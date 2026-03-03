DÜNYA Gazetesi’ne 46. yılında tebrik yağdı
DÜNYA Gazetesi, 46. kuruluş yıl dönümünü kutluyor; yayın hayatındaki başarısı sektör ve okurlardan tebrik aldı.
Türkiye’nin ekonomi odaklı haber kaynağı DÜNYA Gazetesi, 46. yılını geride bıraktı. Kuruluş yıldönümü vesilesiyle, ekonomi dünyası ve okurlardan tebrik mesajları yağdı, gazetenin yayın hayatındaki istikrarlı duruşu öne çıktı.
Planlı sanayileşmenin net destekçisi oldu
Memiş KÜTÜKCÜ
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı
Ekonomi basınının köklü yayın organlarından DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Kurulduğu günden bu yana üretimin, yatırımın, ihracatın ve sanayicimizin sesi olan DÜNYA Gazetesi; objektif, ilkeli ve nitelikli yayıncılık anlayışıyla iş dünyamıza değerli katkılar sundu.
Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren organize sanayi bölgelerinin gelişimini, dönüşümünü, başarı hikâyelerini ve taleplerini kamuoyuna aktarma konusunda üstlendiğiniz sorumluluk, sanayimizin gelişimi açısından fazlasıyla önem taşıdı. Bu noktada; Türkiye’nin planlı sanayileşme hedeflerine sunduğunuz tüm katkılar için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle; 46’ncı kuruluş yıl dönümünüzü tebrik ediyor, başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum.
Karar alma süreçlerinde nitelikli bilgi değerli
Baran ÇELİK
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı
Otomotiv endüstrisi, Türkiye ekonomisinin taşıyıcı kolonlarından biri olarak büyümesini sürdürürken, karar alma süreçlerinde güvenilir ve nitelikli bilgiye duyulan ihtiyaç artıyor. 46 yıldır ekonomi gazeteciliğinde istikrarlı ve güvenilir yayıncılık anlayışı sergileyen DÜNYA Gazetesi, iş dünyası için referans niteliğinde bir platform olmayı sürdürüyor. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği olarak yer almaktan memnuniyet duyduğumuz bu yayın organının, önümüzdeki dönemde de iş dünyasına değer üretmeye devam edeceğine inanıyor; emeği geçen tüm kadroyu tebrik ediyoruz.
Bölgesel kalkınmanın daima yanında yer aldı
Murat EVKE
RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
DÜNYA Gazetesi, sadece haber aktaran bir mecra değil; aynı zamanda iş dünyasına yön veren, reel sektörün sesini duyuran ve üretim ekonomisinin nabzını tutan stratejik bir platform olmayı başardı. Küresel belirsizliklerin, finansal dalgalanmaların ve dönüşüm süreçlerinin yoğunlaştığı bir dönemde; doğru, tarafsız ve derinlikli ekonomik analiz her zamankinden daha büyük önem taşıyor. DÜNYA Gazetesi’nin 46 yıldır sürdürdüğü yayıncılık anlayışı, Türkiye’nin üretim gücüne, sanayisine, ihracatına ve girişimcilik ruhuna değerli katkılar sağladı.
RUMELİSİAD olarak bizler; üretimi, yatırımı ve bölgesel kalkınmayı önceleyen bir anlayışla çalışırken, ekonomi basınının yol gösterici rolünü son derece kıymetli buluyoruz. İş dünyası ile kamuoyu arasında köprü kuran, şeffaflığı ve bilgiye dayalı değerlendirmeyi esas alan yayıncılık, sağlıklı ekonomik karar süreçlerinin temelini meydana getiriyor. Bu vesileyle DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor; emeği geçen tüm yöneticileri, gazetecileri ve çalışanlarını tebrik ediyorum.
Kalkınma hikayemizin tanığı oldu
Ömer KARADENİZ
PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı
DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyorum. Ekonomi gazeteciliğinde güvenilir, ilkeli ve yol gösterici yayıncılığıyla bu köklü gazete, Türkiye’nin üretim, yatırım ve kalkınma hikâyesini kayıt altına alan en önemli referans kaynaklarından biri oldu. Sanayicinin, girişimcinin ve iş dünyasının nabzını tutan yayın anlayışıyla kamuoyunun doğru ve nitelikli bilgiye erişmesine büyük katkı sunuyor.
Gazetenin kurucusu merhum Nezih Demirkent’in meslek ahlakı, vizyonu ve bağımsız habercilik anlayışı bugün de güçlü biçimde yaşamaya devam etmekte. Bu değerli miras, DÜNYA'yı ekonomik düşüncenin gelişimine katkı sağlayan saygın bir kurum haline getirdi. Meslek hayatına gazeteci olarak başlamış biri olarak, basının sorumluluğunu, emeğini ve toplumsal etkisini yakından bilen bir bakış açısıyla bu anlamlı yıl dönümünü ayrıca kıymetli buluyorum. Gazetecilikten gelen birikimin iş dünyasıyla kurduğu köprü, bilgi ve iletişimin hayati olduğunu her zaman hatırlatıyor. Ekonomik gelişime ışık tutan bu değerli yayın organını ve emeği geçen tüm çalışanlarını gönülden tebrik ediyorum.
Analiz ve yorumlarıyla da yol gösterici bir kaynak oldu
Tayfun KÜÇÜKOĞLU
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Doğru ve tarafsız yayıncılığıyla iş dünyamızın yol haritasına katkı sunan DÜNYA, ekonomi gazeteciliğinin öncü yayınlarından biri olarak yoluna kararlılıkla devam ediyor. Her sayfasında emeğin, titizliğin ve vizyonun izlerini taşıyan DÜNYA, Türk basınının saygın ve güvenilir temsilcileri arasında yer alıyor.
Duayen gazeteci Nezih Demirkent’in büyük emek ve vizyonuyla temelleri atılan gazete; haberlerini her zaman dikkat ve hassasiyetle hazırlayarak, iş dünyasının beklentilerini, sorunlarını ve başarı hikâyelerini açık ve objektif bir anlayışla kamuoyuna aktardı. Yalnızca haber vermekle kalmadı; analiz ve yorumlarıyla da yol gösterici bir kaynak oldu.
Kalkınma vizyonumuza katkısını sürdürecek
Ahmet ÖKSÜZ
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı
DÜNYA’nın 46’ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin ekonomi ve ihracat gündemini kamuoyuna doğru, tarafsız ve nitelikli şekilde aktaran yayıncılık anlayışının başarıyla devam etmesini diliyorum. Kuruluşundan bu yana ekonomi basınında üstlendiği sorumlulukla iş dünyasının sesi olmayı başaran DÜNYA'nın; üretim ve ihracat odaklı kalkınma vizyonumuza katkı sağlamayı sürdüreceğine gönülden inanıyorum. Tüm DÜNYA ailesine nice başarılı yıllar diliyorum.
Kurumsal hafızanın her aşamasında var
Toygar NARBAY
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı
Küresel pazarlardaki rekabetin maliyet ve verimlilik kıskacında şekillendiği günümüzde, rasyonel kararlar alabilmenin yolu makroekonomik verilerin sahadaki karşılığını doğru okumaktan geçiyor. DÜNYA, 46 yıldır bir yanda finansal tabloların ve rakamların analizini sunarken diğer yanda üretim tezgahlarının, küresel pazarlara ulaşan her bir sevkiyatın ve bu büyük ekosistemi var eden emeğin kaydını tutuyor.
TGSD’nin 50’nci yılını kutladığımız bu dönemde, kurumsal hafızamızın her aşamasında DÜNYA’nın güvenilir kalemlerini yanımızda bulmuş olmanın kıymetini biliyoruz. Ulaşmayı hedeflediğimiz ‘Türkiye Markası’nı küresel tedarik zincirinde daha güçlü bir konuma taşıma kararlılığımıza DÜNYA'nın katkı sunmaya devam edeceği inancındayız. İş dünyasına vizyon sunan DÜNYA’nın 46’ncı yılını tebrik ediyorum.
Sağlıklı bilgi akışına büyük katkı sunuyor
Cem SEVEN
Gemi, Yat ve Hizmetler İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Ekonomi basınımızın köklü ve saygın yayın organlarından DÜNYA Gazetesi’nin kuruluş yıldönümünü içtenlikle kutluyorum. Kurulduğu günden bu yana iş dünyasına, sanayicilerimize ve ihracatçılarımıza sağladığı nitelikli, güvenilir ve yol gösterici içeriklerle önemli bir misyon üstlenen DÜNYA Gazetesi, ekonomik hafızamızın oluşmasına ve sağlıklı bilgi akışına büyük katkı sunuyor.
Üretim, ihracat ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize ulaşma yolunda basının sorumlu ve ilkeli duruşu büyük önem taşımakta. Gemi, yat ve hizmetleri sektörümüz adına güncel durumların geniş kitlelere aktarmakla DÜNYA, önemli katkılar sağlıyor. Bu çerçevede, ekonomi gazeteciliğine değer katan tüm DÜNYA Gazetesi ailesini tebrik ediyor; yayın hayatlarında başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.
Analitik yaklaşım ve vizyoner bakış açısı
Selçuk ÖZTÜRK
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Türk ekonomisinin nabzını tutan; üretimin, ticaretin ve istihdamın omurgasını oluşturan reel sektörün ve iş dünyasının güçlü sesi DÜNYA, yayıncılık ilkeleri ve ilkeli duruşuyla 46 yıldır ekonomi basınına değer katıyor. DÜNYA; güvenilir haberciliği, analitik yaklaşımı ve vizyoner bakış açısıyla bu alanda öncü bir konumda yer almasına ilave ülkemiz ekonomisinin sağlıklı gelişimine önemli katkılar sundu.
Başta Konya Bölge Temsilciliği olmak üzere, DÜNYA'nın değerli kadrosuyla iş birliği içinde çalışarak, şehrimizin ve ülkemizin ekonomik potansiyelinin daha da güçlenmesi adına ortak hedeflere hareket etmeyi sürdüreceğiz.
Sanayici ve ihracatçının en güvenilir yol arkadaşı
Zeki KIVANÇ
Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Türk basınının unutulmaz ismi, duayen gazeteci merhum Nezih Demirkent’in 46 yıl önce attığı sağlam temeller üzerinde yükselen, Türkiye’de ekonomi gazeteciliğinin öncülerinden DÜNYA'nın yeni yaşını kutlamanın gururunu paylaşıyoruz. Ekonominin sadece rakamlardan ibaret olmadığını, üretimin, alın terinin ve Anadolu’nun sesinin ulusal bir platformda yankılanması gerektiğini bizlere gösteren Nezih Demirkent; sadece bir gazete değil, aynı zamanda iş dünyası için bir pusula inşa etti. Türkiye’nin sanayileşme hamlesinde öncü şehirlerden Adana’nın her başarısı, DÜNYA’nın sayfalarında hak ettiği değeri buldu. Bugün veriye dayalı haberciliğin, sektörel analizlerin ve doğru bilginin önemi her zamankinden daha fazla. Küresel ekonomik dalgalanmaların ve teknolojik dönüşümün hız kazandığı bu dönemde, sanayiciler olarak bizler stratejilerimizi belirlerken DÜNYA’nın sunduğu vizyondan ve derinlemesine incelemelerden beslenmeye devam ediyoruz. 46 yıldır korunan bu istikrar, basın tarihimizde eşine az rastlanır bir başarı öyküsü olmaya devam ediyor.
İş dünyasına değerli katkıları bulunuyor
Kazım TAYCI
İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı
Ekonomi basınının köklü yayını DÜNYA’nın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Üretim, yatırım ve ihracat odaklı yayın anlayışıyla iş dünyasına değerli katkılar sunan DÜNYA, ekonomi haberciliğinin önemli temsilcileri arasında yer aldı. Başta ekonomi basını çalışanları olmak üzere tüm DÜNYA ailesine başarılarının devamını diliyorum.
Kalkınmanın sesi olmayı başarıyor
Özer MATLI
Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Ekonomi gazeteciliğinde güvenilir, tarafsız ve analitik yaklaşımıyla iş dünyasına ışık tutan DÜNYA Gazetesi, yalnızca haber veren bir yayın değil; aynı zamanda üretimin, ihracatın ve sürdürülebilir kalkınmanın da sesi oldu. Türkiye ekonomisinin dönüşüm sürecine tanıklık eden ve bu süreci sağduyulu yorumlarla kamuoyuna aktaran gazetenin 46 yıldır sürdürdüğü istikrarlı yayın çizgisi fazlasıyla değer taşıyor. İş dünyasının temsilcileri olarak doğru ve zamanında bilginin değerinin farkındayız. DÜNYA Gazetesi, reel sektörün nabzını tutan yayınlarıyla girişimcimize ve sanayicimize yol göstermeye devam ediyor. Bu anlamlı yıl dönümünde, gazetenin tüm yöneticilerini, yazarlarını ve emeği geçen çalışanlarını kutluyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.
Finansın pusulası olma geleneğini sürdürüyor
Şahin BİLGİÇ
Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Ekonomi dünyasının nabzını 46 yıldır tutan DÜNYA, güvenilir analizleri ve derinlemesine haberleriyle her zaman iş dünyasının vazgeçilmez kaynağı oldu. Finans dünyasının adeta pusulası olan DÜNYA; ekonomik gelişmeleri, doğru ve tarafsız şekilde aktarmayı sürdürerek, okuyucularına da farklı bakış açısı sunuyor. Alanında uzman yazarları ve ekonomistleriyle sadece haber vermekle kalmayıp, piyasalara yön veren analizler sunan DÜNYA, sektörde fark yaratıyor. DÜNYA Gazetesi, iş dünyası ve yatırımcılar için vazgeçilmez kaynak, girişimciler ve ekonomi profesyonelleri için bir kılavuz niteliğinde. DÜNYA’nın değişen ekonomi dinamiklerine hızla adapte olan, okuyucularını geleceğe hazırlayan içerikler sunması, değişim ve teknolojiye uyumu takdire şayan.
Kamuoyuna rehberlik eden güçlü bir marka
Uğur İbrahim ALTAY
Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Kurulduğu günden bu yana iş dünyasının sesi olmayı başaran, üretimin, istihdamın, ihracatın ve yatırımın nabzını tutan DÜNYA Gazetesi; ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışıyla kamuoyuna rehberlik eden güçlü bir marka haline geldi.
Bugün; doğru bilginin, sağlıklı analizlerin ve güvenilir haberciliğin kıymetinin daha da arttığı bir dönemde DÜNYA Gazetesi’nin; uzman görüşleri, yorumları ve sahadan beslenen yayıncılığıyla iş dünyasına sunduğu katkıyı önemsiyoruz. Özellikle Anadolu’nun üretim gücünü ve ekonomik canlılığını görünür kılan yaklaşımını değerli buluyor; Konya’nın girişimcilerini, sanayicilerini ve ihracatçılarını destekleyen her mecrayı bir yol arkadaşı olarak görüyoruz. Bu vesileyle DÜNYA Gazetesi’nin 46’ıncı kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularla tebrik ediyor, gazetenizin imtiyaz sahiplerinden muhabirlerine, editörlerinden tüm çalışanlarına vazifelerinde kolaylıklar diliyorum.
Değerini nitelikle ortaya koyuyor
Mustafa BOZBEY
Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı
DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyorum. Ekonomi basınında üstlendiği sorumlu ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla iş dünyasına, üreticilere ve yatırımcılara uzun yıllardır yol gösteren DÜNYA Gazetesi; güvenilir haberciliğin ve nitelikli analizlerin ülkemizin kalkınma sürecindeki değerini güçlü biçimde ortaya koyuyor.
Basının doğru, tarafsız ve şeffaf bilgi sunma sorumluluğu; demokratik toplumların güçlenmesinde, ekonomik hayatın sağlıklı işlemesinde ve kamuoyunun bilgilendirilmesinde hayati bir rol üstleniyor. Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle DÜNYA Gazetesi ailesinin tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak sürmesini diliyorum.
46 yıllık başarısının devamını diliyoruz
Özkan KAMİLOĞLU
Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Başkanı
Bilgiye erişimin stratejik değer kazandığı günümüz koşullarında, ekonomi basınının rolü her zamankinden daha kritik. 46 yıldır ekonomi haberciliğinde istikrarlı bir çizgi izleyen DÜNYA Gazetesi’nin iş dünyasına sağladığı katkıyı önemsiyoruz. UMSMİB olarak bu özel yıl dönümünü kutluyor, yayın hayatında uzun soluklu başarılarının devamını diliyoruz.
Piyasalara ışık tutan başvuru kaynağı oldu
Mehmet ŞANAL
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Başkanı
DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyorum. Ekonomi gazeteciliğinde yıllardır güvenilir ve öncü yayıncılığıyla DÜNYA; piyasalara ışık tutan, özellikle ihracatçılarımıza sağladığı değerli bilgilerle iş dünyamıza yön veren önemli bir başvuru kaynağı oldu. Bu kıymetli emeğe katkı sunan tüm ekibi gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum.
Tarafsız habercilik
Hatip ÇELİK
Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye’nin ekonomi basınında öncü ve referans kaynağı olan DÜNYA’nın 46’ncı kuruluş yıl dönümünü memnuniyetle kutluyoruz. Ekonomik kalkınmanın ancak doğru bilgi, şeffaflık ve güçlü iletişimle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu noktada DÜNYA’nın üstlendiği misyon, iş dünyamız için son derece kıymetli.
Duyarlı duruşuyla her zaman yanımızda
Oğuzhan Ata SADIKOĞLU
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
İş dünyasının 46 yıldır nabzını tutan; üretim, yatırım ve finans alanındaki analizleriyle yol gösteren DÜNYA Gazetesi, güvenilir yayın çizgisiyle ekonomi basınında müstesna bir yere sahip. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’mızın ve bölgemizin yaşadığı zorlu süreci; şehrimizin kayıplarını, sanayicilerimizin, esnafımızın karşı karşıya kaldığı sorunlar ve çözüm taleplerimizin gündeme taşınması noktasında gösterdiğiniz hassasiyet bizler için son derece kıymetli ve anlamlıdır. Şehrimizin toparlanma ve güçlü bir ekonomik yapıya kavuşma mücadelesinde, DÜNYA Gazetesi’nin sorumlu ve duyarlı duruşunu her zaman yanımızda görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, geçmişten bugüne emek veren tüm gazeteci ve çalışanlarını tebrik ediyorum.
Üretim gücümüzü görünür kılıyor
Ahmet GÜLEÇ
Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı
Türkiye ekonomisinin dönüşümüne 46 yıldır tanıklık eden DÜNYA Gazetesi, iş dünyası için istikrarlı bir bilgi kaynağı olmayı sürdürüyor. Sanayicinin, ihracatçının, KOBİ’lerin ve girişimcilerin sesini düzenli biçimde yansıtarak ülkemizin üretim gücünü görünür kılıyor. Anadolu’dan tüm Türkiye’ye uzanan yayın anlayışıyla yerel üreticiyi ulusal gündeme taşıyor, ekonomik gelişmeleri dengeli bir çerçevede aktarıyor.
Ekonomi gazeteciliği alanında önemli bir birikim oluşturan DÜNYA, yetiştirdiği gazeteciler ve yayın çizgisiyle sektörde yer edindi. DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor, emeği geçen tüm çalışan ve yöneticilerini tebrik ediyor; yayın hayatında başarılarının devamını diliyorum.
Ekonomiyi gazete içinden çıkaran gazete
İsmail GÜLLE
Türkiye İhracatçılar Meclisi 4’üncü Dönem Başkanı
Ekonomiyi gazete içerisinden çıkartıp “ekonomiyi gazete yapan gazete” olarak bildiğimiz, yaklaşık yarım asırdır bizle birlikte olan ekonomi yayıncılığının mihenk taşı DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlarım. Bu köklü yolculukta; doğru, tarafsız ve vizyoner yayıncılık anlayışıyla her zaman ihracatçımızın ve girişimcimizin yanında olan DÜNYA Gazetesi ailesine, başta yönetimi ve merhum Nezih Demirkent’in mirası olan ilkeli yayıncılık anlayışını sürdüren tüm emektarlarına başarılarının devamını dilerim.
Üretimi destekleyen gazetecilik anlayışı
Ender YORGANCILAR
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ekonomi basınının köklü ve saygın yayın organlarından biri olan DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Özellikle üretim ekonomisinin güçlendirilmesi, sanayimizin rekabetçiliğinin artırılması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizin desteklenmesi noktasında ekonomi basınının rolü kritik öneme sahip.
Kurulduğu günden bu yana iş dünyasının sesi olmayı başaran, ekonomi, finans, üretim ve ihracat alanlarında sunduğu nitelikli içeriklerle kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasına önemli katkılar sağlayan DÜNYA Gazetesi; ülkemizin ekonomik gelişimine ışık tutan öncü yayınlar arasında yer alıyor. Bu vesileyle, başta merhum Nezih Demirkent’i rahmetle anıyor, DÜNYA Gazetesi’nin kuruluşundan bugüne tüm emeği geçenleri tebrik ediyor; yayın hayatında başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.
Girişimciler için güçlü referans kaynağı oldu
Osman GÜLER
KIRCAALİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Kurulduğu günden bu yana ekonomi basınının öncü ve saygın yayın organlarından biri olan DÜNYA Gazetesi; iş dünyasının nabzını tutan, doğru ve güvenilir haberciliği ilke edinmiş yayın çizgisiyle, ülkemizin ekonomik gelişimine önemli katkılar sundu. Ekonomik verileri, sektörel analizleri ve iş dünyasına yön veren içerikleriyle yalnızca bir gazete değil; aynı zamanda girişimciler, sanayiciler ve yatırımcılar için güçlü bir referans kaynağı oldu.
Tarafsız, ilkeli ve sorumlu yayıncılık anlayışıyla 46 yıldır istikrarlı bir şekilde yoluna devam eden DÜNYA Gazetesi’nin, önümüzdeki dönemde de ülkemizin ekonomik vizyonuna değer katmayı sürdüreceğine inanıyorum. Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle, gazetenin bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm çalışanlarını ve yönetim kadrosunu tebrik ediyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.
İş dünyasını aydınlatan güçlü yazar kadrosu
Ahmet ÇETİN
Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ülkemizin ekonomi gazeteciliğinde önderliğini yapan DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Güvenilir, şeffaf, tarafsız haberleri, iş dünyasını aydınlatan yazar kadrosu ile her daim saygınlığını koruyan kıymetli gazetenin Türk Basın dünyasının yıldızı DÜNYA Gazetesi ekibini, canı gönülden kutlar, başarılarının devamını dilerim.
Üretici, tüccar ve sanayicinin sesi
Ali UÇAR
Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Anadolu’nun her köşesindeki üreticinin, tüccarın ve sanayicinin sesini ulusal ve küresel vitrine taşıyan, ekonomi basınımızın köklü çınarı DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıldönümünü gönülden kutlarım. Yerel kalkınmanın önemini her fırsatta sayfalarına yansıtan DÜNYA Gazetesi ailesinin tüm emektarlarını tebrik eder; başarılarla dolu nice yıllar dilerim.
Nitelikli yayıncılıkla iş dünyasına ışık tuttu
İskender İSKENDEROĞLU
BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Ekonomi haberciliğinin öncü yayın organlarından DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Tarafsız, güvenilir ve nitelikli yayıncılık anlayışıyla iş dünyasına ışık tutan DÜNYA Gazetesi’nin yayınında emek veren tüm çalışanlarına başarılarla dolu nice yıllar diliyorum.
İhracat camiasına katkıları önemli
Melisa TOKGÖZ MUTLU
TİM Tarım Kurulu ve İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı
DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. İş dünyasına ve ihracat camiasına uzun yıllardır sağladığınız katkıların artarak devam etmesini temenni eder, nice başarılı yıllar dileriz.
İhracat ekosisteminin gelişimine katkı
Pınar TAŞDELEN ENGİN
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı
İhracat ekosisteminin sağlıklı gelişimi, doğru ve tarafsız bilgi akışıyla mümkün. 46 yıldır ekonomi basınında güvenilir bir rehber işlevi gören DÜNYA Gazetesi, iş dünyasının stratejik karar süreçlerine katkı sunan köklü bir yayın organı olmaya devam ediyor. UTİB olarak bu anlamlı yıl dönümünü kutluyor, yayın hayatında sürdürülebilir başarılarının devamını diliyoruz. Geçmişten aldığı güçle gelecekte de yol gösterici rolünü sürdüreceğine inanıyoruz.
Sektör aktörleri için önemli bir kaynak
Koray ÇALIŞKAN
MODOKO Başkanı
Kurulduğu günden bu yana ekonomi basınında güvenilir, tarafsız ve nitelikli yayın anlayışıyla önemli bir konum edinen DÜNYA; iş dünyası için kaynak oldu. Sunduğu kapsamlı analizler ve yol gösterici haberlerle DÜNYA; reel sektöre değerli katkılar sağlıyor. DÜNYA’ya yayın hayatında nice başarılı ve verimli yıllar diliyorum.
Sektörlerin ve ekonominin sesi
Güçlü KAPLANGI
Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Başkanı
Kurulduğu günden bu yana sektörlerimizin, ekonomimizin sesi olan DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyorum. KOBİ’lerden holdinglere, STK’lardan yerel üreticilere kadar ekonominin her noktasından güvenilir ve tarafsız haberler sunan, Türkiye’yi ekonomi alanında ilklerle buluşturan DÜNYA’nın tüm kıymetli ekibini gönülden tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum.
Şehirlerin modernleşme yolculuğuna tanıklık etti
Hakan ŞİŞİK
Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı
Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektörünün ve kentsel dönüşüm vizyonumuzun en güçlü medya paydaşı DÜNYA Gazetesi’nin 46. kuruluş yıldönümünü kutlarım. Şehirlerimizin modernleşme yolculuğunda ve sektörümüzün karşılaştığı zorluklarda her zaman "doğru habercilik" prensibiyle yanımızda olan DÜNYA Gazetesi ailesine nice başarılı yıllar dilerim.
Analitik ve tarafsız haberciliğin merkezi
Dr. Senih YAZGAN
Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı
Ulusal ve küresel gelişmeleri yakından izlediğimiz süreçte, analitik ve tarafsız habercilik temel referans noktalarımızdan biri. DÜNYA Gazetesi, ekonomi gündemini nitelikli içerikle kamuoyuna aktaran önemli bir yayın organı. UYMSİB olarak bugüne kadar sunduğunuz katkılar için teşekkür ediyor, yayın hayatınızda başarılar diliyoruz.
İş dünyasının doğru bilgi kaynağı; DÜNYA
Dr. Eren Günhan ULUSOY
Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı
DÜNYA’nın 46’ncı yılı vesilesiyle en içten tebriklerimi sunuyorum. Türkiye ve dünya tahıl değirmenciliği sektörüne sunduğu güvenilir ve yol gösterici haberleriyle, iş dünyamızın doğru bilgiye ulaşmasına büyük katkı sağladınız. Emeği geçen tüm ekibi tebrik ediyorum.
Analiz ve haberleriyle reel sektöre katkı veriyor
Gürsel ERBAP
HUBUDER Yönetim Kurulu Başkanı
DÜNYA’nın 46’ncı kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. İlk günden bu yana ekonomi basınında güvenilir, tarafsız ve nitelikli yayın anlayışıyla önemli bir konumda bulunan DÜNYA; iş dünyası için önemli bir kaynak oldu. Sunduğu kapsamlı analizler ve yol gösterici haberlerle reel sektöre değerli katkılar sağlamaktadır. Bu kıymetli başarıda emeği bulunan tüm yönetici, yazar ve çalışanları tebrik ediyor; DÜNYA Gazetesi’nin yayın hayatında nice başarılı ve verimli yıllar diliyorum.
Üretim ekonomisinin güçlenmesine katkı sunuyor
İbrahim AFYON
YUM-BİR Başkanı
Ekonomi basınının en köklü ve etkili yayın organlarından DÜNYA’nın 46’ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Türkiye’nin üretim gücünü, yatırım potansiyelini ve ihracat vizyonunu kararlılıkla gündemde tutan yayın anlayışıyla DÜNYA, her zaman yalnızca haber aktaran değil, ekonomik dönüşüme yön veren bir platform oldu.