Dünya manşet yaptı, çözüm geldi: Altın ithalatında yeni düzenleme

Kuyumculukta altın ithalatına getirilen kota nedeniyle sektör zor günler geçiriyor. Altın ithalatına getirilen kota nedeniyle ham­madde tedarik etmede sorun yaşayan mücev­her sektörü, ekim ayında ihra­catta yüzde 24.2’lik bir kayıp yaşadı.

Dünya gazetesi tarafından gündeme getirilen sorun nedeniyle sektörde yaklaşık 250 bin kişinin işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalınmıştı. Mücevher İhracatçıları Birli­ği (MİB) Başkanı Burak Yakın, atölyelerde çalışan kişilere dikkat çekerken piyasadaki düşüş nedeniyle istihdamın korunmasının zorlaşacağını kaydetti.

Sektördeki sorunun gündeme getirilmesinin ardından harekete geçildi. İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, 'Yetki Belgesi' olan perakendecilerin ardından 'Kapasite Raporu' bulunan küçük atölyeci ve üreticilere dünya fiyatlarında kota imkanı verildiğini açıkladı.

Altında kotanın zararı neydi?

AA'ya konuşan İKO Başkanı Mustafa Atayık, bölgedeki savaşlar, yüksek faiz ve 1 yılı aşkın zamandır uygulanan altındaki kota kısıtlamasının sektördeki her biriminde sıkıntılar oluşmasına neden olduğunu söyledi.

"Ne yazık ki söz konusu sıkıntılar, zorluklar sektörde üretim ve istihdamda önemli kayıplara neden oluyor" diyen Atayık, taleplerini hükümete ilettiklerini dile getirdi.

Atayık altında kota uygulamasını zararlarını şöyle anlattı: "Kota uygulamasıyla bugün sektörümüzün binbir emek ve çalışmayla kazandığı müşterileri başka ülkelere yöneliyor. Kota nedeniyle firmalarımız ve atölyecilerimiz, ham madde olarak kullandığı altını kilogram başına dünya ons fiyatlarından 3-4 bin dolar daha fazla ödeyerek almak zorunda kalıyor."

Daha fazla altın ithal edilebilecek

Atayık, Kapasite Raporları baz alınarak kota tanımlanması önerisini Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ilettiklerini belirterek, ihracatçı firmalara ve yetki belgesine sahip perakende kuyum ticareti yapan mağaza sahibi firmalara bu imkanın tanınmasının yeterli olmadığını, üretici firmaların da bu kapsamda değerlendirilmeleri için sahip oldukları Kapasite Raporları baz alınarak kota tanımlanması önerilerini sunduklarını kaydetti.

Kapasite Raporu olan atölyelere dünya fiyatlarından altın sağlanması yönünde kota verilmesi taleplerinin önemli bir karşılık bulduğunu vurgulayan Atayık, "İKO olarak atölyecilerimize de kota açılması için nisandan beri bu konuda çok yoğun bir çalışma yürüttük. Tüm kamuoyuna Yetki Belgesi olan perakende meslektaşlarımızın ardından Kapasite Raporu bulunan tüm küçük atölyeci ve üreticilerimize de dünya fiyatlarında kota imkanı verildiği müjdesini paylaşmak istiyorum. Ankara'dan aldığımız bu haber özellikle son aylarda çok zor günler geçiren, gelecek endişesi taşıyan meslektaşlarımız için bir nebze de olsa can suyu ve nefes alma imkanı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya fiyatlarından altın temini

Atayık, söz konusu yeni düzenlemeyle üretimlerinde kullanmak üzere tüm kuyumcu meslek, ticaret ve sanayi odalarından Kapasite Raporu alan tüm atölyelerin, Ziraat ve Vakıf Katılım bankalarından dünya fiyatlarından altın temin edebileceğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kapasite Raporu bulunan atölyecilerimize verilen bu kota desteğini çok önemli bulduğumuzu ve bu talebimizin yasallaşmasında emeği bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımıza sektörümüz adına çok teşekkür ediyoruz. Unutulmamalı ki bu adımı çok önemli buluyoruz ancak bunun geçici, pansuman bir çözüm olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Sektörümüzü rahatlatacak, asıl önemli çözümün altın kotasındaki tüm kısıtlamaların gündemimizden ve ortadan kaldırılması olduğunu özellikle dile getirmemiz gerekiyor."