Dünya Kupası’nın su molaları yayın hakkının yarısını çıkaracak

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İspanya-Arjantin finalini ABD’de yaklaşık 63 milyon kişi izledi. Eleme maçlarında 30 saniyelik reklamın fiyatı 1 milyon dolara çıktı; Fox’un su molalarından en az 250 milyon dolar kazanması bekleniyor. Turnuva yayıncılara yeni gelir alanı açtı.

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD televizyon tarihinde futbol için yeni bir ticari eşik oluşturdu. İspanya’nın Arjantin’i uzatmalarda 1-0 mağlup ettiği finali ülkede yaklaşık 63 milyon kişi izledi.

Fox’un İngilizce yayını 38,9 milyon izleyiciye ulaştı. Telemundo ile Peacock’ın İspanyolca yayınlarını ise 23,9 milyon kişi takip etti.

Toplam izleyici sayısı, Katar’da oynanan 2022 Dünya Kupası finalinin ABD’deki 22,3 milyonluk seyircisini yaklaşık üçe katladı.

Reklam fiyatı 1 milyon dolara çıktı

Yüksek izlenme oranları reklam fiyatlarına da yansıdı. Eleme turlarındaki öne çıkan maçlarda 30 saniyelik reklamların fiyatı 1 milyon dolara kadar yükseldi.

Bu tutar, 2018 Dünya Kupası dönemindeki seviyelerin iki katından fazlasına karşılık geliyor. Turnuvadaki büyük reklamverenler arasında PepsiCo, Home Depot, Anheuser-Busch ve Coca-Cola yer aldı.

Bir Super Bowl reklamının 30 saniyelik fiyatı yaklaşık 8 milyon doların üzerinde seyretse de Dünya Kupası, futbol yayınları için ABD’de yeni bir fiyatlama düzeyi oluşturdu.

Su molaları yeni gelir alanı açtı

FIFA, sıcaklık riskini gerekçe göstererek turnuvadaki 104 maçın tamamında her devre için üçer dakikalık su molası uyguladı. Maçlar böylece reklam açısından dört ayrı bölüme ayrıldı.

Fox, bu molaları reklam kuşağı olarak değerlendirdi. Yayıncının yalnızca su molalarında gösterilen reklamlardan en az 250 milyon dolar kazanması bekleniyor.

Telemundo ise su molalarında tam ekran reklam yayımlamak yerine stüdyo yayınına döndü. İki yayıncı arasındaki tercih, aynı turnuvada farklı gelir modellerinin uygulanmasına yol açtı.

Yayın hakkının yarısı molalardan

Fox’un Dünya Kupası’nı da kapsayan İngilizce yayın hakları paketi için yaklaşık 485 milyon dolar ödediği belirtiliyor. Su molalarından beklenen 250 milyon dolarlık gelir, bu maliyetin yarısından fazlasına denk geliyor.

Comcast bünyesindeki Telemundo’nun İspanyolca yayın hakları için ödediği tutar ise yaklaşık 600 milyon dolar olarak hesaplanıyor. İki şirketin toplam yayın hakkı maliyeti yaklaşık 1 milyar 85 milyon dolara ulaşıyor.

Yeni reklam alanları, yayıncıların yüksek hak maliyetlerini yalnızca klasik maç önü, devre arası ve maç sonu reklamlarıyla karşılamak zorunda kalmadığını gösterdi.

Final 63 milyon kişiye ulaştı

Final karşılaşması Fox’ta 38 milyon 900 bin izleyiciye ulaşırken yayın sırasında seyirci sayısı 51 milyon 685 bin ile zirve yaptı.

Telemundo ve Peacock yayınlarıyla birlikte toplam izleyici yaklaşık 63 milyona çıktı. Bu sonuç, karşılaşmayı ABD tarihinin en çok izlenen futbol yayını haline getirdi.

Fox’un turnuva genelindeki 104 maç için ortalama izleyici sayısı 7 milyon 737 bin oldu. Aynı ortalama 2022’de 3 milyon 588 bin, 2018’de ise 2 milyon 770 bin seviyesindeydi.

Bazı maçlar NBA ve beyzbolu geçti

İngiltere ile Meksika arasında oynanan son 16 turu karşılaşması yaklaşık 45 milyon kişi tarafından izlendi.

Aynı dönemde Amerikan Beyzbol Ligi final serisinin yedinci maçı yaklaşık 27 milyon, NBA final serisinin beşinci karşılaşması ise yaklaşık 25 milyon izleyici topladı.

Dünya Kupası böylece bazı eleme maçlarında ABD’nin iki büyük profesyonel spor organizasyonunun final karşılaşmalarını geride bıraktı.

Buna karşılık turnuva finali, yaklaşık 126 milyon izleyiciye ulaşan Super Bowl LX’in altında kaldı.

Dijital abonelikler ikiye katlandı

Fox’un dijital yayın platformu Fox One, haziran ayında 2 milyon 800 bin yeni kayıt aldı. Bu sayı, platformun geçen yıl hizmete başlamasından bu yana ulaştığı en yüksek aylık seviye oldu.

Fox One’ın Amerikan futbolu eleme döneminde elde ettiği yeni kayıt sayısı 1 milyon 100 bin düzeyindeydi. Dünya Kupası dönemindeki artış bu rakamın iki katını aştı.

Peacock’ın da İspanyolca yayınlarla yeni aboneler kazanması, turnuvanın yalnızca televizyon reklamlarını değil dijital platformların müşteri büyümesini de desteklediğini gösterdi.

2030’da aynı gelir zorlaşabilir

2026 Dünya Kupası’nın ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenmesi, maçların Amerikan izleyicileri için uygun saatlerde ekrana gelmesini sağladı.

2030 Dünya Kupası’nı İspanya, Portekiz ve Fas düzenleyecek. ABD ile Avrupa arasındaki saat farkı, gelecek turnuvada izlenme oranlarını ve reklam fiyatlarını sınırlayabilir.

Buna karşılık 2026’da oluşturulan su molası reklam modeli, yayıncıların gelecek yayın hakkı ihalelerinde daha yüksek teklifler vermesini sağlayabilecek yeni bir gelir kalemi haline geldi.