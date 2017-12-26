DÜNYA Style, Yılbaşı Hediyelik Eşya Fuarı’nda

26 Aralık 2017

SİBEL SANCAKLI

İSTANBUL - 22. Yılbaşı Hediyelik Eşya Fuarı 22 Aralık’ta İstanbul Lütfi Kırdar Fuar Merkezi’nde açıldı. Fuarda antikalar, cam, seramik ürünler, onlarca değişik el sanatları ve yöresel ürünler, pırlantalar, gümüş takılar, yağlı boya tablolar ve daha birçok hediyelik eşya alternatifleri bulunuyor. 30 Aralık’a kadar sürecek fuarda DÜNYA Style ürünleri B1 standında satışa sunuluyor. DÜNYA Style standında ofis ürünlerinden ev dekorasyonuna, çocuk kitaplarından kişisel ürünlere kadar geniş bir yelpazede ürünler, yılbaşı alışverişi için arayış içinde bulunan tüketicilere hitap ediyor. Standı ziyaret eden katılımcılar alışverişin yanısıra online satış konusunda da bilgilendirildi.

Yılbaşına özel yüksek indirimler

Yılbaşına özel olarak yüksek indirim fırsatları bulunan etkinlikte DÜNYA Style, yüzde 25 ve yüzde 50 indirim fırsatları sunuyor. İnsanların çoğunlukla hediye telaşına düştükleri bu dönemde renkli hediyelik eşyalara www.dunyastyle. com internet sitesinden de ulaşmak mümkün. İndirimler fuar boyunca devam edecek.

Grup Medya Fuarcılık Genel Müdürü Erhan Demirci fuarda Hatay’dan yöresel ürünler, ipek, künefe; Siirt’ten battaniye, fıstık; Gaziantep’ten bakır; Trabzon’dan yöresel tatlar gibi Türkiye’nin dört bir yanından Anadolu el sanatları- yöresel ürünlerin de yer aldığı fuara katılımın yüksek olduğunu bildirdi. Demirci “Fuarın alıcılar için büyük fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bu yıl da tüketicinin ürünleri, özel fiyatlara bulabileceği fuarımızı 100 bin civarında kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Toplam 250 standın yer aldığı fuarda herkes kendi kesesine uygun hediyelik eşya ve yöresel ürünleri bulabilir” diye konuştu.