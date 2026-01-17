Dünya liderleri ve iş dünyası Davos’ta buluşacak: Rekor katılım bekleniyor

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) her yıl Davos'ta düzenlediği yıllık toplantıları, jeopolitik risklerin ve küresel borçların arttığı, yapay zeka gibi teknolojilerin hızla ilerlediği ve küresel işbirliği açısından kritik bir dönemeçte "Diyalog Ruhu" temasıyla 130 ülkeden katılımcıyı bir araya getirecek.

WEF'in bu yıl 56'ncısını düzenlediği yıllık toplantıları, 19-23 Ocak'ta İsviçre'nin Davos kasabasında yapılacak.

Zirveye 65 devlet ve hükümet başkanı, 55'i ekonomi ve maliye bakanı, 33'ü dışişleri bakanı, 34'ü ticaret ve sanayi bakanı ve 11'i merkez bankası başkanı olmak üzere 400 üst düzey kişi ve siyasi liderin katılımı bekleniyor.

Bu kapsamda bu yılki zirvenin WEF yıllık toplantıları tarihindeki rekor üst düzey hükümet temsilcisi katılımına sahne olacağı öngörülüyor.

Kimler katılıyor?

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belçika Başbakanı Bart De Wever, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa Azin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, zirveye katılacak liderler arasında yer alıyor.

ABD Başkanı Trump'ın zirve kapsamındaki konuşmasını 21 Ocak'ta öğleden sonra yapması planlanırken, Trump'a Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın da eşlik etmesi bekleniyor.

Gazze, Ukrayna ve Orta Doğu olmak üzere dünyanın kilit bölgelerinden üst düzey yetkililerin yanı sıra toplantılara dünyanın önde gelen şirketlerinden yaklaşık 850 üst yönetici (CEO) ve yönetim kurulu başkanı olmak üzere 130 ülkeden 3 bin katılımcı bekleniyor.

Bu isimler arasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, BM Kalkınma Programı Yöneticisi Alexander De Croo, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Mathias Cormann ve birçok sivil toplum kuruşunun temsilcileri de bulunuyor.

Zirveye Türkiye'den Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Kıvanç Zaimler gibi iş dünyasının önde gelen isimleri de katılacak.

Jeopolitik ve teknolojik gelişmeler masaya yatırılacak

Ev sahibi İsviçre'de bu yıl "Diyalog Ruhu" temasıyla düzenlenecek toplantılarda, küresel görünümü yeniden şekillendiren ekonomik, jeopolitik ve teknolojik gelişmeler 200'ün üzerinde oturumda masaya yatırılacak.

Zirvenin ana teması jeopolitik parçalanmanın arttığı bir ortamda ekonomik istikrar, teknolojik dönüşüm ve sürdürülebilirlik gibi zorlu küresel sorunların üstesinden gelinmesi için işbirliği ve bilgi alışverişini teşvik etmeye odaklanırken, yapay zeka da en önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Toplantılar boyunca daha çekişmeli bir dünyada işbirliği fırsatları, yeni büyüme kaynaklarının harekete geçirilmesi, insan kaynağına yatırım, inovasyonun hayata geçirilmesi ve refahın inşası için kamu-özel sektörün nasıl harekete geçirilebileceği, insan kaynağına nasıl daha iyi yatırım yapılabileceğine zemin aranacak.

Davos Zirvesi'nin tarihi

WEF'in temelleri 1971'de ekonomi profesörü Klaus Schwab tarafından atıldı. Schwab, 1971'de WEF'in altyapısını oluşturan Avrupa Yönetim Forumu'nu kurduğunda Cenevre Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olarak görev yapıyordu.

1974’te ilk defa siyasi liderler Davos’a davet edildi ve iki yıl sonra da dünyanın 1000 büyük şirketi için üyelik sistemi başlatıldı. 1987’de ise Avrupa Yönetim Forumu ismi Dünya Ekonomik Forumu (WEF) olarak değiştirildi ve dünyanın diyalog merkezi olmaya başladı.

1988'deki yıllık toplantıda “Davos Deklarasyonu” Türkiye ve Yunanistan tarafından bu iki ülkeyi savaş eşiğinden döndürmek adına imzalandı. 1989’da Kuzey ve Güney Kore ilk bakanlık düzeyinde toplantılarını yaparken, aynı yıl Doğu ve Batı Almanya Davos'ta birleşmeyi konuştu.

İsviçre’nin kayak merkezi Davos kasabasının güvenlik ve lojistik açısından dünyanın elitlerini toplamak için ideal bir yer olduğunu düşünen Schwab, bu nedenle WEF’in yıllık toplantılarını burada yapmaya karar verdi.

Dünyanın "en güçlü ve varlıklı" insanlarının katılımıyla her yıl yapılan Davos'taki yıllık toplantılar, iş dünyasından finansa, politikadan sivil topluma farklı sektörlerden çok sayıda insanı, lideri bir araya getirirken, WEF bu toplantıların hedefini "dünyanın durumunu iyileştirmek" olarak açıklıyor.

Öte yandan, özellikle Avrupa’da halkların popülist ve ırkçı söylem geliştiren liderlere yönelmesi, küresel ticaret ve teknoloji savaşları, artan eşitsizlik ve hayat pahalılığı krizleri organizasyonun hedefini gerçekleştirip gerçekleştiremediğine yönelik soru işaretlerini artırmaya başladı.

WEF kurucusu Schwab'ın istifası sonrası yeni başkan aranıyor

WEF kurucusu Klaus Schwab, görevi kötüye kullandığını iddia eden ihbar mektubu ve WEF yöneticileriyle yaşadığı çatışmanın ardından kuruluşun kendisi hakkında soruşturma başlatması üzerine Nisan 2025'te forumun İcra Kurulu Başkanlığından ani bir kararla istifa etmişti.

WEF tarafından finanse edilen, forumun çalışanları tarafından yapılan araştırmalara dayanan ve forumun kaynakları kullanılarak pazarlanan kitaplardan kişisel telif ücreti almakla suçlanan Schwab, suçlamaları kabul etmedi.

WEF, BlackRock Üst Yöneticisi Larry Fink ve ve Roche Başkan Yardımcısı Andre Hoffmann'ı geçici eş başkan olarak atamıştı.

Dünya Ekonomik Forumu'nun yeni başkanı için arayış sürüyor.