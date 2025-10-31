DÜNYA Küresel Ekonomi Zirvesi'nde yapay zeka vurgusu: Ülkeler artık vizyonla rekabet ediyor

Dünya Gazetesi Küresel Ekonomi Zirvesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katılımıyla İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Genel Müdürlük Oditoryumu'nda düzenlendi.

Zirvede konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, yapay zeka odaklı dijital dönüşümün herkesin gündeminde olduğunu belirterek, "Hem bireylerin hem firmaların hem ülkelerin ciddi bir yarışta olduğu dünyada yaşıyoruz. Burada ekonomik enstrümanların stratejik ittifakların yeni bir ekonomi diplomasisi diliyle nasıl maharetle kullanıldığını görüyoruz. Artık ülkeler sadece rakamlarla rekabet etmiyor, strateji ve vizyonlarla da rekabet ediyorlar" yorumunu yaptı.

Son döneme bakıldığında küresel doğrudan yatırımlarda ciddi paradigma kayması yaşandığına dikkati çeken Polat, "Artık eskisi gibi firmalar, karar vericiler sadece pazar maliyetleri ve işgücü dinamiklerinin ötesinde farklı dinamiklere de bakmaya başladılar. 2022-2024 arasına baktığımızda toplam uluslararası doğrudan yatırımların anons edilen yüzde 75'i geleceği şekillendiren endüstrilere gitmiş durumda. Sadece son dönemde 360 milyar dolarlık yapay zeka ekosistemine olan yatırımların yüzde 80'i veri merkezlerine yüzde 15'i yarı iletkenlere, yüzde 5'i de AR-GE'ye gitmiş durumda" ifadelerini kullandı.

"300 milyar dolarlık yatırım yapıldı"

Polat, ülkede son 20 yılı aşkın süredir 300 milyar dolarlık alt ve üst yapı yatırımı yapıldığını belirterek, "Önümüzdeki 20 yılda 200 milyar dolarlık yeni yatırımlar olacak. Bunlar Türkiye'yi sadece üretim, ihracat, lojistik bağlamında değil, AR-GE ve yeni teknolojilerin de bölgesel sorumluluğunu üstlenen bir hale getirdi" diye konuştu.

Bugün açıklanan Uber'in İstanbul'da açacağı 200 milyon dolarlık teknoloji üssüne değinen Polat, bu gelişmelerin önemine vurgu yaptı.