Dünya + ile Hafta sonu okumaları...

26 Eylül 2020

Dergimiz Hafta ile birlikte Dünya +, zengin içeriğiyle yine okurlarının karşısında. Toplumun gündeminde yer eden konuları, araştırmaları, röportaj ve sohbetleriyle zengin bir içerik sunuyor sizlere…

Bu hafta, birinci sayfamıza Koronofobiyi taşıdık. Virüsten hızlı yayılan bu olgu, toplumu derinden etkilemeyi sürdürüyor. Toplumun endişe düzeyi, normalleşme sürecinin gidişatı ve uzmanların söyledikleri. Yasemin Salih inceledi ve yazdı.

Kanaat Önderi’nde konuğumuz Tuncay Özilhan’dı…

Cep Ekonomisinde Ufuk Korcan; portföylerin vazgeçemediği 8 hisseyi inceledi ve altındaki fırtınayı, gümüşteki kasırgayı detaylandırdı.

Yıldız Holding’in CEO’su Mehmet Tütüncü, pandemiyle değişim ve dönüşüme dair neler yaptıklarını anlattı.

Yönetim sayfamızda Tunç Diptaş; yeni normal ve liderliği yazdı. Güven Bilge’nin çizgiyorum’unda ise bir stratejik planlama sohbeti var.

Reklam ve Trendler’de Fatoş Bozkuş; sosyal medyadaki haksız ve abartılı linçleri masaya yatırdı; “Şirket itibarınız hedef tahtasına dönmesin.” Her eleştiriye cevap verilmeli mi? Okuyun, öğrenin.

Bilmeniz gereken 5 şey: bu defa mutfak yenilemenin dayanılmaz hafifliği gündemimizde…

Toplum, gençlere yatırım yapmaz ise neler olur? Didem Eryar Ünlü yazdı. İşin Geleceği’nde Selenay Yağcı, siber mühendis girişimci Can Sobutay ile söyleşti. TÜSİAD bu gençlikte iş var diyor ve kahve atıklarından tek kullanımlık plastik üretimini aktarıyor.

Volkan Akı, Hüsamettin Koçan ile pandemi sonrası dönemi konuştu; “İnsana dönük yeni bir Rönesans geliyor.”

Korn Ferry Türkiye Ülke Başkanı Şerif Kaynar, “toksik patronlarla çalışınca pişman oluyorum” diyor ve gerekçelendiriyor. Doğan Selçuk Öztürk yazdı.

Teknofest; ayağı yere basmayan ve gözü yukarıda olanların festivali… Bu defa Gaziantep’te idi… Uzayı hedefleyenlerin yarıştığı festivalde başvuru sayısı 100 bini aştı. Gururla aktarıyoruz.

Hafta dergimiz eşliğinde iyi okumalar dileriz…