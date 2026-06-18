Dünya Kupası’nda fiyat tartışması: Su bile pahalı

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ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan SoFi Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarına ev sahipliği yaparken, stadyum içindeki yiyecek ve içecek fiyatları da dikkat çekiyor.

Turnuva kapsamında satışa sunulan ürünlerde biranın 18,50 dolar, yemek menülerinin ise 19 ila 20 dolar arasında değiştiği belirtiliyor. Şişe suyun fiyatı da 5,25 dolar seviyesinde bulunuyor.

Los Angeles en pahalı şehirler arasında

SeatPick tarafından hazırlanan araştırmaya göre Los Angeles, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan şehirler arasında en yüksek yiyecek ve içecek maliyetlerine sahip kentlerden biri olarak öne çıkıyor.

Araştırmada, standart bir yemek ve bira kombinasyonunun maliyetinin 32 doların üzerine çıktığı kaydedildi. Benzer fiyatlandırma eğilimlerinin Kuzey Amerika’daki diğer ev sahibi şehirlerde de görüldüğü ifade edildi.

FIFA fiyatları stadyum işletmelerine bıraktı

FIFA, fiyatlandırma konusunda yerel piyasa koşullarını ve mevcut işletme modellerini gerekçe göstererek stadyum içindeki satış noktalarının fiyatlarını belirleme yetkisini büyük ölçüde işletmecilere bırakıyor.

Ancak bazı taraftar grupları ve yorumcular, yüksek fiyatların özellikle aileler ve bütçe odaklı futbolseverler açısından stadyum deneyimini daha maliyetli hale getirdiğini savunuyor.

Ücretsiz etkinlikler ilgi görüyor

Öte yandan Los Angeles genelinde Dünya Kupası kapsamında ücretsiz izleme etkinlikleri ve taraftar buluşmaları düzenleniyor. Şehrin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen organizasyonlar, stadyum dışındaki alternatifleri değerlendirmek isteyen futbolseverlerden ilgi görüyor.

Koreatown gibi bölgelerde düzenlenen özel taraftar etkinlikleri ve sokak lezzetleriyle desteklenen organizasyonlar, yüksek stadyum fiyatlarına karşı daha ekonomik seçenekler sunuyor.

Bazı taraftarlar ise SoFi Stadyumu’nun lüks localarında sunulan gurme yemekler ve premium içeceklerle üst segment bir deneyim yaşarken, şehirdeki restoranlar da Dünya Kupası ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Ünlü şef Guy Fieri’nin önerdiği yerel restoranlar da bu dönemde öne çıkan alternatifler arasında gösteriliyor.