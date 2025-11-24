Dünya genelinde rekor kıran et fiyatlarına Türkiye’de ESK freni

Dünya genelinde kırmızı et tedarikindeki daralmaya rağmen talebin güçlü seyretmesi, gümrük tarifeleri ve iklim koşulları, et fiyatlarında yükselişe yol açtı. Avrupa'da 100 kilogram karkas etin fiyatı 745,3 Euro'ya kadar yükseldi.

Türkiye'de ise fiyatlar Euro bazında düşüş kaydetti. Martta ortalama 10,88 Euro olan karkas etin kilogramı kasımda yüzde 11,2 düşerek 9,66 Euro'ya geriledi. Avrupa'da kasımda ortalama 16,13 Euro olan kuşbaşı fiyatları, Türkiye'de 13,13 Euro olarak hesaplandı.

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere de Türkiye'deki kırmızı et fiyatlarına işaret ederek; Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapılan ucuz karkas et uygulamasının 3 yıldır devam ettiğini hatırlattı.

"Bu proje olmasa et fiyatları daha yukarıya giderdi"

Proje çerçevesinde sözleşme şartları içerisinde etlerin vatandaşa uygun fiyatlarla ulaştırıldığını belirten Güzeldere şöyle devam etti:

"Bugün bu proje olmasaydı et fiyatları tutulamazdı ülkemizde. Bu projeye ilk önce İstanbul'da başlandı. Biz de İstanbul PERDER üyeleri olarak 'İstanbul dışarıdan et almasın, biraz orada arz-talep dengesi oluşsun' diye ESK üzerinden gelen etleri vatandaşlarımıza ulaştırdık. Alış fiyatlarını, satış fiyatlarımızı ESK belirler ve buna riayet etmeyen üyeler ciddi cezaya maruz kalır. Aldığımız et belli, sattığımız et belli. Etler de marketlere şube sayısına göre gelir, adil ve şeffaf biçimde."

Bazı dönemlerde etlerin uygun fiyatlı olduğu için kalmadığını hatırlatan Güzeldere, "Özellikle ramazan ayında bunu çok yaşarız. Vatandaş stok yapmak istiyor, lokantacısı geliyor, yemekçisi geliyor. Bu kamu faydası gözetilerek yapılan bir şey. Burada herkesin faydalanması lazım. Dönem dönem sınırlamalar getiriyoruz kurumla beraber. Bu proje olmasa kırmızı et fiyatları çok daha yukarıya gider. Proje et fiyatlarını çok dengeledi." dedi.

"En büyük sıkıntı besi yemlerine gelen zamlar"

Son dönemde çeşitli sosyal medya kanallarından "hayvanlarınızı kesmeyin (fiyatı) şu kadar olacak" şeklinde paylaşımlar yapıldığını belirten Tüfekci, şunları kaydetti:

"Daha önce de biz bunu hem Ticaret Bakanlığına hem de Tarım ve Orman Bakanlığına bildirdik. Bu paylaşımı yapanlar, insanları hayvanlarını kesmemesi için teşvik ediyorlar. Kesecek insanlar da mallarından cayıyorlar. Ondan dolayı bir sıkıntı yaşıyoruz. Ama en büyük sıkıntımız besi yemlerine gelen zamlar, yem olayı bir zapturapt altına alınmalı. Diğer taraftan insanlar mesaj atıyorlar, 'karkas 600 lira olacak kesmeyin' diye. Köylü de bunları takip ettiği için 'nasıl olsa ete zam gelecek' diye beklentiye giriyorlar. Pazarlık edilmiş, parası verilmiş, ancak köylüler cayıyor. Zaten bizim küçük besiciler de maalesef bu yüzden çok zarara girdi."