DÜNYA, gayrimenkul sektörünün nabzını tuttu
DÜNYA'nın sorularını canlı yayında yanıtlayan Gayrimenkul Borsası (GABORAS) Genel Müdürü Kurtuluş Altun, gayrimenkul sektörüne dair önemli bilgiler verirken, GABAROS'taki son yenilikleri anlattı.
Gayrimenkul portföy ve varlık yönetimi konusunda hizmetler sunan ve gayrimenkulün ticarileşmesi için çalışan GABORAS, sunduğu veri, analiz ve endekslerle gayrimenkul sektörünü yönlendirmeye devam ediyor.
Dijital gayrimenkul okuryazarlığı konusunda sektörün öncüsü olan GABORAS’ın Genel Müdürü Kurtuluş Altun, DÜNYA'nın canlı yayın konuğu oldu.
Gazeteci- yazar Hakan Güldağ ile Vahap Munyar'ın sorularını yanıtlayan Altun, GABORAS olarak nasıl çalıştıklarını, neleri hedeflediklerini anlattı.