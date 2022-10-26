Dünya tahıl sektörünün geleceği Türk-Rus Ortak Tahıl Zirvesi'nde belirlenecek

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre karabuğday, arpa, yulaf üretiminde birinci, buğday ve çavdar üretiminde ise dünya üçüncüsü olan 130 milyon tonluk tahıl rekoltesiyle dünyanın en önemli ilk 5 üretici ülkesi arasında yer alan Rusya, Türk un, yem, tahıl işleme makinaları ve değirmencilik sektörüyle İDMA Rusya’da buluşacak. Sektörün dünyadaki en büyük fuarı olan İDMA, yerli un, yem, tahıl işleme makinaları ve değirmen üreticilerinden oluşan 200’ün üzerinde markayı, dünyanın tahıl deposu Rusya’da 5 binden fazla profesyonelle buluşturacak.

Rusya Un ve Hububat İşletmeleri Birliği, Rusya Tahıl Birliği, Ulusal Yem Birliği, Bileşik Besleyiciler Birliği gibi Rusya’nın önemli tahıl ve yem birliklerinin desteğini arkasına alan fuar; TABADER, Rusya Uluslararası Endüstri Akademisi ve Rusya Un ve Yem İşletmecileri Birliği’nin birlikte düzenleyeceği Türkiye-Rusya Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi’ne de ev sahipliği yapacak. Rusya’nın yeni dönemde tahıl, bakliyat, yem politikaları ve stratejileri, Karadeniz lojistiği ve tahıl koridoru, Rusya – Ukrayna sorununun gıda politiğine ve ekonomisine etkisi gibi başlıkların masaya yatılacağı Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi’nde; TABADER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, Uluslararası Endüstri Akademisi Başkanı V. A. Butkovsky ve Rusya Un ve Yem İşletmecileri Birliği Başkanı Igor Sviridenko gibi sektörün önemli isimleri görüşlerini paylaşacak.

30 Kasım-2 Aralık 2022 tarihleri arasında Moskova’da gerçekleşecek İDMA Rusya, yeni tesis kuracak yatırımcıları, mevcut tesislerinin kapasitelerini büyütmek isteyen üreticileri bir araya getirirken, ev sahipliği yapacağı Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi’yle dünya gıda sektöründe gündemi belirleyecek.

Üretici ile ekipman imalatçıları bir araya geliyor

Türk un, yem, tahıl işleme makinaları ve değirmencilik sektörünün, dünyanın en önemli tedarikçileri arasında yer aldığını belirten İDMA fuarlarının organizatörü HAGE Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Kalkan, “İDMA Rusya, dünyanın en büyük tahıl üreticileriyle bu ürünleri mamule dönüştüren üretim ekipmanlarını bir araya getirirken aynı zamanda önemli konuların değerlendirileceği Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi’ne de ev sahipliği yapacak. Türkiye’den ve Rusya’da önemli STK örgütlerinin, akademisyenlerin ve kanaat önderlerinin katılımıyla gerçekleşecek zirvede değerlendirilecek konular tüm dünyanın ilgisini İDMA Rusya’ya toplayacak. Sektöründe dünyanın en büyük fuarlarını organize eden İDMA, İDMA Rusya ile sektöre yön vermeye, gelecek perspektiflerini oluşturmaya ve yeni hedefler belirlemeye devam edecek.” dedi.

Bölgenin önemli tahıl merkezi olması sebebiyle yerli un, yem, tahıl işleme makinaları ve değirmen üreticileri için İDMA Rusya’nın öneminin altını çizen Kalkan, şunları kaydetti: “Şu anda dünyada un üretimi yapılan her iki fabrikanın bir tanesinde Türk üreticilerin imzası var. Bu sebeple hali hazırda yerli firmalarımız bilinirlik, güvenilirlik, çeşitlilik ve kalite konularında önemli kazanımlara sahip. Artan gıda ihtiyaçları ve savunmacı gıda politikaları nedeniyle ülkeler, tahıl, yem, bakliyat gibi stratejik mamulleri kendi toprakları üzerinde işlemek istiyor. Özellikle dünyanın tahıl deposu ülkeleri arasında yer alan Rusya’nın bu konuda önemli adımlar attığını görüyoruz. Bu büyük pazarda yeni tesisler kurmayı planlayan üreticileri ve hali hazırda üretim yapan ancak tesislerinin makine parkurlarının güncellenmesine ihtiyaç duyan üreticileri, Rusya’nın en etkili sivil toplum kuruluşları ve birlikleriyle kurduğumuz temaslar sayesinde İDMA Rusya’da ağırlayacağız. Dünyanın en önemli üreticileri arasında yer alan yerli değirmen, makine, silo üreticilerini 30 Kasım-2 Aralık 2022 tarihlerinde Moskova Crocus Fuar Merkezi’nde 5 binden fazla profesyonel ile buluşturacağız.”

Kalkan, İDMA fuarlarının yerli un, yem, tahıl işleme makinaları ve değirmen üreticilerine yeni pazarlar ve ihracat kapıları açmaya devam edeceğini aktardı.