konudaki ciddi tar­tışmalar ve bunun yarattığı cid­di bir belirsizlik ortamı. Bunun yatırımlara, iş gücü piyasaları­na olan etkisi bizi düşündürü­yor.

İkinci önemli nokta, finansal şokların yeniden ortaya çıkabil­me beklentisi ve ne şekilde geli­şeceği. Üçüncü önemli nokta da birçok ülkede ciddi bir borç prob­lemi var. Eğer finansal piyasa­larda rüzgar tersine dönerse, bu borcun geri ödenebilirliği konu­sunda çok ciddi sorunlar ortaya çıkabilir."

Borç artışı pandemiden sonra hızlandı

Köse, gelişmekte olan ülke­lerde borç sorununun ciddi bo­yutlara ulaştığını, bu problemin gelişmiş ülkelerde de görüldü­ğünü ancak bu ülkelerin borç ta­şıma kapasitelerinin daha yük­sek olduğunu ifade etti. Özellik­le düşük gelirli ülkelerde borç yükünün pandemiden sonra daha da arttığına dikkati çeken Köse, borç artışının bu dönem­de hız kazandığını söyledi.

Köse, ülkelerin borç problemine kar­şı ciddi orta vadeli mali program oluşturmasının önemine işaret ederek, "Bu programın gelirler tarafının çok kuvvetli olması la­zım. Gelirleri artırıcı önlemlerin alınması gerekiyor. Öteki taraf­ta harcamalar konusunda da ve­rimliliğin artırılması çok önem­li" dedi. Çalışmaların güven or­tamı içerisinde yapılması için şeffaflığın da önemli olduğunu belirten Köse, bu mali program­ların makro ihtiyati ve finansal politikalarla desteklenmesi ge­rektiğini aktardı.

Enflasyonda düşüş trendi devam edecek

Küresel enflasyona ilişkin gö­rüşlerini de paylaşan Dünya Ban­kası Başekonomist Yardımcısı ve Beklentiler Grubu Direktörü Ayhan Köse, "Dünya genelinde geçtiğimiz yıl enflasyonda ha­fif bir düşüş trendi gördük ve bu­nun devam etmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı. Enflasyon­daki yavaşlamanın

nedenlerin­den bahseden Köse, şöyle konuş­tu: "Bunun çeşitli nedenleri var. Emtia piyasalarında fiyatlar bazı konularda çok oynak ama özel­likle enerji fiyatlarında bir düşüş görüyoruz. İş gücü piyasaların­da bir yumuşaklık var. Bunun fi­yatların üzerinde ters baskısı var. Birçok ülkede de para politika­sı hala ciddi şekilde enflasyonla mücadele üzerine kurulmuş du­rumda. Bu tip bir ortamda enflas­yondaki düşüşün devam etmesi normal. Şimdi bu kalıcı mı, değil mi? Bunu tabii ki görmemiz la­zım. Fakat önemli olan, para po­litikasını ciddi şekilde ayarla­mak ve enflasyonist şoklar ortaya çıktığı zaman da bu şoklara karşı ciddi şekilde yanıt verebilmek."

Gelişmekte olan ülkelerde işsizlik sorunu kapıda

Köse, iş gücü piyasası açısından da gelecek 10 yılın çok önemli olduğuna dikkati çekerek, bu süreçte gelişmekte olan ülkelerde 15-24 yaş arasındaki 1,2 milyar gencin iş gücüne katılmasının beklendiğini aktardı. Köse, geçen 25 yılda gelişmekte olan ülkelerde istihdam yaratma hızında kaydedilen ilerlemenin yeterli olmadığını, bu hızın gelecek 10 yılda aynı şekilde devam etmesi halinde büyük bir işsizlik sorunuyla karşılaşılacağı uyarısında bulundu.

Yapay zeka hem fırsat hem risk barındırıyor

Köse, yapay zekadaki gelişmelere de işaret ederek, "Yapay zekayı böyle çok kestirme bir şekilde değerlendirmemiz zor. Bir yanda yapay zeka çok yeni işler yaratabilir, yeni iş alanları açabilir. Öteki tarafta kısa dönemde bazı işlerin kaybolmasına neden olabilir. Burada hükümet politikalarının devreye girmesi gerekiyor. Dijital altyapının kurulması ve bu yeni nesillerin iyi bir şekilde gerekli eğitimi alarak, gerekli nicelikleri kazanarak iş dünyasına katılması lazım" ifadelerini kullandı.