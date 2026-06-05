DÜNYA'dan Dijital Dönüşüm Zirvesi
DÜNYA Gazetesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla 'Dijital Dönüşüm Zirvesi' düzenliyor. Türk Telekom ana sponsorluğundaki zirve, 12 Haziran cuma günü İstanbul Finans Merkezi Halkbank İstanbul Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun özel konuşmacı olarak yer alacağı 'İletişimin Yeni Çağı' başlıklı 'Dijital Dönüşüm Zirvesi'nde; dijitalleşmenin ekonomiye, iş dünyasına ve toplumsal dönüşüme etkileri ele alınacak.
Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'in açılış konuşmasını yapacağı 'Dijital Dönüşüm Zirvesi'nde sektör temsilcileri, iş dünyası ve teknoloji profesyonelleri aynı çatı altında buluşacak.
Türkiye'nin en köklü ekonomi yayını DÜNYA'nın zirvesinde; 5G teknolojileri, yapay zekâ, yeni nesil bankacılık, iletişim altyapıları ve şirketlerin dijital dönüşüm stratejileri kapsamlı şekilde masaya yatırılacak.
DÜNYA'nın Türk Telekom anasponsorluğundaki 'Dijital Dönüşüm Zirvesi' 12 Haziran cuma günü İstanbul Finans Merkezi Halkbank İstanbul Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.