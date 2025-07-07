Dünya un ticaretinde her 4 paketten 1’i Türkiye’den

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Türkiye'nin un ihracatında bu yıl da dünya liderliğini sürdürmeyi hedeflediğini belirterek, "Buğdaylarımız bu sezon yeterince kaliteli ve ithalatımız da açık. 3 milyon tonu bulabilecek un ihracatı hedefimizi koruyoruz" dedi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye son 10 yıldır aralıksız şekilde dünya un ihracat şampiyonu konumunda bulunuyor. Sektör, 2024 yılını 3 milyon 60 bin ton ihracat ve 1 milyar 160 milyon dolar gelirle tamamladı.

Türkiye'nin yıllık un üretim kapasitesi yaklaşık 32 milyon ton düzeyindeyken, hem iç hem dış piyasa için toplam 13 milyon ton un üretiliyor. Türkiye, dünya un ticaretinden yüzde 23 pay alırken, dünyadaki her dört un paketinden biri Türkiye menşeli olarak raflara giriyor.

Ulusoy, iç piyasadaki un tüketiminin istikrarlı bir şekilde arttığını belirtirken, bu yıl beklenen 18 milyon tonluk buğday rekoltesi ile ihracat hedeflerinin tehlikeye girmeyeceğini söyledi. "En kötü senaryonun yaşandığı bir dönemden geçmiyoruz," diyen Ulusoy, firmaların kapasite artırıcı yatırımlarını da sürdürdüğünü kaydetti.

Buğday ithalatına getirilen kısıtlamaların kalkmasının ardından kapasite kullanım oranlarında da yükseliş başladığını belirten Ulusoy, Türkiye'deki un değirmeni sektörünün halen %49 kapasite kullanımıyla çalıştığını, bu oranın dünya ortalaması olan %65'in altında kalmasının ise sektörde hâlâ ciddi atıl kapasite bulunduğuna işaret etti.

Dünya un sektörü yine İstanbul’da buluşuyor

Her yıl 3 milyon tonluk un ihracatıyla dünyanın en büyük ihracatçısı olan Türkiye, aynı zamanda IAOM’un Avrasya Bölge Başkanlığı görevini yürütüyor. 32 ülkeyi kapsayan Avrasya Bölgesi, dünya buğday üretiminin %30’unu, dünya un ihracatının ise %59’unu temsil ediyor.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan IAOM Avrasya Konferansı, 3-6 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Etkinlik, Orta ve Doğu Avrupa, Baltık Ülkeleri, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, ABD, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika’dan sektör temsilcilerini ağırlayacak.

Katılımcılar arasında hububat, un, makarna, bulgur ve yem üreticilerinin yanı sıra, değirmen makineleri üreticileri, laboratuvar ekipmanları tedarikçileri, tahıl depolama firmaları ve paketleme şirketleri de yer alacak.

Konferansın ana gündem maddesi ise "Tarımda Kadının Yeri" olacak.