Dünya yazmıştı: TCMB firmaların döviz dönüşüm desteğini uzattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünde sağlanan destek uygulamasını 30 Nisan 2026'ya uzatmaya karar verdi.

TCMB'nin "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre banka, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünde sağlanan destek uygulamasının 31 Ekim 2025'ten 30 Nisan 2026'ya uzatılmasını kararlaştırdı.

Dünya Gazetesi yazmıştı

Dünya Gazetesi'nden Recep Erçin, sürenin uzatılmasına ilişkin karar öncesinde ihracatçıların hem süre hem oran artışı beklemesine karşın sürenin uzatılmasının gündemde olduğunu yazmıştı.

DÜN­YA’nın ulaştığı TİM kaynak­ları, “Uzatılması yönünde ih­racatçılar olarak talepte bu­lunduk. Bu hafta heyecanla bekliyoruz” demişti.

DÜNYA’ya konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “İhracatçının sıkıntılar ya­şadığı bu atmosferde olumlu bir haber bekliyoruz. İnşallah süre uzatılacak. Oran artmaz ama mevcut sürenin uzatıla­cağını düşünüyoruz” ifadelerine yer vermişti.