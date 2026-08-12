Dünyaca ünlü fitness zinciri iflas etti

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Fitness sektöründe son dönemde art arda gelen kapanma ve küçülme kararlarına bir yenisi eklendi. Dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren F45 Training'in franchise işletmecilerinden Mad Fitness Group LLC, yaşadığı mali sorunların ardından ABD'de Chapter 11 kapsamında iflas koruması başvurusunda bulundu.

Florida merkezli Mad Fitness Group LLC ile 31 iştiraki, şirketin yeniden yapılandırılması amacıyla 9 Ağustos 2026'da Miami'deki Florida Güney Bölgesi ABD İflas Mahkemesi'ne başvurdu.

Mahkeme belgelerine göre şirket, varlık ve yükümlülüklerinin 100 bin ila 500 bin dolar arasında olduğunu bildirdi.

6 eyalette 31 fitness stüdyosu işletiyor

F45 Training'in franchise işletmecisi konumundaki Mad Fitness Group, ABD'nin 6 eyaletinde toplam 31 fitness stüdyosu işletiyor.

Şirketin iştiraklerinden MFG FL Dadeland LLC, mahkemeye sunduğu belgelerde faaliyetlerini normal şekilde sürdürmeyi planladığını bildirdi. Ayrıca teminatsız alacaklılara dağıtılabilecek fonların bulunacağı belirtildi.

Başvuruda teminatsız alacaklıların listesi ise paylaşılmadı.

F45 Training iflas etmedi

Başvurunun F45 Training'in kendisi tarafından yapılmadığına dikkat çekildi. İflas koruması talebinde bulunan şirket, markanın franchise işletmecilerinden Mad Fitness Group oldu.

F45, ABD'nin yanı sıra 47 ülkede fitness stüdyolarıyla faaliyet gösteriyor. Markanın bağlı bulunduğu FIT House of Brands'ın portföyünde ise çoğunluğu F45 Training olmak üzere yaklaşık 1.500 stüdyo bulunuyor.

F45 Training ve FIT House of Brands'ın herhangi bir iflas başvurusu bulunmuyor.

Fitness sektöründe kapanmalar arttı

Mad Fitness Group'un başvurusu, fitness sektöründe şirketlerin maliyet baskıları ve değişen tüketici tercihleriyle karşı karşıya kaldığı bir döneme denk geldi.

Sports and Fitness Industry Association'ın 2025 raporuna göre pilatese katılım 2019'dan bu yana yaklaşık yüzde 40 artarken fitness bisikletine katılım aynı dönemde yüzde 33,5 geriledi.

Sektörde daha önce de dikkat çeken kapanma ve küçülme kararları alınmıştı. Nike'ın FitLab ile birlikte 2023'te hayata geçirdiği Nike Fitness Studios, üç yıllık faaliyetinin ardından 2026'da pazardan çekildi.

Fitness zinciri SoulCycle da 14 Haziran 2026'da ABD'deki 6 lokasyonunu kapattı. Şirket 2022'de de 20 lokasyonunu kapatmıştı.

Peloton ise 2025'te giderlerini yüzde 25 azaltırken 37 showroomundan 24'ünü kapattı. Şirket, 2026 yılında çalışanlarının yüzde 11'iyle de yollarını ayırdı.