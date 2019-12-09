Dünya şehirlerinin sorunları İstanbul'da tartışılacak

09 Aralık 2019

Şehirlerin karşılaştıkları sorunları çözmeyi ve kent paydaşlarının hayat kalitesini artırmayı amaçlayan akıllı şehir, şebeke ve akıllı enerjiye dair çözüm önerilerinin global ölçekte ele alındığı en büyük organizasyon olan 8.Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre Ve Fuarı (ICSG 2020), 8-9 Nisan 2020'de gerçekleştirilecek.



Optimum fayda sağlayacak çözümlere ev sahipliği yapacak

Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau Ballano, EMTA Başkanı Laurent Probst, GVB Genel Müdürü Alexandra Van Huffelen’in açılış seremonisine davetli oldukları ICSG 2020 8.Uluslararası Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’nda kentsel hizmetin kalitesi, performans ve etkisinin artırılması, kent maliyetlerinin ve enerji de dahil olmak üzere kaynak tüketiminin azaltılması yönündeki çözümler global çerçevede ele alınacak



ICSSG 2020 tüm sektörleri yönlendirecek



ICSG 2020 kapsamında 8-9 Nisan 2020 tarihleri arasında bir araya gelecek sektör paydaşlarının dağılımı ise şu şekilde: Elektrik Dağıtım Firmaları, Gaz Dağıtım Firmaları, IT Uzmanları, Operasyonel Hizmet Sağlayıcıları, Bakım & Onarım Hizmet Sağlayıcıları, Yapı-İnşaat Müteahhitlik Firmaları, Ekipman Denetim ve Onarım Firmaları, Şehircilik ve Planlama Şirketleri,Telekomünikasyon Firmaları, Ulaştırma & Ulaşım Sektörü Temsilcileri, Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama Firmaları, Kentsel Çözüm Üreticileri, Taşıma Sektörü Temsilcileri, Yerel Yönetim Üst Düzey Temsilcileri, İnsan Kaynakları Yöneticileri, Ar-Ge Kuruluşları, Proje Geliştiriciler, Güç Tesisleri Tasarımcıları ve Proje Ofisleri, Güç Endüstrisi Danışmanlık Firmaları, Şehircilik Danışmanlık Firmaları,Teknoloji Firmaları, OEM’ler, Ekipman Tedarikçileri, Bağımsız ve Yardımcı Güç Üreticileri, Bankalar ve Finans Kuruluşları, Yatırım Firmaları, Yenilenebilir Enerji Proje Geliştiricileri, Yenilenebilir Enerji Projeleri Entegre Şirketleri, Otomotiv Sektörü Temsilcileri, Alternatif Enerji Şirketleri.