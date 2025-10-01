Dünyada bir ilk: Kamerun seçimi için Türkiye'den 15 milyon promosyon ürün talebi

Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Başkanı Mehmet Yücetürk, 12 Ekim'de Kamerun'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi için Türkiye'den 15 milyon promosyon ürün siparişi verildiğini, bunun sektörü hareketlendirdiğini ve tek seferde böyle bir satın almanın dünyada ilk olduğunu söyledi.

Yücetürk yaptığı açıklamada, bu yıl 37'ncisini düzenledikleri Kurumsal Hediye ve Promosyon Ürünleri Fuarına (Promosyon Show İstanbul) 200'den fazla firmanın ve 500'ün üzerinde markanın katıldığını belirtti.

Binlerce profesyonel satın almacının ziyaret ettiği etkinlikte 40'ın üzerinde farklı ülkeden nitelikli alıcıların bulunduğunu dile getiren Yücetürk, yabancıların ilgisinden duydukları memnuniyeti anlattı.

Yücetürk, Türkiye promosyon sektörünün tekstilden mobilyaya, porselenden cama, deriden kırtasiyeye kadar 100'ün üzerinde farklı sektörü etkilediğini kaydederek, "Şu anda yurt içi hasılası 100 milyar lira seviyesinde olan bir sektörden bahsediyoruz. 150 binin üzerinde çalışanın olduğu, 10 binden fazla KOBİ'nin içinde yer aldığı bir sektörüz." diye konuştu.

Türkiye'nin promosyon ürünü ihracatında da çok güçlü olduğunu ifade eden Yücetürk, "Yıllık ihracatımız şu anda 3 milyar dolar seviyesinde. Bu yıl 3,5-4 milyar dolar seviyelerine çıkmak için gayretimiz var. Hedefimiz 2030 yılına kadar 10 milyar dolarlık bir ihracat hedefine ulaşmak." şeklinde konuştu.

"100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz"

Mehmet Yücetürk, halihazırda 100'ün üzerinde ülkeye promosyon ürünü ihracatı yaptıklarını belirterek, alanında Avrupa'nın en büyük ikinci fuarı olan ve bu yıl 37'ncisini düzenledikleri Promosyon Show İstanbul'un da bu başarıda etkili olduğunu söyledi.

Şu anda Orta Doğu, Balkanlar, Afrika ve Avrupa'nın birçok ülkesine ürün gönderdiklerini dile getiren Yücetürk, yeni hedeflerinin ABD pazarı olduğunu, dünyadaki promosyon sektörünün büyüklüğüne bakıldığında bu ülkenin 40 milyar doları aşkın rakamla ön sıralarda yer aldığını vurguladı.

Yücetürk, "O yüzden bizim için çok önem arz eden bir bölge. Onun dışında özellikle İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya gibi Avrupa'nın en büyük ülkelerine ihracat gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

"15 milyon adetlik sipariş dünyada bir ilk"

PROMOTÜRK Başkanı Yücetürk, son yıllarda ihracat pazarları arasında Afrika ülkelerinin yükselişte olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baktığınızda Türkiye promosyon sektörü ABD Başkanı Donald Trump'ın şapkalarını da yaptı, Suriye'nin devrim bayraklarını da üretti. Şu anda Afrika'da Kamerun'da (12 Ekim'de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi) bir seçim var. Bu seçimle ilgili Türkiye'den 15 milyon adet promosyon ürünü aldılar. 2 milyon şapka, 2 milyon tişört, 2 milyon kalem, 2 milyon ajanda olmak üzere toplamda 15 milyon adetlik bir alımı yapıyorlar. Bu da sektörümüzü hareketlendirdi. O konuda da mutluyuz."

Yücetürk, küresel promosyon ticaretinde bu tarz yüksek adetli alımların pek olmadığını kaydederek, "Burada Türkiye promosyon sektörünün üretim gücünü görebilirsiniz aslında. Rekabetçi fiyatlarımızı biz burada ortaya koyuyoruz. Çin ile rekabet edilebilir fiyatlara yaklaşmış durumdayız bu konuda. Tek seferde 15 milyon adetlik bir satın almanın çok rahat bir şekilde dünyada ilk olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

"Avrupa'dan Türkiye'ye verilen sipariş 10. gün kapıda"

Mehmet Yücetürk, bu 15 milyon adetlik siparişin Türkiye'nin hızlı üretim gücünü ortaya koyduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin en büyük özelliklerinden birisi coğrafi konumu. Hızlı üretim, hızlı sevkiyat ve coğrafi konum bu noktada bizi öne çıkarıyor. Fiyat açısından Çin kadar aşağı inemesek de diğer avantajlarımızla tercih edilebiliriz. Çünkü Çin'de bir sipariş verdiğinizde minimum 5-6 ayda geliyor. Ama bugün Avrupa'daki bir müşteri sipariş verdiğinde 10. gün kapısından teslim alabiliyor. Bu da Türkiye'nin en büyük gücü, en büyük özelliklerinden bir tanesi."