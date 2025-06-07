Dünyadaki enerji projelerinin üçte ikisi temiz kaynaklı

Dünya genelinde yapım aşamasında bulunan enerji projelerinin büyük bölümü artık yenilenebilir ve nükleer kaynaklara dayanıyor. Toplam 1412 gigavat (GW) kapasiteli projelerin yüzde 67’si, düşük karbonlu enerji kaynaklarını içeriyor.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Global Energy Monitor verilerine göre, dünyadaki mevcut enerji kurulu gücü yaklaşık 7909 GW seviyesinde. Bu kapasitenin en büyük bölümünü kömür (2143 GW), petrol ve doğal gaz (2135 GW) oluşturuyor. Bununla birlikte, temiz enerji projeleri özellikle son yıllarda büyük ivme kazanmış durumda.

946 bin megavatlık temiz enerji yatırımı

Halen inşaatı süren toplam 946 bin 574 megavatlık (946 GW) temiz enerji projesi arasında güneş enerjisi 343 bin 192 megavatla ilk sırada yer alıyor. Bunu 267 bin 224 megavatla hidroelektrik, 251 bin 396 megavatla rüzgar ve 74 bin 925 megavatla nükleer projeler izliyor. Biyokütle (7957 MW) ve jeotermal (1880 MW) ise en düşük paya sahip.

Temiz enerjide Asya açık ara önde

Yapımı süren temiz enerji projelerinin yüzde 82,6’sı Asya kıtasında inşa ediliyor. Toplam 782 bin 469 megavatlık kapasiteyle Asya, küresel enerji dönüşümünde lider konumda. Bölgedeki yüksek enerji talebi, ekonomik büyüme ve stratejik yatırımlar bu dönüşümde etkili oluyor.

Asya’yı 74 bin 447 megavatla Amerika kıtası, 51 bin 85 megavatla Avrupa, 30 bin 318 megavatla Afrika, 8256 megavatla Okyanusya izliyor.

Temiz enerji yatırımları stratejik öncelik

Yükselen enerji fiyatları, iklim değişikliği ve arz güvenliği kaygıları, ülkeleri temiz enerji projelerine yönlendirdi. Güneş ve rüzgar enerjisi gibi sürdürülebilir kaynaklara yapılan yatırımlar, hem çevresel hem de ekonomik açıdan uzun vadeli çözüm sunuyor.