DÜNYA Gazetesi’ne TÜGEM’den plaket

Etkinlikte İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, TÜGEM Genel Başkanı Serkan Şahin ve TÜGEM Onursal Başkanı Hakan Akdoğan birer konuşma gerçekleştirdi.

Etkinlikte ayrıca, emlak sektörüne katkılarından dolayı birçok isim ve medya kuruluşuna teşekkür plaketleri takdim edildi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, başarılı çalışmaları için onurlandırılırken, basın mensuplarına da sektöre sağladıkları değerli katkılar için ödüller verildi. Plaket alanlardan birisi de DÜNYA Gazetesi Finans Şefi Birol Bozkurt oldu.

TÜGEM Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı ise yeni il temsilcilerine mazbatalarını takdim ederek derneğin Türkiye genelinde büyümesine dair önemli adımların atılacağını belirtti.