Dünya Kupası'nın faturası ağır oldu! Meksika'da büyük hayal kırıklığı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda toplam bütçe 13,9 milyar dolar olarak öngörülürken Meksika, turnuvadan beklediği kazancı sağlayamadı. Hükümet turizm gelirlerinde güçlü bir artış beklerken, açıklanan veriler Dünya Kupası'nın ekonomiye etkisinin sınırlı kaldığını ortaya koydu.

Beklentilerin altında kaldı

Kanada, ABD ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı organizasyonda 104 maçın 13'ü Meksika'da oynandı. Ancak ekonomistler, turnuvanın ülke ekonomisinde kalıcı bir dönüşüm yaratamadığını belirtiyor.

Küresel finans topluluğu Rankia Baş Ekonomisti Humberto Calzada, Dünya Kupası'nın yalnızca kısa vadeli ve bölgesel bir hareketlilik oluşturduğunu, ekonominin genel gidişatını değiştirecek büyüklükte bir katkı sağlamadığını söyledi.

Ekonomik katkı tahminleri düşürüldü

Banorte, Dünya Kupası'nın gayrisafi yurt içi hasılaya katkı tahminini yüzde 0,62'den yüzde 0,4-0,5 aralığına çekti.

Banamex ise organizasyonun toplam ekonomik etkisini yaklaşık 2 milyar dolar olarak hesapladı. Bu rakam, Meksika ekonomisinin büyüklüğü dikkate alındığında GSYİH'nin sadece yüzde 0,1'ine denk geliyor.

Turizm beklentileri de karşılanmadı

Deloitte'un tahminine göre organizasyon yaklaşık 100 bin geçici istihdam oluşturdu. Ancak bu rakam da önceki öngörülerin gerisinde kaldı.

BBVA'nın verilerine göre Haziran ayında hane halkı tüketimi yüzde 0,2 gerileren, otel harcamaları yüzde 10,5 düştü. Restoran harcamaları yüzde 4,9 azalırken eğlence harcamaları ise yüzde 16,5 arttı. Veriler, futbol organizasyonunun özellikle eğlence sektörünü canlandırmasına rağmen turizm ve hizmet sektöründe beklenen ivmeyi oluşturamadığını gösterdi.

Ev sahibi şehirlerde tablo farklı

Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapan Mexico City, Guadalajara ve Monterrey arasında da önemli farklar oluştu.

Meksika Restoranlar Birliği, başkentte faaliyet gösteren işletmelerin yaklaşık yarısının normal haftalara göre daha düşük ciro elde ettiğini açıkladı. Düşük otel doluluğu ve kentteki protestoların bu tabloda etkili olduğu belirtildi. Hava yolu verileri de benzer bir tablo ortaya koydu. Guadalajara ve Monterrey'de yolcu sayısı hafif yükselirken, Mexico City'nin ana havalimanında yolcu trafiği geriledi.

Asıl risk Dünya Kupası değil, ticaret belirsizliği

Ekonomistler, Meksika ekonomisinin geleceğini belirleyecek asıl unsurun Dünya Kupası değil, ABD, Kanada ve Meksika arasındaki USMCA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) kapsamında yapılacak gözden geçirme süreci olduğunu belirtiyor.

Şirketlerin yatırım kararlarını ertelemesi ve ekonominin yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 daralması sonrası Uluslararası Para Fonu (IMF), Meksika'nın 2026 büyüme tahminini yüzde 1,6'dan yüzde 1,2'ye düşürdü.