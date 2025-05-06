Dünyaca ünlü ayakkabı markası satıldı! Skechers, borsaya da veda ediyor

ABD merkezli özel sermaye yatırım şirketi 3G Capital, dünyaca ünlü ayakkabı markası Skechers'ı satın alıyor. Dün yapılan açıklamaya göre, hisse başına 63 dolarlık nakit teklifi kabul eden şirket, yaklaşık 9,4 milyar dolarlık işletme değeriyle New York Borsası’ndan da çekilecek. Anlaşma, bu sektördeki son yılların en büyük özelleştirme hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Yönetim kadrosu değişmeyecek

Satın almanın ardından Skechers’ın yönetiminde değişiklik olmayacak. Skechers, CEO Robert Greenberg, Başkan Michael Greenberg ve COO David Weinberg liderliğinde faaliyetlerine devam edecek. Satın alma süreçlerinin ise 2025’in üçüncü çeyreğinde tamamlanacağı düşünülüyor.

Tarifelerden etkilenmişti

Skechers’ın satılmasına yönelik girişim spor devinin geçen ay ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifleri ile yaşanan makroekonomik belirsizlikler nedeniyle 2025 mali görünümünü geri çekmesinin hemen ardından geldi. Skechers'ın da pek çok rakibi gibi üretim merkezleri yüksek tarife sınıfındaki geçen Vietnam ve Çin gibi ülkelerdeydi.

Yeniden yapılandırılacak

Anlaşmanın duyurulmasından önce, Skechers'ın tarifelerden etkilenenen hisseleri yüzde 28 düşmüştü. Ancak analistlere göre 3G Capital, Skechers’ı halka açık piyasaların baskısından uzak şekilde yeniden yapılandırmayı hedefliyor.

Ancak hisselerdeki bu düşüşe rağmen küresel spor ayakkabı perakendecisi, son dönemde güçlü finansal performansıyla dikkat çekiyordu. Şirket, 2025’in ilk çeyreğinde 2,41 milyar dolarlık satış bildirerek önceki yıla göre yüzde 7’lik bir büyüme yakaladı.

Üçüncü çeyrekte borsadan çekilecek

Üçüncü çeyrekte kapanması beklenen işlem, özel bir yapıya da sahip. Açıklamaya göre, hisse başına 63 dolara ek olarak yatırımcılara hisse başına 57 dolarlık nakit ödeme ve yeni kurulan bir Skechers ana şirketinde devredilemez bir öz sermaye birimi de teklif ediliyor. İşlem kapandığında 3G'nin dolaşımdaki birimlerin yüzde 80'ini elinde tutması bekleniyor.