Dünya Ticaret Örgütü ticaret barometresinde rekor düşüş

20 Mayıs 2020

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Küresel Mal Ticaret Barometresi Raporu'nu yayınladı. Buna göre, şubatta 95,5 olan Mal Ticareti Barometresi mayısta 87,6’a geriledi.

Barometredeki 100'den büyük okumalar trendin üzerinde büyüme olacağını gösterirken, 100'ün altındaki okumalar trendin altında büyümeyi işaret ediyor.

DTÖ raporunda, 2016’dan beri yayınlanan barometrenin en düşük seviyesine gerilediği belirtilerek, “Bu da küresel ticaretteki hızlı daralmanın yılın ikinci çeyreğine uzayacağına işaret ediyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Bugün açıklanan barometrenin Kovid-19 salgının ilk aşamalarını gösterdiği vurgulanan raporda, bunun da küresel ticarette düşüşünün henüz dibe vurmadığına işaret ettiğinin altı çizildi.

DTÖ'nün 8 Nisan 2020'de yayınlanan raporunda söz konusu pandeminin süresine ve politika tepkisinin etkinliğine bağlı olarak dünya mal ticaretinin bu yıl yüzde 13 ila yüzde 32 arasında düşebileceğinin öngörüldüğü hatırlatılan raporda, barometredeki yeni okumanın bu tahminle tutarlı olduğu belirtildi.