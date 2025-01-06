Dünya Gazetesi duyurmuştu! Türk denizcilik sektöründe dev anlaşma: Atlas Tersanesi, Desan’a katıldı!

Türk denizcilik sektöründe önemli bir birleşme gerçekleşti. Dünya Gazetesi'nin Mayıs ayında duyurduğu haberin ardından Kaptanoğlu ailesine ait Desan Tersanesi, Özyeğin ailesinin sahip olduğu Atlas Tersanesi’ni satın aldığını duyurdu. İki şirket arasındaki görüşmeler Ocak 2023’te başlamış ve satın alma işlemi 17 Aralık 2024’te tamamlanmıştı. Desan, yapılan anlaşmayla Atlas Tersanesi’nin yüzde 100 hissesine sahip oldu.

Denizcilikte yeni dönem

Türk donanması için MİLGEM savaş gemileri üreten Desan Tersanesi, Atlas Tersanesi’ni devralarak kapasitesini ve üretim gücünü artırmayı hedefliyor. Desan Kaptanoğlu Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu, “Atlas Tersanesi’ni güçlü bir ekip ve çalışma ortamıyla devraldık. Amacımız, 100 yılı aşkın denizcilik tecrübemizi Atlas Tersanesi’nin mevcut potansiyeliyle birleştirerek yeni başarılara imza atmaktır” dedi.

Devam eden projeler

Atlas Tersanesi’nde şu anda çevre dostu metanol hazır kuru yük gemileri ve Norveçli bir firma için dört adet kabuk balıkçı teknesinin inşası devam ediyor. Bu projelerin ardından üç adet daha gemi inşası için opsiyon bulunuyor.

Atlas Tersanesi hakkında

2005 yılında Kocaeli Serbest Bölgesi’nde kurulan Atlas Tersanesi, yıllık 30 bin DWT’lik gemi üretim kapasitesine sahip. Tersane, 120’si kadrolu olmak üzere toplamda 800 kişilik bir ekiple faaliyet gösteriyor. 48 bin metrekarelik üretim alanıyla Atlas Tersanesi, sektördeki en önemli oyunculardan biri olarak biliniyor.

Desan Tersanesi’nin bu satın alımı, Türk denizcilik sektöründe yeni bir sinerji yaratırken, global pazarda rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

DEARSAN-DESAN-ÖZATA ortaklığı arasında dev anlaşma

Geçtiğimiz günlerde Türk savunma sanayi devi ASELSAN, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu DEARSAN'ın dahil olduğu DEARSAN-DESAN-ÖZATA ortaklığıyla, 210,1 milyon Euro tutarında deniz platformlarına yönelik elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerinin tedarikini kapsayan dev bir anlaşma imza atılmıştı.