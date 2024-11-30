‘Dünyada yirmi yıl sürecek çatışma dönemine girdik’

Recep ERÇİN

“Türkiye Ekonomisi ve Piyasalarına 2024’ün Ötesine Bakış, Yeni Jeopolitik Senaryolar” başlıklı oturumda konuşan Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Prof. Dr. Mustafa Aydın, “Yaygın bir çatışma dönemine girdik. Bir 20 yıl kadar devam edecek. Bütün planları buna göre yapmakta fayda var” dedi. Dünyanın çoklu krizler sürecinden geçtiğini belirten Aydın, “En son uluslararası sistemi kurmuş geliştirmiş ABD, önemli bir zafiyet içinde. Hem kendi içinde bu seçimlerde aday çıkarmama ve yaşlı insanlara yönelinmesi hem de dünyada inanılırlığını kaybetmesi söz konusu. Çoklu bir uluslararası sisteme evrildiğimizi düşünüyorum” mesajları verdi.

Avrupa pazarında Çin etkisine dikkat

DÜNYA Gazetesi Yazarı, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp de oturumdaki konuşmasında, orta sınıfın zaman içinde temsiliyetini kaybetmesinin popülist dalgayı getirdiğini söyledi.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refet Gürkaynak ise, Trump döneminde ABD’nin Çin’e uygulayacağı ticari engellemelere dikkat çekerek, “Çin dönüp ABD’ye satamıyorsa AB’ye satarsa bu sefer bizim pazarlarımızda büyük risk. Amerika’da üretkenlik yükseliyor, Avrupa’da azalıyor. Amerika ile Avrupa arasında gelir farklı açılıyor. Bu bizim için iyi bir haber değil” ifadelerini kullandı. Asgari ücret konusuna da değinen Gürkaynak, “Asgari ücret diye konuştuğumuz şey sosyal güvenlik ağının alt ucu değil. Siyasallaştığı için 25 derseniz, 30 derseniz her yerde o kadar arttığını görüyorsunuz” dedi

Zirvede konuşan TKYD Başkanı Yağız Oral da, bu yıl fon yatırımcı sayısında ciddi artış yaşandığını belirtti. Oral, “Kurumsal yatırımcıların, pay senetlerine yaptığı yatırım 704 milyar liraya, özel sektör tahvillerine yaptığı yatırım da 241 milyar lira seviyesine yükseldi” bilgisini verdi.

TKYD Başkanı Oral, kurumsal yatırımcıların Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin pay senetlerine yaptıkları uzun vadeli yatırımlar ile girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) ve gayrimenkul yatırım fonları (GYF) tarafından reel sektöre doğrudan önemli miktarda yatırım yaptığını belirtti.

2024 Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görülen MIT Ekonomi Profesörü Daron Acemoğlu, çevrim içi olarak “Yüzyılın Fırsatları ve Belirsizlikleri” başlıklı konuşma yaptı. Acemoğlu konuşmasında, “Orta tabaka ABD’de çökmüş durumda. Bunun dijital teknolojiler ve otomasyonla çok ilgisi var. Eşitsizlik göstergeleri başka ülkelerde de aynı şekilde devam ediyor. Dijital teknolojilerin bize verdiği umut bu değildi. Bu umudun içinde herkesin üretkenliğinin çok artması vardı” ifadelerini kullandı.

SPK: Yeni halka arzlar bekliyoruz

Zirvede yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, aralık ayında yeni halka arzlar beklediklerini belirterek, şimdilik bir sayı belirtmenin doğru olmayacağını bildirdi. Gönül, açığa satış yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin soru üzerine ise, “Çalışmalarımız devam ediyor. Yıl başından önce bunu belirlemeyi ve hayata geçirmeyi planlıyoruz. İnşallah yetişecektir. Sektörün de bu konuda fikirlerini almaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Gönül, “Halka arz talebi geçen seneki gibi oldukça yüksek. Herhalde yine buradaki talep devam edecektir. Biz de ona göre piyasanın şartlarına göre halka arzlara devam etmeyi planlıyoruz” dedi.