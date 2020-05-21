ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
21 °C
Ülker

Son Dakika Haberleri:

DÜNYA, gayrimenkul sektörünün nabzını tuttu

DÜNYA'nın sorularını canlı yayında yanıtlayan Gayrimenkul Borsası (GABORAS) Genel Müdürü Kurtuluş Altun, gayrimenkul sektörüne dair önemli bilgiler verirken, GABAROS'taki son yenilikleri anlattı.

DÜNYA, gayrimenkul sektörünün nabzını tuttu
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Gayrimenkul portföy ve varlık yönetimi konusunda hizmetler sunan ve gayrimenkulün ticarileşmesi için çalışan GABORAS, sunduğu veri, analiz ve endekslerle gayrimenkul sektörünü yönlendirmeye devam ediyor.

Dijital gayrimenkul okuryazarlığı konusunda sektörün öncüsü olan GABORAS’ın Genel Müdürü Kurtuluş Altun, DÜNYA'nın canlı yayın konuğu oldu.

Gazeteci- yazar Hakan Güldağ ile Vahap Munyar'ın sorularını yanıtlayan Altun, GABORAS olarak nasıl çalıştıklarını, neleri hedeflediklerini anlattı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap