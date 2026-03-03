DÜNYA Gazetesi’ne 46. yılında tebrik yağdı

Türkiye’nin ekonomi odaklı haber kaynağı DÜNYA Gazetesi, 46. yılını geride bıraktı. Kuruluş yıldönümü vesilesiyle, ekonomi dünyası ve okurlardan tebrik mesajları yağdı, gazetenin yayın hayatındaki istikrarlı duruşu öne çıktı.

Planlı sanayileşmenin net destekçisi oldu

Memiş KÜTÜKCÜ

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı

Ekonomi basınının köklü ya­yın organlarından DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Kurulduğu günden bu yana üretimin, yatırımın, ih­racatın ve sanayicimizin sesi olan DÜNYA Gazetesi; objektif, ilkeli ve nitelikli yayıncılık anlayışıy­la iş dünyamıza değerli katkılar sundu.

Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren organize sana­yi bölgelerinin gelişimini, dönü­şümünü, başarı hikâyelerini ve taleplerini kamuoyuna aktarma konusunda üstlendiğiniz sorum­luluk, sanayimizin gelişimi açı­sından fazlasıyla önem taşıdı. Bu noktada; Türkiye’nin planlı sana­yileşme hedeflerine sunduğunuz tüm katkılar için teşekkür ediyo­rum. Bu vesileyle; 46’ncı kuruluş yıl dönümünüzü tebrik ediyor, başarılarınızın artarak devam et­mesini diliyorum.

Karar alma süreçlerinde nitelikli bilgi değerli

Baran ÇELİK

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı

Otomotiv endüstrisi, Türkiye ekonomisinin taşıyıcı ko­lonlarından biri olarak büyüme­sini sürdürürken, karar alma sü­reçlerinde güvenilir ve nitelikli bilgiye duyulan ihtiyaç artıyor. 46 yıldır ekonomi gazeteciliğin­de istikrarlı ve güvenilir yayın­cılık anlayışı sergileyen DÜNYA Gazetesi, iş dünyası için referans niteliğinde bir platform olmayı sürdürüyor. Otomotiv Endüstri­si İhracatçıları Birliği olarak yer almaktan memnuniyet duydu­ğumuz bu yayın organının, önü­müzdeki dönemde de iş dünyası­na değer üretmeye devam edece­ğine inanıyor; emeği geçen tüm kadroyu tebrik ediyoruz.

Bölgesel kalkınmanın daima yanında yer aldı

Murat EVKE

RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

DÜNYA Gazetesi, sadece ha­ber aktaran bir mecra değil; aynı zamanda iş dünyasına yön ve­ren, reel sektörün sesini duyuran ve üretim ekonomisinin nabzını tutan stratejik bir platform olma­yı başardı. Küresel belirsizlikle­rin, finansal dalgalanmaların ve dönüşüm süreçlerinin yoğunlaş­tığı bir dönemde; doğru, tarafsız ve derinlikli ekonomik analiz her za­mankinden daha büyük önem ta­şıyor. DÜNYA Gazetesi’nin 46 yıl­dır sürdürdüğü yayıncılık anlayışı, Türkiye’nin üretim gücüne, sana­yisine, ihracatına ve girişimcilik ruhuna değerli katkılar sağladı.

RUMELİSİAD olarak bizler; üretimi, yatırımı ve bölgesel kal­kınmayı önceleyen bir anlayış­la çalışırken, ekonomi basınının yol gösterici rolünü son derece kıymetli buluyoruz. İş dünyası ile kamuoyu arasında köprü kuran, şeffaflığı ve bilgiye dayalı değer­lendirmeyi esas alan yayıncılık, sağlıklı ekonomik karar süreçle­rinin temelini meydana getiriyor. Bu vesileyle DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü kut­luyor; emeği geçen tüm yöneticile­ri, gazetecileri ve çalışanlarını teb­rik ediyorum.

Kalkınma hikayemizin tanığı oldu

Ömer KARADENİZ

PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı

DÜNYA Gazete­si’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümü­nü içtenlikle kutluyorum. Ekonomi ga­zeteciliğinde güvenilir, ilkeli ve yol gösterici ya­yıncılığıyla bu köklü gazete, Tür­kiye’nin üretim, yatırım ve kal­kınma hikâyesini kayıt altına alan en önemli referans kaynakların­dan biri oldu. Sanayicinin, giri­şimcinin ve iş dünyasının nabzını tutan yayın anlayışıyla kamuoyu­nun doğru ve nitelikli bilgiye eriş­mesine büyük katkı sunuyor.

Gazetenin kurucusu merhum Nezih Demirkent’in meslek ahla­kı, vizyonu ve bağımsız haberci­lik anlayışı bugün de güçlü biçim­de yaşamaya devam etmekte. Bu değerli miras, DÜNYA'yı ekono­mik düşüncenin gelişimine katkı sağlayan saygın bir kurum haline getirdi. Meslek hayatına gazeteci olarak başlamış biri olarak, bası­nın sorumluluğunu, emeğini ve toplumsal etkisini yakından bi­len bir bakış açısıyla bu anlam­lı yıl dönümünü ayrıca kıymetli buluyorum. Gazetecilikten gelen birikimin iş dünyasıyla kurduğu köprü, bilgi ve iletişimin hayati olduğunu her zaman hatırlatıyor. Ekonomik gelişime ışık tutan bu değerli yayın organını ve emeği geçen tüm çalışanlarını gönül­den tebrik ediyorum.

Analiz ve yorumlarıyla da yol gösterici bir kaynak oldu

Tayfun KÜÇÜKOĞLU

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doğru ve tarafsız yayıncılığıy­la iş dünyamızın yol haritası­na katkı sunan DÜNYA, ekonomi gazeteciliğinin öncü yayınların­dan biri olarak yoluna kararlılık­la devam ediyor. Her sayfasında emeğin, titizliğin ve vizyonun iz­lerini taşıyan DÜNYA, Türk bası­nının saygın ve güvenilir temsil­cileri arasında yer alıyor.

Duayen gazeteci Nezih De­mirkent’in büyük emek ve viz­yonuyla temelleri atılan gaze­te; haberlerini her zaman dikkat ve hassasiyetle hazırlayarak, iş dünyasının beklentilerini, so­runlarını ve başarı hikâyelerini açık ve objektif bir anlayışla ka­muoyuna aktardı. Yalnızca ha­ber vermekle kalmadı; analiz ve yorumlarıyla da yol gösterici bir kaynak oldu.

Kalkınma vizyonumuza katkısını sürdürecek

Ahmet ÖKSÜZ

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı

DÜNYA’nın 46’ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ülkemi­zin ekonomi ve ihracat gündemini kamuoyuna doğru, tarafsız ve ni­telikli şekilde aktaran yayıncılık anlayışının başarıyla devam etme­sini diliyorum. Kuruluşundan bu yana ekonomi basınında üstlen­diği sorumlulukla iş dünyasının sesi olmayı başaran DÜNYA'nın; üretim ve ihracat odaklı kalkın­ma vizyonumuza katkı sağlamayı sürdüreceğine gönülden inanıyo­rum. Tüm DÜNYA ailesine nice başarılı yıllar diliyorum.

Kurumsal hafızanın her aşamasında var

Toygar NARBAY

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı

Küresel pazarlardaki rekabe­tin maliyet ve verimlilik kıs­kacında şekillendiği günümüzde, rasyonel kararlar alabilmenin yo­lu makroekonomik verilerin sa­hadaki karşılığını doğru okumak­tan geçiyor. DÜNYA, 46 yıldır bir yanda finansal tabloların ve ra­kamların analizini sunarken diğer yanda üretim tezgahlarının, küre­sel pazarlara ulaşan her bir sevki­yatın ve bu büyük ekosistemi var eden emeğin kaydını tutuyor.

TGSD’nin 50’nci yılını kutladı­ğımız bu dönemde, kurumsal ha­fızamızın her aşamasında DÜN­YA’nın güvenilir kalemlerini yanı­mızda bulmuş olmanın kıymetini biliyoruz. Ulaşmayı hedeflediği­miz ‘Türkiye Markası’nı küresel tedarik zincirinde daha güçlü bir konuma taşıma kararlılığımıza DÜNYA'nın katkı sunmaya de­vam edeceği inancındayız. İş dün­yasına vizyon sunan DÜNYA’nın 46’ncı yılını tebrik ediyorum.

Sağlıklı bilgi akışına büyük katkı sunuyor

Cem SEVEN

Gemi, Yat ve Hizmetler İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

Ekonomi basınımızın köklü ve saygın yayın organların­dan DÜNYA Gazetesi’nin kuru­luş yıldönümünü içtenlikle kut­luyorum. Kurulduğu günden bu yana iş dünyasına, sanayicileri­mize ve ihracatçılarımıza sağla­dığı nitelikli, güvenilir ve yol gös­terici içeriklerle önemli bir mis­yon üstlenen DÜNYA Gazetesi, ekonomik hafızamızın oluşma­sına ve sağlıklı bilgi akışına bü­yük katkı sunuyor.

Üretim, ihracat ve sürdürü­lebilir büyüme hedeflerimize ulaşma yolunda basının sorumlu ve ilkeli duruşu büyük önem ta­şımakta. Gemi, yat ve hizmetle­ri sektörümüz adına güncel du­rumların geniş kitlelere aktar­makla DÜNYA, önemli katkılar sağlıyor. Bu çerçevede, ekonomi gazeteciliğine değer katan tüm DÜNYA Gazetesi ailesini tebrik ediyor; yayın hayatlarında başa­rılarının artarak devam etmesi­ni diliyorum.

Analitik yaklaşım ve vizyoner bakış açısı

Selçuk ÖZTÜRK

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Türk ekonomisinin nabzını tutan; üretimin, ticaretin ve istihdamın omurgasını oluş­turan reel sektörün ve iş dünya­sının güçlü sesi DÜNYA, yayın­cılık ilkeleri ve ilkeli duruşuy­la 46 yıldır ekonomi basınına değer katıyor. DÜNYA; güveni­lir haberciliği, analitik yaklaşı­mı ve vizyoner bakış açısıyla bu alanda öncü bir konumda yer al­masına ilave ülkemiz ekonomi­sinin sağlıklı gelişimine önemli katkılar sundu.

Başta Konya Bölge Temsilcili­ği olmak üzere, DÜNYA'nın de­ğerli kadrosuyla iş birliği için­de çalışarak, şehrimizin ve ülke­mizin ekonomik potansiyelinin daha da güçlenmesi adına ortak hedeflere hareket etmeyi sür­düreceğiz.

Sanayici ve ihracatçının en güvenilir yol arkadaşı

Zeki KIVANÇ

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Türk basınının unutulmaz ismi, duayen gazeteci mer­hum Nezih Demirkent’in 46 yıl önce attığı sağlam temeller üzerinde yükselen, Türkiye’de ekonomi gazeteciliğinin öncü­lerinden DÜNYA'nın yeni ya­şını kutlamanın gururunu pay­laşıyoruz. Ekonominin sadece rakamlardan ibaret olmadığını, üretimin, alın terinin ve Anado­lu’nun sesinin ulusal bir plat­formda yankılanması gerek­tiğini bizlere gösteren Nezih Demirkent; sadece bir gazete değil, aynı zamanda iş dünyası için bir pusula inşa etti. Türki­ye’nin sanayileşme hamlesin­de öncü şehirlerden Adana’nın her başarısı, DÜNYA’nın say­falarında hak ettiği değeri bul­du. Bugün veriye dayalı haber­ciliğin, sektörel analizlerin ve doğru bilginin önemi her za­mankinden daha fazla. Küresel ekonomik dalgalanmaların ve teknolojik dönüşümün hız ka­zandığı bu dönemde, sanayici­ler olarak bizler stratejilerimizi belirlerken DÜNYA’nın sundu­ğu vizyondan ve derinlemesi­ne incelemelerden beslenmeye devam ediyoruz. 46 yıldır koru­nan bu istikrar, basın tarihimiz­de eşine az rastlanır bir başa­rı öyküsü olmaya devam ediyor.

İş dünyasına değerli katkıları bulunuyor

Kazım TAYCI

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı

Ekonomi basınının köklü ya­yını DÜNYA’nın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Üretim, yatırım ve ihracat odaklı yayın anlayışıyla iş dünyasına değerli katkılar sunan DÜNYA, ekonomi haberciliğinin önemli temsilcile­ri arasında yer aldı. Başta ekono­mi basını çalışanları olmak üzere tüm DÜNYA ailesine başarıları­nın devamını diliyorum.

Kalkınmanın sesi olmayı başarıyor

Özer MATLI

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Ekonomi gazetecili­ğinde güvenilir, tarafsız ve anali­tik yaklaşımıyla iş dünyasına ışık tutan DÜNYA Gazetesi, yalnız­ca haber veren bir yayın değil; ay­nı zamanda üretimin, ihracatın ve sürdürülebilir kalkınmanın da sesi oldu. Türkiye ekonomisinin dönüşüm sürecine tanıklık eden ve bu süreci sağduyulu yorumlar­la kamuoyuna aktaran gazetenin 46 yıldır sürdürdüğü istikrarlı ya­yın çizgisi fazlasıyla değer taşıyor. İş dünyasının temsilcileri olarak doğru ve zamanında bilginin de­ğerinin farkındayız. DÜNYA Ga­zetesi, reel sektörün nabzını tutan yayınlarıyla girişimcimize ve sa­nayicimize yol göstermeye devam ediyor. Bu anlamlı yıl dönümünde, gazetenin tüm yöneticilerini, ya­zarlarını ve emeği geçen çalışan­larını kutluyor; başarılarının ar­tarak devam etmesini diliyorum.

Finansın pusulası olma geleneğini sürdürüyor

Şahin BİLGİÇ

Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Ekonomi dünyasının nabzı­nı 46 yıldır tutan DÜNYA, güvenilir analizleri ve derinle­mesine haberleriyle her zaman iş dünyasının vazgeçilmez kay­nağı oldu. Finans dünyasının adeta pusulası olan DÜNYA; ekonomik gelişmeleri, doğru ve tarafsız şekilde aktarmayı sür­dürerek, okuyucularına da farklı bakış açısı sunuyor. Alanında uz­man yazarları ve ekonomistleriy­le sadece haber vermekle kalma­yıp, piyasalara yön veren analiz­ler sunan DÜNYA, sektörde fark yaratıyor. DÜNYA Gazetesi, iş dünyası ve yatırımcılar için vaz­geçilmez kaynak, girişimciler ve ekonomi profesyonelleri için bir kılavuz niteliğinde. DÜNYA’nın değişen ekonomi dinamiklerine hızla adapte olan, okuyucuları­nı geleceğe hazırlayan içerikler sunması, değişim ve teknolojiye uyumu takdire şayan.

Kamuoyuna rehberlik eden güçlü bir marka

Uğur İbrahim ALTAY

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı

Kurulduğu günden bu yana iş dünyasının sesi olmayı ba­şaran, üretimin, istihdamın, ih­racatın ve yatırımın nabzını tu­tan DÜNYA Gazetesi; ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışıyla kamuoyuna rehberlik eden güçlü bir marka haline geldi.

Bugün; doğru bilginin, sağlıklı analizlerin ve güvenilir habercili­ğin kıymetinin daha da arttığı bir dönemde DÜNYA Gazetesi’nin; uzman görüşleri, yorumları ve sa­hadan beslenen yayıncılığıyla iş dünyasına sunduğu katkıyı önem­siyoruz. Özellikle Anadolu’nun üretim gücünü ve ekonomik can­lılığını görünür kılan yaklaşımı­nı değerli buluyor; Konya’nın gi­rişimcilerini, sanayicilerini ve ihracatçılarını destekleyen her mecrayı bir yol arkadaşı olarak gö­rüyoruz. Bu vesileyle DÜNYA Ga­zetesi’nin 46’ıncı kuruluş yıl dö­nümünü en kalbi duygularla teb­rik ediyor, gazetenizin imtiyaz sahiplerinden muhabirlerine, edi­törlerinden tüm çalışanlarına va­zifelerinde kolaylıklar diliyorum.

Değerini nitelikle ortaya koyuyor

Mustafa BOZBEY

Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı

DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü içten­likle kutluyorum. Ekonomi bası­nında üstlendiği sorumlu ve ilke­li yayıncılık anlayışıyla iş dünya­sına, üreticilere ve yatırımcılara uzun yıllardır yol gösteren DÜN­YA Gazetesi; güvenilir habercili­ğin ve nitelikli analizlerin ülkemi­zin kalkınma sürecindeki değerini güçlü biçimde ortaya koyuyor.

Basının doğru, tarafsız ve şef­faf bilgi sunma sorumluluğu; de­mokratik toplumların güçlenme­sinde, ekonomik hayatın sağlıklı işlemesinde ve kamuoyunun bil­gilendirilmesinde hayati bir rol üstleniyor. Bu anlamlı yıl dönü­mü vesilesiyle DÜNYA Gazetesi ailesinin tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak sür­mesini diliyorum.

46 yıllık başarısının devamını diliyoruz

Özkan KAMİLOĞLU

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Başkanı

Bilgiye erişimin stratejik de­ğer kazandığı günümüz ko­şullarında, ekonomi basınının rolü her zamankinden daha kri­tik. 46 yıldır ekonomi habercili­ğinde istikrarlı bir çizgi izleyen DÜNYA Gazetesi’nin iş dünya­sına sağladığı katkıyı önemsi­yoruz. UMSMİB olarak bu özel yıl dönümünü kutluyor, yayın hayatında uzun soluklu başarı­larının devamını diliyoruz.

Piyasalara ışık tutan başvuru kaynağı oldu

Mehmet ŞANAL

İklimlendirme Sanayi İhracatçı­ları Birliği (İSİB) Başkanı

DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü iç­tenlikle kutluyorum. Ekonomi gazeteciliğinde yıllardır güveni­lir ve öncü yayıncılığıyla DÜN­YA; piyasalara ışık tutan, özel­likle ihracatçılarımıza sağladığı değerli bilgilerle iş dünyamıza yön veren önemli bir başvuru kaynağı oldu. Bu kıymetli emeğe katkı sunan tüm ekibi gönülden tebrik ediyor, başarılarının arta­rak devamını diliyorum.

Tarafsız habercilik

Hatip ÇELİK

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye’nin ekonomi ba­sınında öncü ve referans kaynağı olan DÜNYA’nın 46’ncı kuruluş yıl dönümünü memnu­niyetle kutluyoruz. Ekonomik kalkınmanın ancak doğru bil­gi, şeffaflık ve güçlü iletişimle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu noktada DÜNYA’nın üstlen­diği misyon, iş dünyamız için son derece kıymetli.

Duyarlı duruşuyla her zaman yanımızda

Oğuzhan Ata SADIKOĞLU

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

İş dünyasının 46 yıldır nabzı­nı tutan; üretim, yatırım ve fi­nans alanındaki analizleriyle yol gösteren DÜNYA Gazetesi, gü­venilir yayın çizgisiyle ekonomi basınında müstesna bir yere sa­hip. Özellikle 6 Şubat deprem­lerinin ardından Malatya’mı­zın ve bölgemizin yaşadığı zor­lu süreci; şehrimizin kayıplarını, sanayicilerimizin, esnafımızın karşı karşıya kaldığı sorunlar ve çözüm taleplerimizin gündeme taşınması noktasında gösterdi­ğiniz hassasiyet bizler için son derece kıymetli ve anlamlıdır. Şehrimizin toparlanma ve güç­lü bir ekonomik yapıya kavuşma mücadelesinde, DÜNYA Gaze­tesi’nin sorumlu ve duyarlı du­ruşunu her zaman yanımızda görmekten memnuniyet duyu­yoruz. Bu vesileyle DÜNYA Ga­zetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dö­nümünü en içten dileklerim­le kutluyor, geçmişten bugüne emek veren tüm gazeteci ve çalı­şanlarını tebrik ediyorum.

Üretim gücümüzü görünür kılıyor

Ahmet GÜLEÇ

Mobilya Dernekleri Federas­yonu (MOSFED) Başkanı

Türkiye ekonomisinin dönü­şümüne 46 yıldır tanıklık eden DÜNYA Gazetesi, iş dün­yası için istikrarlı bir bilgi kay­nağı olmayı sürdürüyor. Sanayi­cinin, ihracatçının, KOBİ’lerin ve girişimcilerin sesini düzen­li biçimde yansıtarak ülkemi­zin üretim gücünü görünür kılı­yor. Anadolu’dan tüm Türkiye’ye uzanan yayın anlayışıyla yerel üreticiyi ulusal gündeme taşı­yor, ekonomik gelişmeleri den­geli bir çerçevede aktarıyor.

Ekonomi gazeteciliği alanın­da önemli bir birikim oluşturan DÜNYA, yetiştirdiği gazeteci­ler ve yayın çizgisiyle sektörde yer edindi. DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor, emeği geçen tüm çalı­şan ve yöneticilerini tebrik edi­yor; yayın hayatında başarıları­nın devamını diliyorum.

Ekonomiyi gazete içinden çıkaran gazete

İsmail GÜLLE

Türkiye İhracatçılar Meclisi 4’üncü Dönem Başkanı

Ekonomiyi gazete içerisinden çıkartıp “ekonomiyi gaze­te yapan gazete” olarak bildiği­miz, yaklaşık yarım asırdır biz­le birlikte olan ekonomi yayın­cılığının mihenk taşı DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerim­le kutlarım. Bu köklü yolculukta; doğru, tarafsız ve vizyoner yayın­cılık anlayışıyla her zaman ih­racatçımızın ve girişimcimizin yanında olan DÜNYA Gazetesi ailesine, başta yönetimi ve mer­hum Nezih Demirkent’in mirası olan ilkeli yayıncılık anlayışını sürdüren tüm emektarlarına ba­şarılarının devamını dilerim.

Üretimi destekleyen gazetecilik anlayışı

Ender YORGANCILAR

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Ekonomi basınının köklü ve saygın yayın organlarından bi­ri olan DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü en içten di­leklerimle kutluyorum. Özellikle üretim ekonomisinin güçlendiril­mesi, sanayimizin rekabetçiliği­nin artırılması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizin destek­lenmesi noktasında ekonomi bası­nının rolü kritik öneme sahip.

Kurulduğu günden bu yana iş dünyasının sesi olmayı başaran, ekonomi, finans, üretim ve ihra­cat alanlarında sunduğu nitelik­li içeriklerle kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasına önemli katkılar sağlayan DÜN­YA Gazetesi; ülkemizin ekono­mik gelişimine ışık tutan ön­cü yayınlar arasında yer alıyor. Bu vesileyle, başta merhum Ne­zih Demirkent’i rahmetle anı­yor, DÜNYA Gazetesi’nin ku­ruluşundan bugüne tüm emeği geçenleri tebrik ediyor; yayın ha­yatında başarılarının artarak de­vam etmesini diliyorum.

Girişimciler için güçlü referans kaynağı oldu

Osman GÜLER

KIRCAALİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Kurulduğu günden bu yana ekonomi basınının öncü ve saygın yayın organlarından biri olan DÜNYA Gazetesi; iş dünya­sının nabzını tutan, doğru ve gü­venilir haberciliği ilke edinmiş yayın çizgisiyle, ülkemizin eko­nomik gelişimine önemli katkılar sundu. Ekonomik verileri, sektö­rel analizleri ve iş dünyasına yön veren içerikleriyle yalnızca bir gazete değil; aynı zamanda giri­şimciler, sanayiciler ve yatırım­cılar için güçlü bir referans kay­nağı oldu.

Tarafsız, ilkeli ve sorumlu ya­yıncılık anlayışıyla 46 yıldır is­tikrarlı bir şekilde yoluna devam eden DÜNYA Gazetesi’nin, önü­müzdeki dönemde de ülkemizin ekonomik vizyonuna değer kat­mayı sürdüreceğine inanıyorum. Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiy­le, gazetenin bugünlere gelmesin­de emeği geçen tüm çalışanlarını ve yönetim kadrosunu tebrik edi­yor; başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.

İş dünyasını aydınlatan güçlü yazar kadrosu

Ahmet ÇETİN

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Ülkemizin ekonomi gaze­teciliğinde önderliğini yapan DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Güvenilir, şeffaf, tarafsız haberleri, iş dünyası­nı aydınlatan yazar kadrosu ile her daim saygınlığını koruyan kıymetli gazetenin Türk Basın dünyasının yıldızı DÜNYA Ga­zetesi ekibini, canı gönülden kutlar, başarılarının devamını dilerim.

Üretici, tüccar ve sanayicinin sesi

Ali UÇAR

Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Anadolu’nun her köşesindeki üreticinin, tüccarın ve sa­nayicinin sesini ulusal ve küre­sel vitrine taşıyan, ekonomi ba­sınımızın köklü çınarı DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl­dönümünü gönülden kutlarım. Yerel kalkınmanın önemini her fırsatta sayfalarına yansıtan DÜNYA Gazetesi ailesinin tüm emektarlarını tebrik eder; başa­rılarla dolu nice yıllar dilerim.

Nitelikli yayıncılıkla iş dünyasına ışık tuttu

İskender İSKENDEROĞLU

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Ekonomi haberciliğinin ön­cü yayın organlarından DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyo­rum. Tarafsız, güvenilir ve ni­telikli yayıncılık anlayışıyla iş dünyasına ışık tutan DÜNYA Gazetesi’nin yayınında emek veren tüm çalışanlarına başarı­larla dolu nice yıllar diliyorum.

İhracat camiasına katkıları önemli

Melisa TOKGÖZ MUTLU

TİM Tarım Kurulu ve İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı

DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. İş dünyasına ve ihracat camiasına uzun yıl­lardır sağladığınız katkıların artarak devam etmesini te­menni eder, nice başarılı yıl­lar dileriz.

İhracat ekosisteminin gelişimine katkı

Pınar TAŞDELEN ENGİN

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı

İhracat ekosisteminin sağ­lıklı gelişimi, doğru ve taraf­sız bilgi akışıyla mümkün. 46 yıldır ekonomi basınında gü­venilir bir rehber işlevi gören DÜNYA Gazetesi, iş dünyası­nın stratejik karar süreçleri­ne katkı sunan köklü bir yayın organı olmaya devam ediyor. UTİB olarak bu anlamlı yıl dö­nümünü kutluyor, yayın haya­tında sürdürülebilir başarıla­rının devamını diliyoruz. Geç­mişten aldığı güçle gelecekte de yol gösterici rolünü sürdürece­ğine inanıyoruz.

Sektör aktörleri için önemli bir kaynak

Koray ÇALIŞKAN

MODOKO Başkanı

Kurulduğu günden bu yana ekonomi basınında güve­nilir, tarafsız ve nitelikli yayın anlayışıyla önemli bir konum edinen DÜNYA; iş dünyası için kaynak oldu. Sunduğu kapsam­lı analizler ve yol gösterici ha­berlerle DÜNYA; reel sektöre değerli katkılar sağlıyor. DÜN­YA’ya yayın hayatında nice ba­şarılı ve verimli yıllar diliyorum.

Sektörlerin ve ekonominin sesi

Güçlü KAPLANGI

Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Başkanı

Kurulduğu günden bu ya­na sektörlerimizin, eko­nomimizin sesi olan DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyo­rum. KOBİ’lerden holdinglere, STK’lardan yerel üreticilere ka­dar ekonominin her noktasın­dan güvenilir ve tarafsız haber­ler sunan, Türkiye’yi ekonomi alanında ilklerle buluşturan DÜNYA’nın tüm kıymetli eki­bini gönülden tebrik ediyor, ba­şarılarının daim olmasını dili­yorum.

Şehirlerin modernleşme yolculuğuna tanıklık etti

Hakan ŞİŞİK

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı

Türkiye ekonomisinin lokomo­tifi olan inşaat sektörünün ve kentsel dönüşüm vizyonumuzun en güçlü medya paydaşı DÜNYA Gazetesi’nin 46. kuruluş yıldönü­münü kutlarım. Şehirlerimizin modernleşme yolculuğunda ve sektörümüzün karşılaştığı zor­luklarda her zaman "doğru haber­cilik" prensibiyle yanımızda olan DÜNYA Gazetesi ailesine nice ba­şarılı yıllar dilerim.

Analitik ve tarafsız haberciliğin merkezi

Dr. Senih YAZGAN

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı

Ulusal ve küresel gelişmeleri yakından izlediğimiz süreç­te, analitik ve tarafsız habercilik temel referans noktalarımızdan biri. DÜNYA Gazetesi, ekonomi gündemini nitelikli içerikle ka­muoyuna aktaran önemli bir ya­yın organı. UYMSİB olarak bu­güne kadar sunduğunuz katkılar için teşekkür ediyor, yayın hayatı­nızda başarılar diliyoruz.

İş dünyasının doğru bilgi kaynağı; DÜNYA

Dr. Eren Günhan ULUSOY

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı

DÜNYA’nın 46’ncı yılı vesi­lesiyle en içten tebrikleri­mi sunuyorum. Türkiye ve dün­ya tahıl değirmenciliği sektörüne sunduğu güvenilir ve yol göste­rici haberleriyle, iş dünyamızın doğru bilgiye ulaşmasına büyük katkı sağladınız. Emeği geçen tüm ekibi tebrik ediyorum.

Analiz ve haberleriyle reel sektöre katkı veriyor

Gürsel ERBAP

HUBUDER Yönetim Kurulu Başkanı

DÜNYA’nın 46’ncı kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. İlk gün­den bu yana ekonomi basınında güvenilir, tarafsız ve nitelikli ya­yın anlayışıyla önemli bir konum­da bulunan DÜNYA; iş dünyası için önemli bir kaynak oldu. Sun­duğu kapsamlı analizler ve yol gösterici haberlerle reel sektöre değerli katkılar sağlamaktadır. Bu kıymetli başarıda emeği bulunan tüm yönetici, yazar ve çalışanla­rı tebrik ediyor; DÜNYA Gazete­si’nin yayın hayatında nice başa­rılı ve verimli yıllar diliyorum.

Üretim ekonomisinin güçlenmesine katkı sunuyor

İbrahim AFYON

YUM-BİR Başkanı

Ekonomi basınının en köklü ve etkili yayın organların­dan DÜNYA’nın 46’ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Tür­kiye’nin üretim gücünü, yatırım potansiyelini ve ihracat vizyo­nunu kararlılıkla gündemde tu­tan yayın anlayışıyla DÜNYA, her zaman yalnızca haber akta­ran değil, ekonomik dönüşüme yön veren bir platform oldu.