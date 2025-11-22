Dünya zeytinyağı arzı daralırken Türkiye için tarihi fırsat

Özlem SARSIN / DÜNYA-İZMİR

İzmir Ticaret Borsası ve Torbalı Belediyesi, 2025-2026 zeytin ve zeytinyağı sezonunu Metropolis Antik Kenti’nde düzenlenen törenle açtı. Törende konuşan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye’nin dünya zeytin varlığı bakımından ilk beş, üretimde ise ilk üç ülke arasında yer aldığını hatırlattı.

3,26 milyon tona gerilemesi bekleniyor

Kestelli, Uluslararası Zeytin Konseyi verilerine göre dünya zeytinyağı üretiminin bu sezon yaklaşık yüzde 9 düşerek 3,26 milyon tona gerilemesinin beklendiğini belirtti. Türkiye’de de iklim değişikliği, kuraklık ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle 2025-2026 sezonunda üretimin 2,45 milyon ton zeytin ve 310 bin ton zeytinyağına düşeceği tahmin ediliyor.

Kestelli, sektörün potansiyeline rağmen tağşiş, merdiven altı üretim, depolama eksikliği, yüksek maliyetler, finansman sıkıntıları ve düşük markalı ihracat oranının rekabeti zayıflattığını ifade etti. Kalite kaybını önlemek ve fiyat istikrarı sağlamak için lisanslı depoculuğun hızla yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca iklim değişikliğine karşı adaptasyon modelleri, teknolojik üretim, sürdürülebilirlik ve markalaşma odaklı dönüşümün kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

“Dünya arzındaki daralma, doğru stratejilerle Türkiye için ciddi fırsata dönüşebilir” diyen Kestelli, sektörün bu dönemi sınav ve fırsat olarak görmesi gerektiğini belirtti.

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ise üreticinin kârlı olabilmesi için zeytinyağı litre fiyatının 400–450 TL bandına çıkması gerektiğini söyleyerek doğru budama, gübreleme, eğitim ve markalaşmanın önemine dikkat çekti. Torbalı Belediyesi’nin Metropolis Zeytinyağı markasını büyüteceğini ifade etti.