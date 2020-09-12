DÜNYA + ve HAFTA dergisiyle 72 sayfalık içerik şöleni!

12 Eylül 2020

40 yıllık birikimiyle DÜNYA, bu haftadan itibaren daha güçlü ve zengin içerikle okurlarıyla buluşuyor. Amacımız, haftanın yoğun iş günlerinin ardından okurlarımıza daha dinlendirici içerik sunmak. Bu sayede bir yandan iş dünyasına farklı gündemler aktarırken diğer yanda ev halkıyla paylaşabileceği, hayata dair düşüncelere yer vermiş olacağız.





Türkiye’nin kanaat önderleri, bugünün gerçeklerini nasıl değerlendiriyor, yarını nasıl öngörüyor? Vahap Munyar, Hakan Güldağ ve Şeref Oğuz, her hafta bir kanaat önderiyle söyleşiyor. Bu hafta Kale Grubu CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Kanaat Önderleriyle Gündem Özel konuğuydu.







Çizgilerle anlatmak… Bazen bir kare resim veya karikatür, sayfalarca yazıya bedel olabiliyor. Çizgilerle Markalaşmayı anlatmak istedik. Arkadaşımız; Güven Bilge; markalaşma öykülerini her hafta bize çizerek anlatacak.

Reklam ve Tredler; sektöre dair az bilinenleri ve duyulmayanları, Fatoş Bozkuş’tan duyacak, okuyacak. Bu hafta marka logolarının dijital dünyaya nasıl ayak uydurduklarını, örneklerle okuyacağız.





Tüm dünya, COVID-19 aşısını bekliyor. Yüzlerce laboratuvarda salgına çare bulmak için yüzbinlerce bilim insanı çalışıyor. Koçak Farma CEO’su Dr. Hakan Koçak; yerli aşı için umut verdi, baharı adresledi.





Gedik Holding CEO’su Hülya Gedik’e bir sorun aktardık, bir çözüm istedik; “önce milli, sonra yerli” dedi. Kerim Ülker, 15’inci sayfamızda detaylandırıyor.







Haftasonu, bulmacasız olmaz. Çapraz ödüllü kare bulmaca, sudoku, kare karalamaca ve bilgi testi… 23’üncü sayfayı, okurlarımızla bilmece bulmaca üzerinden etkileşime ayırdık.





Her başarılı patronun, yöneticinin arkasında daima bir güçlü ekip olur. İpekyol’un patronu Yalçın Ayaydın, başarısının A takımını Dünya + için anlattı.

Bilmeniz gereken 5 şey… Oto tamircinizden dişçinize, size söylenmeyen ama sizlerin bilmesi gereken 5 şeyi, her hafta inceleyecek ve tüyolar vereceğiz.

Bu haftasonu ve her haftasonu DÜNYA, sadece gazete değil aynı zamanda Aslı Barış yönetiminde hazırladığımız, zengin içerikli 48 sayfalık HAFTA dergisini siz okurlarla buluşturuyor.

Toplam 72 sayfalık içerik ile okurlarımıza hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz.