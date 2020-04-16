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DÜNYA Talks'un konuğu İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki

İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, DÜNYA Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı.

DÜNYA Talks'un konuğu İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki
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İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, DÜNYA Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı.

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