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DÜNYA Talks'un konuğu GYİAD Başkanı Fuat Pamukçu

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Başkanı Fuat Pamukçu, DÜNYA Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı.

DÜNYA Talks'un konuğu GYİAD Başkanı Fuat Pamukçu
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Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Başkanı Fuat Pamukçu, DÜNYA Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı.

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