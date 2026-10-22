Dünya genelinde milyonlarca siber saldırı girişimi: İnternet siteleri kapatıldı

Dünya genelinde internet sitelerinin çalışmasını sağlayan temel yazılımlardan PHP'de tespit edilen iki kritik güvenlik açığı, kamu kurumlarından bankalara kadar çok sayıda kuruluşu alarma geçirdi. Avrupa'da hükümet, hastane ve eğitim kurumlarına ait internet sitelerinin geçici olarak kapatılmasının ardından saldırı girişimlerinin milyonlara ulaştığı açıklandı. Güvenlik güncellemelerinin yayımlanmasına rağmen bazı kuruluşlar, sistemlerinin güvenliğini doğrulayana kadar çevrim içi hizmetlerini sınırlandırmayı tercih etti.

Siber güvenlik önlemleri 21 Ekim Çarşamba günü Avrupa'da yaygınlaşırken, 22 Ekim'de saldırı girişimlerinin hızla çoğaldığına ilişkin yeni veriler ortaya çıktı. Aynı gün Japonya'daki finans kuruluşları ve kamu kurumları bazı internet hizmetlerini askıya alırken Çin ve Güney Kore'de de acil güvenlik tedbirleri devreye sokuldu. Gelişmeler, milyonlarca internet sitesinin kullandığı ortak bir yazılım altyapısında ortaya çıkan güvenlik sorunlarının kısa sürede küresel ölçekte hizmet kesintilerine yol açabileceğini gösterdi.

Saldırı girişimleri birkaç saat içinde milyonlara ulaştı

İnternet altyapısı ve siber güvenlik hizmetleri sunan Cloudflare'ın ağında tespit edilen saldırı girişimleri, güvenlik açıklarının kamuoyuna duyurulmasının ardından olağanüstü bir hızla arttı. Şirketin Üst Yöneticisi Matthew Prince'in paylaştığı verilere göre açıklamadan önceki 10 saat içinde binlerle ifade edilen açıkları kullanma girişimleri, duyuruyu izleyen 45 dakikada on binlerce seviyesine çıktı. İki saat içinde yüz binlere ulaşan girişimlerin toplamı daha sonra milyonları buldu.

Bu rakamlar, milyonlarca internet sitesinin saldırıya uğrayarak ele geçirildiği anlamına gelmiyor. Ölçülen değer, saldırganların güvenlik açıklarından yararlanmak amacıyla yaptığı denemelerin sayısını gösteriyor. Aynı hedefe yönelik çok sayıda girişim gerçekleştirilebildiğinden saldırı denemesi sayısıyla etkilenen kuruluş sayısının birbirinden ayrılması gerekiyor.

Güvenlik açıklarının kamuoyuna duyurulmasından sonra saldırı trafiğinin hızla yükselmesi, yazılım üreticileri ile internet sitesi yöneticileri arasındaki zaman yarışını daha da önemli hale getirdi. Saldırganlar, açıkları hedef alan yöntemleri kullanmaya çalışırken kurumlar da sistemlerini güncellemek, koruma önlemlerini artırmak ve gerekli durumlarda erişimi geçici olarak durdurmak için harekete geçti. Bazı teknoloji kuruluşları gerçek saldırı girişimleri tespit ettiklerini bildirse de bunların kaçının başarılı olduğu konusunda doğrulanmış kapsamlı bir bilanço açıklanmadı.

Gelişmenin dikkat çekici yönlerinden biri de açıkların yapay zekâ destekli güvenlik araştırmaları sırasında ortaya çıkarılması oldu. Güvenlik araştırmacılarının daha önce fark edilmeyen yazılım hatalarını gelişmiş analiz araçlarıyla belirleyebilmesi savunma açısından önemli bir ilerleme sağlıyor. Ancak açıkların kamuoyuna duyurulmasıyla saldırı denemelerinin çok kısa sürede çoğalması, aynı teknolojik hızın savunma sistemleri üzerinde oluşturduğu baskıyı da gösteriyor.

Avrupa'da kamu, hastane ve okul siteleri kapatıldı

Avrupa'da en kapsamlı önlemlerin alındığı ülkelerden biri Hollanda oldu. Ülkenin ulusal siber güvenlik merkezi de dahil olmak üzere çeşitli kamu kurumları, güvenlik açıklarının yaratabileceği riski azaltmak amacıyla internet sitelerini geçici olarak erişime kapattı. Kamu hizmetleri portalı Overheid.nl, Rotterdam Limanı ve bazı hastanelere ait internet siteleri de tedbir alan kuruluşlar arasında yer aldı.

Finlandiya'da devlet bilişim hizmetlerini yöneten kuruluş, kamuya açık bazı ağ hizmetlerini önlem amacıyla durdurdu. Fransa İçişleri Bakanlığı ise internet sitelerini geçici olarak bakım durumuna aldı. Danimarka'da belediyelere teknoloji hizmetleri sağlayan kuruluş, ülke genelinde kullanılan okul iletişim sistemi dahil bazı dijital hizmetleri askıya aldı.

İngiltere'de de yerel yönetimlerin internet sitelerinde geçici kesintiler yaşandı. Oxford ve Edinburgh belediyeleri, güvenlik riskleri nedeniyle internet hizmetlerini durduran kuruluşlar arasında gösterildi. Bu önlemler, tek bir yazılım bileşenindeki sorunun farklı ülkelerin kamu hizmetlerinde eş zamanlı kesintilere neden olabileceğini ortaya koydu.

Ancak internet sitelerinin erişime kapatılması, ilgili kuruluşların bütün faaliyetlerinin durduğu anlamına gelmiyor. Hastanelerde alınan önlemler, kamuya açık internet sayfalarını veya belirli çevrim içi işlemleri kapsayabiliyor. Dolayısıyla sağlık hizmetlerinin tamamen kesildiği ya da kapatılan sistemlerin saldırganlar tarafından ele geçirildiği yönünde genelleme yapılması doğru değil.

Japonya'da bankacılık hizmetleri de etkilendi

Avrupa'da başlayan önlemler 22 Ekim'de Asya'da da genişledi. Japonya'nın büyük finans kuruluşlarından Mitsubishi UFJ Financial Group, acil güvenlik çalışmaları nedeniyle bazı internet hizmetlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Ülkede diğer finans kuruluşları da çevrim içi işlemlerin belirli bölümlerinde kesintiye giderken Japonya Maliye Bakanlığı bazı internet sayfaları ve dijital hizmetleri geçici olarak kullanıma kapattı.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, internet sitesi yöneticilerinden kullandıkları sistemlerde PHP bulunup bulunmadığını kontrol etmelerini ve gerekli güvenlik güncellemelerini uygulamalarını istedi. Japonya'daki önlemler, güvenlik sorununun yalnızca devlet kurumlarının bilgilendirme sayfalarını değil, bankacılık ve finans işlemlerini de etkileyebileceğini gösterdi. Bununla birlikte durdurulan hizmetlerin kapsamı kuruluşlara göre değişiyor ve bütün bankacılık sistemlerinin çalışmadığı anlamına gelmiyor.

Çin'de Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, kurumlara sistemlerini incelemeleri ve güvenli PHP sürümlerine geçmeleri yönünde çağrı yaptı. Kuruluşlardan güvenlik izleme faaliyetlerini artırmaları, gerekli durumlarda kullanıcı hesapları ile erişim anahtarlarını yenilemeleri istendi. Bu önlemler, özellikle internete açık sunucularda güvenlik güncellemelerinin geciktirilmesinden kaynaklanabilecek risklerin azaltılmasını hedefliyor.

Güney Kore yönetimi de özel sektör için siber güvenlik uyarı seviyesini yükselterek acil müdahale tedbirlerini devreye aldı. Ülkedeki şirketler ve kritik altyapı kuruluşları, PHP kullanan sistemlerin belirlenmesi ve güvenlik kontrollerinin hızlandırılması konusunda uyarıldı. Böylece Avrupa'daki geçici site kapatmalarıyla başlayan kriz, Asya'da kamu kurumları ve finans kuruluşlarını da kapsayan bir güvenlik seferberliğine dönüştü.

İki kritik açık için acil güncelleme yayımlandı

Küresel güvenlik alarmının merkezinde PHP yazılımındaki CVE-2026-109618 ve CVE-2026-109619 olarak tanımlanan iki açık bulunuyor. Her iki güvenlik sorunu da kullanılan değerlendirme sisteminde 10 üzerinden 9,2 risk puanı aldı. Açıkların belirli koşullarda saldırganların kullanıcı hesabına giriş yapmadan sunucuda zararlı kod çalıştırmasına imkân verebilmesi, tehdidin kritik düzeyde değerlendirilmesine neden oldu.

PHP, internet sitelerinin arka planda çalışmasını sağlayan ve kullanıcıların yaptığı işlemleri sunucu tarafında işleyen bir programlama dili. WordPress dahil çok sayıda içerik yönetim sistemi ve internet uygulaması PHP altyapısından yararlanıyor. Bu nedenle yazılımın kendisindeki bir güvenlik açığı, birbirinden bağımsız kurumların internet sitelerini aynı anda ilgilendirebiliyor.

PHP geliştiricileri, 21 Ekim'de güvenlik açıklarını gideren güncellemeleri yayımladı. Desteklenen sürümler için 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27 ve 8.5.12 numaralı güvenlik sürümleri kullanıma sunuldu. Geliştiriciler, yalnızca geçici koruma önlemlerine güvenilmemesi ve kullanılan yazılımın uygun güvenli sürüme yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği'nin siber güvenlik müdahale birimi CERT-EU da internet sitesi yöneticilerinden risk altındaki sistemleri belirlemelerini ve güncellemeleri gecikmeden uygulamalarını istedi. Güncellemenin hemen yapılamadığı durumlarda internete açık uygulamaların geçici olarak dış erişime kapatılması önerildi. Birçok ülkede internet sitelerinin kapatılması, işte bu önleyici yaklaşımın sonucu olarak gerçekleşti.

Türkiye'deki kamu kurumları, şirketler ve internet sitesi işletmecileri açısından da gelişmenin önemi bulunuyor. PHP kullanan bir internet sitesinin mutlaka saldırıya uğradığı söylenemez ancak güncellenmemiş sistemler risk altında kalabiliyor. Türkiye'de bu güvenlik açıkları nedeniyle kaç kurumun etkilendiğine veya kaç internet hizmetinin durdurulduğuna ilişkin doğrulanmış toplu bir bilanço bulunmuyor.

Küresel güvenlik alarmının bundan sonraki aşamasında, milyonlarca saldırı girişiminin ne kadarının başarılı olduğu ve kuruluşların güvenlik güncellemelerini ne ölçüde tamamladığı takip edilecek. Şimdilik kesinleşen gelişme, internet altyapısında yaygın kullanılan iki yazılım açığının hem saldırı trafiğinde hızlı artışa hem de farklı ülkelerde kamu ve özel sektör hizmetlerinin önlem amacıyla durdurulmasına yol açmış olması.

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