Dünya Gazetesi duyurmuştu! Yeni CEO belli oldu: Denizbank, Recep Baştuğ'a emanet

Emirates NBD Grubu, DenizBank’ta 27 yıldır CEO’luk görevini sürdüren Hakan Ateş’in, 1 Ocak 2025 itibarıyla görevini Recep Baştuğ’a devredeceğini açıkladı. Ancak Ateş, DenizBank Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam ederek, bankanın uluslararası büyüme stratejilerine katkı sağlamayı sürdürecek.

Dünya Gazetesi'nden Ece Ceyhun geçtiğimiz günkü haberinde konuya ilişkin duyuruyu yapmıştı. Emirates NBD Grubu'ndan gelen resmi açıklama ile görev değişimi kesinleşmiş oldu.

Hakan Ateş’ten örnek liderlik

Emirates NBD Grubu adına yapılan açıklamada; 1997 yılından bu yana DenizBank’ın Kurucu Başkanı olarak görev yapan Hakan Ateş, bankanın bugünkü güçlü konumuna ulaşmasında önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

Açıklamada Dijital bankacılık ve inovasyon alanında gerçekleştirdiği öncü çalışmalar sayesinde DenizBank, Türkiye’nin lider bankaları arasına girdiği ifade edildi. Emirates NBD Grubu ayrıca Ateş’in özverili liderliği ve bankanın kârlılık, gelir ve aktiflerindeki büyümedeki etkisi için derin bir teşekkürde bulundu.

Recep Baştuğ göreve geliyor

DenizBank’ın yeni CEO’su olarak atanan Recep Baştuğ, 1989’dan itibaren bankacılık sektöründe çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Son olarak Garanti BBVA CEO’luğu görevini yürüten Baştuğ, hem Türkiye bankacılık pazarında hem de uluslararası piyasalarda edindiği deneyimle dikkat çekiyor. Emirates NBD Grubu, Baştuğ’un liderliğinde DenizBank’ın büyüme ve uluslararası başarı hedeflerine katkı sağlayacağından emin olduklarını belirtti.

Görev değişikliği yeni bir dönemin başlangıcı

DenizBank’ta 2025 itibarıyla başlayacak bu liderlik değişimi, Emirates NBD’nin Türkiye’deki uzun vadeli stratejileri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Recep Baştuğ, DenizBank’ın küresel operasyonlarının başarısını artırmak için çalışacak. Hakan Ateş ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam ederek, deneyimini ve vizyonunu bankanın geleceğine katkı sağlamak için kullanmaya devam edecek.