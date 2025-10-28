'Dünya genelinde ilk 10'dayız': Türk sağlık sektörü Riyad’da vitrine çıktı

Ankara Ticaret Odası’nın Ticaret Bakanlığı desteğiyle Milli Katılım Organizasyonu’nu üstlendiği Küresel Sağlık Fuarı 2025 (Global Health Exhibition 2025) Riyad’da başladı.

27–30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarda, Türk sağlık sektörünü 21 firma temsil ediyor. Türk standının açılışı, ATO Başkanı Gürsel Baran, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve Türkiye’nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler tarafından yapıldı.

ATO Başkanı Baran, Türkiye’nin teknoloji, kalite ve maliyet avantajını bir araya getirerek yalnızca bölgesine değil, dünyaya da yüksek standartta sağlık hizmeti sunduğunu belirtti.

“Türkiye dünyada ilk 10 sağlık turizmi destinasyonu arasında”

Açılışta konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin sağlık alanında uluslararası ölçekte rekabet gücüne sahip olduğunu vurguladı:

“Kamu-özel sektör iş birliğiyle kurulan modern şehir hastaneleri, dijital sağlık sistemleri, güçlü ilaç endüstrisi ve deneyimli insan kaynağıyla Türkiye, artık küresel alanda önemli bir oyuncu durumunda. Bugün yüksek kalitede sağlık hizmetini teknoloji ve maliyet avantajıyla birleştirerek sadece kendi vatandaşlarımıza değil, tüm bölgeye ve dünyaya sunuyoruz. Türkiye, dünyada ilk 10 sağlık turizmi destinasyonu arasında yer alıyor.”

“Suudi Arabistan’la ticaret hedefimiz 10 milyar dolar”

Baran, Suudi Arabistan’ın “Vizyon 2030” hedefleri doğrultusunda yürüttüğü sağlık reformlarına dikkat çekerek, Türk firmalarının bu dönüşümde “kilit rol oynayabileceğini” söyledi.

“Suudi Arabistan’la yaklaşık 7 milyar dolarlık ticaret hacmimiz var. 2025 yılı itibarıyla bu rakamı 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Bakan Yardımcısı Gürcan: Yeni başarı hikâyeleri doğacak

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, fuarın Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki dostluk ve ticari ilişkileri güçlendirdiğini vurgulayarak, “Küresel Sağlık Fuarı 2025, hem firmalarımız hem de ülkelerimiz için kalıcı ortaklıkların ve yeni başarı hikâyelerinin doğmasına vesile olacaktır” ifadelerini kullandı.

Gürcan, etkinliğin sadece bir ticaret alanı değil; aynı zamanda bilgi paylaşımı ve ortak vizyon geliştirme platformu olduğuna dikkat çekti.

“Artık dünya küçük bir köy haline geldi”

Türkiye’nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ise, 40’tan fazla Türk firmasının katılım gösterdiği fuarda sağlık alanında önemli iş birlikleri kurulabileceğini belirtti:

“Artık dünya küçük bir köy haline geldi. İş artık her yerde var, herkes her yerde yatırım yapıyor. Bu tür organizasyonlar her açıdan değerli.”

Türk sağlık sektörünün gücü sergileniyor

Fuar kapsamında 21 Türk firması, sağlık teknolojileri, medikal Ar-Ge, ilaç üretimi ve dijital sağlık hizmetleri alanlarındaki ürünlerini sergiliyor.

ATO, fuar sonrasında Suudi Arabistan sağlık sektörü temsilcileriyle bir gala programı düzenleyerek, Türk ve Suudi iş insanlarını bir araya getirdi.

"Türkiye artık dünyanın da güvenilir sağlık ortağı"

Gala programında konuşan Gürsel Baran, Türkiye’nin ekonomik ve sağlık alanındaki yükselişine dikkat çekti:

“Türkiye, 1 trilyon 358 milyar dolarlık milli geliriyle dünyanın en büyük 17’nci ekonomisi. 2024 yılı sonunda 262 milyar dolar ihracat ve 344 milyar dolar ithalatla 606 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşacağız. Sağlıkta ise artık sadece kendi bölgemizin değil, dünyanın da güvenilir çözüm ortağıyız.”

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında güçlü sinerji

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, Türkiye’nin küresel fuarcılıkta “güvenilir ve aranan bir ortak” konumunda olduğunu vurgularken, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka, iki ülkenin dijitalleşme, biyoteknoloji ve sağlık inovasyonu alanlarında büyük bir uyum içinde olduğunu belirtti:

“Türkiye, dünya standartlarında hastaneleri, güçlü ilaç sanayii ve hızla büyüyen sağlık teknolojileri ekosistemiyle küresel sahnede öne çıkıyor. Bu vizyonumuz, Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonuyla büyük bir uyum içindedir.”