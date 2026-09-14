Dünyanın başına çorap örecekler
Beş kuzenin kendi kaynaklarıyla kurduğu Selfiko, örgüyü hiç bilmeyenlere yönelik eğitim destekli kitleriyle globalleşiyor. Girişimin kurucu ortağı Cemre Sena Çelik’in hedefi İtalya’dan ABD’ye 5 ülkede satılan markalarını, Avrupa başta olmak üzere yeni pazarlara açmak.
Sevilay ÇOBAN
sevilay.coban@dunya.com
Pandemi döneminde ihracatla tanışan beş kuzenin girişimcilik hikâyesi, örgü sektöründe yeni bir iş modeline dönüştü. Önce yurt dışına iplik satan, ardından kendi iplik markası Self Yarns’ı kuran ekip, hiç örgü bilmeyenlere yönelik eğitim destekli örgü kitleriyle Selfiko’yu hayata geçirdi. Her yıl en az iki kat büyüyen Selfiko, bugün Türkiye’nin 81 ilinde 1.000’den fazla satış noktasına ulaşırken, 5 ülkede de satılıyor. Selfiko’nun Kurucu Ortağı Cemre Sena Çelik, Fransızca öğretmenliğinden girişimciliğe evrilen süreci DÜNYA Gazetesi ile paylaştı. Çelik, Fransızca öğretmenliğini bitirdiği yıl pandemi nedeniyle okullar kapanınca öğretmenlikten vazgeçtiğini belirterek, “Tekstil mühendisi kuzenim Emir ile birlikte maske lastiği üreten bir firmada ihracat departmanını kurduk. Pandeminin bitişiyle işler durulunca biz de işten ayrıldık; ancak mesleği çok sevmiştik ve artık kendi yolumuzu çizip yeni bir şeyler yapmak gerektiğinin farkındaydık. Yurtdışına örgü ipi satmak üzere bir firma kurduk. Avrupa’daki iplik markalarından sipariş alıyor, Türkiye’deki fabrikalarda üretip sevk ediyorduk. Ekip beş kişiye çıkınca, sadece aracılık yapmak değil, kendi markamızı yaratma fikri de netleşti. Böylece 2023’te iplik markamız Self Yarns’ı kurduk ve 4 farklı ülkede distribütörlerimiz oldu” dedi.
Örgü örmeyi öğrenemeyince kendi eğitim kitini yaptı
Hikâyenin asıl kırılma noktasını anlatan Çelik, iplik sektörünün teknik tarafını bilmesine rağmen daha önce hiç örgü örmediğini fark etti. Çelik, örgü öğrenmeye karar verdiğinde Türkçe ve İngilizce yaklaşık 100 eğitim videosu izlemesine rağmen, eline ilk kez tığ, şiş ve iplik alacaklara yönelik bir içerik bulamadı. Çelik, “Sıfırdan başlayan birinin elinden tutan, en temel noktaları anlatan kaynakların yeterli olmadığını gördüm. Bu deneyim, yeni bir iş fikri üzerinde çalışmamızı sağladı. Piyasada ip ve tığdan oluşan basit örgü setleri bulunuyordu, ancak hiç deneyimi olmayan kişilere yönelik detaylı eğitim içeren ürünler sınırlıydı. Biz de ekip olarak örgü kitleri geliştirmeye başladık. Yurt dışına yaptığımız iplik satışlarından elde ettiğimiz gelirin bir bölümünü yeni girişime aktardık. Ürün geliştirme sürecinde başlangıç seviyesindeki kullanıcıların yaşayabileceği sorunları tek tek analiz ettik. Sonunda ip, tığ ve temel malzemelerin yanı sıra video eğitimleri de içeren Selfiko ortaya çıktı” diye konuştu. İlk Selfiko setini Ocak 2024’te test satışına çıkardıklarını kaydeden Çelik, “Markamızın temel hedefi yalnızca örgü malzemesi satmak değil. Biz, örgüye yönelik ‘zor’ ve ‘ulaşılması güç’ algısını kırarak, daha önce hiç tığ tutmamış insanların kendi oyuncaklarını yapabilmesini amaçladık” ifadelerini kullandı.
Anneanneden dedeye maaile çile sardı
Çelik, Selfiko’nun kuruluşunda dış yatırım kullanılmadıklarının altını çizerek, girişimin ilk dönemini “Biraz para, çok fazla zaman ve çok fazla emek” sözleriyle tanımlıyor. Bu sermayeye ailenin emeğinin de eklendiğini aktaran Çelik, “İlk dönemde kuzenlerimin evleri aynı anda depo, paketleme alanı ve ofis olarak kullanıldı. Anneler, babalar, büyükannemiz ve büyükbabamız da bize çok destek vererek, bu süreçte ip sardı, etiket yapıştırdı ve paket hazırladı. Bazı geceler saat 03.00’e kadar birlikte paket yaptık. Dolayısıyla finansal olarak dışarıdan yatırım almadık ama ailemizden aldığımız emek ve manevi desteğin maddi karşılığını hesaplamak herhalde mümkün değildir.
Her yıl en az iki kat büyüdü
Selfiko’nun kuruluşundan bu yana her yıl en az iki kat büyüdüğünü belirten Çelik, 2026’nın ilk beş ayında elde edilen cironun, 2025 yılının toplam cirosunu geçtiğini söyledi. Müşterilerin yeniden satın alma yapması, yeni modelleri denemesi ve markayla bağ kurmasının da büyümenin önemli göstergeleri arasında yer aldığına vurgu yapan Çelik, “İlk başladığımızda evden kendi ellerimizle paketlediğimiz küçük bir girişimken, bugün geldiğimiz noktada hâlâ büyüme potansiyelimizin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. O yüzden hem heyecanlı hem de daha yolun başında gibi hissediyoruz” dedi.
Hedef Avrupa’dan dünyaya açılmak
Yıllardır iplik ihracatı yapan ekip için yurt dışı pazarının yeni olmadığını belirten Çelik, Selfiko tarafında hedeflerinin yalnızca ürün ihraç etmek olmadığına işaret ederek, “Markamızın eğitim sistemini de farklı ülkelere taşıyarak, daha önce hiç örgü örmemiş kişilerin kendi dillerinde veya kolay takip edebilecekleri içeriklerle örgü öğrenmesini sağlamak istiyoruz. Selfiko, hâlihazırda İtalya, Polonya, Almanya, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 5 ülkede satılıyor. Öncelikli hedef pazarımız ise örgü ve hobi kültürünün güçlü olduğu Avrupa. Selfiko’yu Türkiye’den çıkıp global ölçekte büyüyen bir hobi markasına dönüştürmeyi hedefliyoruz.
81 ilde, 1.000’den fazla noktada
Selfiko bugün Türkiye’nin 81 ilinde tüketicilere ulaşırken, 1.000’den fazla satış noktasında yer alıyor. Girişimin hedefi fiziksel satış ağını daha da genişletmek ve markayı tüketicilerin yalnızca internetten veya sosyal medyadan değil, yaşadıkları şehirlerdeki mağazalardan da kolayca ulaşabileceği bir noktaya taşımak. Çocuklardan yetişkinlere, öğrencilerden çalışanlara kadar farklı gruplardan tüketicilerin ürünleri kullandığını aktaran Çelik, özellikle yeni bir hobi edinmek, ekran karşısında geçirilen zamanı azaltmak ve kendi elleriyle bir ürün ortaya çıkarmak isteyenlerin ilgi gösterdiğini ifade etti.
Videolu kit ve birebir destek
Selfiko’nun ürünlerinde örgü öğrenme sürecinin özellikle başlangıç seviyesine göre tasarlanması ise markanın farklılaşma noktalarından biri. Kitlerin içerisinde figürü örmek için gerekli ip, tığ, elyaf, iğne, gözler, işaretleyiciler ve diğer malzemeler bulunuyor. Kullanıcılar kutu üzerindeki karekod aracılığıyla sıfırdan hazırlanan eğitim videolarına ulaşabiliyor. Takıldıkları noktalarda ise birebir destek alabiliyor.