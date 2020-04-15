ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
9 °C
  • Haberler
  • Ekonomi
  • DÜNYA Talks'un konuğu Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz

DÜNYA Talks'un konuğu Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz

Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz, DÜNYA Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı.

DÜNYA Talks'un konuğu Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz, DÜNYA Talks'a konuk oldu.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap