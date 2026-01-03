Dünya silahlandı, ASELSAN hisseler yükseldi: Borsa İstanbul'da tarihi rekor

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında yükselen güvenlik riskleri, özellikle Avrupa’da savunma politikalarının yeniden şekillenmesine yol açtı. Pek çok ülke savunma bütçelerini artırma kararı alırken, bu yönelim savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin borsadaki performanslarını hızla yukarı taşıdı.

Donald Trump’ın ABD başkanı seçilmesinin ardından Avrupa ülkeleri savunma ve güvenlik stratejilerini gözden geçirdi. Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte ABD-Ukrayna ilişkilerinde gerilim artarken, ABD ile Avrupa arasında savunma ve ekonomi politikalarında belirgin ayrışmalar yaşandı.

NATO kararları savunma hisselerini destekledi

NATO ülkelerinin, savunma harcamalarının 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5’ine çıkarılması konusunda uzlaşması, savunma şirketlerinin piyasa değerlerini yukarı taşıyan önemli faktörlerden biri oldu.

2025’te Hindistan ile Pakistan arasında yükselen tansiyon da Asya’daki savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerine olumlu yansıdı. Artan jeopolitik risklerin, bölgede savunma yatırımlarını hızlandıracağı beklentisi güç kazandı.

ABD Başkanı Trump’ın, Suriye yaptırımlarının kaldırılmasını da içeren 901 milyar dolarlık 2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nı (NDAA) imzalaması, ABD merkezli savunma şirketlerinin 2026’da da güçlü bir borsa performansı göstereceği beklentisini artırdı.

ASELSAN’dan tarihi piyasa değeri

2025 yılı hisse performansları incelendiğinde, yatırımcısına yüzde 220 kazandıran ASELSAN, küresel ölçekte birçok savunma şirketini geride bıraktı. Şirket, Borsa İstanbul’da piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk firma oldu.

ASELSAN, yılı 1 trilyon 56 milyar 552 milyon lira piyasa değeriyle kapatırken, BIST 100 endeksinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket konumuna yükseldi. Yüksek teknolojiye dayalı savunma çözümleri geliştiren şirket, radar, elektronik harp, elektro-optik ve yapay zekâ destekli sistemler gibi alanlarda sınırlı sayıda firmanın sahip olduğu üretim kabiliyetleriyle öne çıktı.

İhracat ağı genişledi

ASELSAN, dünyanın en değerli ilk 20, Avrupa’nın ise ilk 10 savunma sanayi şirketi arasına girdi. Geçen yıl eklenen yeni pazarlarla birlikte ihracat yapılan ülke sayısı 95’e ulaştı. Yerli tedarikçilere verilen sipariş tutarı yıllık bazda yüzde 82 artarken, yıl içinde 103 ürün millileştirildi.

Küresel savunma hisselerinde güçlü getiriler

2025’te yatırımcısına en yüksek kazanç sağlayan şirketler arasında Hanwha Aerospace yüzde 188,2, Rheinmetall yüzde 152,7 ve Saab yüzde 130 getiri sağladı. Rolls‑Royce, Leonardo, Mitsubishi Heavy Industries, RTX Corporation, BAE Systems ve Safran de dikkat çeken performanslar sergiledi.

Aynı dönemde L3Harris Technologies, Dassault Aviation, Airbus, General Dynamics, Boeing ve Northrop Grumman hisselerinde daha sınırlı yükselişler görüldü. Buna karşın Lockheed Martin, SDT Uzay ve Savunma, Onur Yuksek Teknoloji ve Altinay Savunma hisseleri yılı kayıpla tamamladı.

Siparişler ve beklentiler güçlü

Alman Silahlı Kuvvetleri’nin, KNDS ve Rheinmetall’den 4,2 milyar avroluk zırhlı araç siparişi vermesi sektördeki talep görünümünü destekledi. Rheinmetall CEO’su Armin Papperger’in 2026 için güçlü sipariş beklentisi de hisse performansına olumlu yansıdı.

Öte yandan Air China, Airbus’tan 60 uçak alımı için 9,53 milyar dolarlık anlaşma imzalarken, teslimatların 2028-2032 döneminde yapılması planlandı. Leonardo ise Avrupa’da artan savunma ihtiyacına yönelik yeni hava savunma teknolojileri üzerinde çalışmalarını sürdürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya 105 milyon dolarlık Patriot hava savunma sistemi ekipman ve hizmet satışına onay verirken, ana yüklenicilerin RTX Corporation ve Lockheed Martin olacağı açıklandı. Ayrıca Danimarka’ya yaklaşık 1,8 milyar dolar tutarında P-8A deniz devriye ve keşif uçağı satışına da yeşil ışık yakıldı.