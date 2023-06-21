Dünya Gazetesi’ne En İyi Haber ve Araştırma Ödülü

İnternet dalında “Yılın En İyi Haber ve Araştırma Ödülü’”nü “TMSF sattı TMSF aldı” haberi ile DÜNYA Gazetesi Haber Koordinatörü ve Köşe Yazarı Kerim Ülker aldı. 15’inci kez düzenlenen yarışmada Nezih Demirkent Özel Ödülü’nü “Bana binayı soramazsınız” haberi ile Sözcü Gazetesi’nden Deniz Bilici Göçmen kazandı. Yazılı basında En İyi Haber ve Araştırma haberini Sözcü Gazetesi’nden Taylan Büyükşahin, En İyi Haber Araştırma (TV) Ödülünü “Mehmet Cengiz” haberi ile OdaTV’den Can Özçelik.

Avdagiç: Basının yanındayız

*Söyleşi/Röportaj Ödülünü Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç, Söyleşi/Röportaj TV Ödülünü TRT Haber’den Belgin Yakışan Mutlu, Yılın Köşe Yazarı Ödülünü Cumhuriyet Gazetesi yazarı Özlem Yüzak, Yılın Ekonomi Programı (TV) Ödülünü A Para’dan Faruk Erdem, Yılın Ekonomi Programı (Radyo) Ödülünü TRT Radyo’dan Abdulvahap Kartal, Esen Salihoğlu Yerel Basın Ödülünü Yeni Bakış’taki haberi ile Kenan Yeşil, Namık Ahıska Özel Ödülünü Sabah Gazetesi’nden Betül Alakent, Bülent Yardımcı Özel Ödülünü Akşam Gazetesi’nden Arzu Kurum, Barış Bektaş Grafik Tasarım Özel Ödülünü Sabah Gazetesi’nden Seçil Kaya, Metiner Sezer Jüri Teşvik Ödülünü Cumhuriyet Gazetesi’nden Ali Can Polat kazandı.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) katkıları, Trendyol’un altın, Turkcell’in iletişim, Bulls GSYO’nun gümüş ve Nadir Metal’in destek sponsorluğunda düzenlenen törende konuşan İTO Başkanı Şekip Avdagiç, “Türkiye’de ilk kurumsal ve kesintisiz ekonomi gazeteciliğini başlatan oda olarak, ekonomi basınının yanında olmayı ve gelişimine katkıda bulunmayı temel sorumluluğumuz görüyoruz. İş dünyamızın sesinin etkin şekilde duyulması; yanlış politikaların önlenmesi, sorunların çözülmesi sizler sayesinde mümkün oluyor” dedi.

Çok sayıda konuk katıldı

İTO’nun mekan sponsoru olduğu törene İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı ve TİM Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, İDMİB Başkanı Güven Karaca, İHBİR Başkanı Kazım Taycı, EVSİD Başkanı Talha Özger, İMİB Başkanı Rüstem Çetinkaya, TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Kuyumcukent Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, DEİK Türkiye Belarus İş Konseyi Başkanı Yılmaz Soycan, İHKİB Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Kübra Orakçıoğlu, UİP Başkanı Cengiz Özgencil, LASİAD Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, TÜSİAD Kurumsal İletişim Direktörü Başak Solmaz Karaüç ve TGS Genel Sekreteri İlkay Akkaya katıldı.