Dünyanın başına çorap örecekler

Sevilay ÇOBAN

sevilay.coban@dunya.com

Pandemi döneminde ih­racatla tanışan beş kuze­nin girişimcilik hikâyesi, örgü sektöründe yeni bir iş mode­line dönüştü. Önce yurt dışı­na iplik satan, ardından kendi iplik markası Self Yarns’ı ku­ran ekip, hiç örgü bilmeyenle­re yönelik eğitim destekli örgü kitleriyle Selfiko’yu hayata ge­çirdi. Her yıl en az iki kat büyü­yen Selfiko, bugün Türkiye’nin 81 ilinde 1.000’den fazla satış noktasına ulaşırken, 5 ülkede de satılıyor. Selfiko’nun Kuru­cu Ortağı Cemre Sena Çelik, Fransızca öğretmenliğinden girişimciliğe evrilen süreci DÜNYA Gazetesi ile paylaştı. Çelik, Fransızca öğretmenli­ğini bitirdiği yıl pandemi ne­deniyle okullar kapanınca öğ­retmenlikten vazgeçtiğini be­lirterek, “Tekstil mühendisi kuzenim Emir ile birlikte mas­ke lastiği üreten bir firmada ihracat departmanını kurduk. Pandeminin bitişiyle işler du­rulunca biz de işten ayrıldık; ancak mesleği çok sevmiştik ve artık kendi yolumuzu çizip yeni bir şeyler yapmak gerek­tiğinin farkındaydık. Yurtdı­şına örgü ipi satmak üzere bir firma kurduk. Avrupa’daki ip­lik markalarından sipariş alı­yor, Türkiye’deki fabrikalar­da üretip sevk ediyorduk. Ekip beş kişiye çıkınca, sadece ara­cılık yapmak değil, kendi mar­kamızı yaratma fikri de netleş­ti. Böylece 2023’te iplik mar­kamız Self Yarns’ı kurduk ve 4 farklı ülkede distribütörleri­miz oldu” dedi.

Örgü örmeyi öğrenemeyince kendi eğitim kitini yaptı

Hikâyenin asıl kırılma nok­tasını anlatan Çelik, iplik sek­törünün teknik tarafını bil­mesine rağmen daha önce hiç örgü örmediğini fark etti. Çelik, örgü öğrenmeye karar verdiğinde Türkçe ve İngiliz­ce yaklaşık 100 eğitim vide­osu izlemesine rağmen, eline ilk kez tığ, şiş ve iplik alacakla­ra yönelik bir içerik bulamadı. Çelik, “Sıfırdan başlayan bi­rinin elinden tutan, en temel noktaları anlatan kaynakların yeterli olmadığını gördüm. Bu deneyim, yeni bir iş fikri üze­rinde çalışmamızı sağladı. Pi­yasada ip ve tığdan oluşan ba­sit örgü setleri bulunuyordu, ancak hiç deneyimi olmayan kişilere yönelik detaylı eğitim içeren ürünler sınırlıydı. Biz de ekip olarak örgü kitleri ge­liştirmeye başladık. Yurt dı­şına yaptığımız iplik satışla­rından elde ettiğimiz gelirin bir bölümünü yeni girişime aktardık. Ürün geliştirme sü­recinde başlangıç seviyesin­deki kullanıcıların yaşayabi­leceği sorunları tek tek analiz ettik. Sonunda ip, tığ ve temel malzemelerin yanı sıra video eğitimleri de içeren Selfiko ortaya çıktı” diye konuştu. İlk Selfiko setini Ocak 2024’te test satışına çıkardıklarını kaydeden Çelik, “Markamı­zın temel hedefi yalnızca örgü malzemesi satmak değil. Biz, örgüye yönelik ‘zor’ ve ‘ulaşıl­ması güç’ algısını kırarak, da­ha önce hiç tığ tutmamış in­sanların kendi oyuncakları­nı yapabilmesini amaçladık” ifadelerini kullandı.

Anneanneden dedeye maaile çile sardı

Çelik, Selfiko’nun kurulu­şunda dış yatırım kullanıl­madıklarının altını çize­rek, girişimin ilk dönemi­ni “Biraz para, çok fazla zaman ve çok fazla emek” sözleriyle ta­nımlıyor. Bu ser­mayeye ailenin emeğinin de eklendiğini aktaran Çe­lik, “İlk dö­nemde ku­zenlerimin evleri ay­nı anda depo, paketleme alanı ve ofis olarak kullanıldı. An­neler, babalar, büyükannemiz ve büyükbabamız da bize çok destek vererek, bu süreçte ip sardı, etiket yapıştırdı ve pa­ket hazırladı. Bazı geceler sa­at 03.00’e kadar birlikte paket yaptık. Dolayısıyla finansal olarak dışarıdan yatırım al­madık ama ailemizden aldığı­mız emek ve manevi desteğin maddi karşılığını hesaplamak herhalde mümkün değildir.

Her yıl en az iki kat büyüdü

Selfiko’nun kuruluşun­dan bu yana her yıl en az iki kat büyüdüğünü belirten Çe­lik, 2026’nın ilk beş ayında el­de edilen cironun, 2025 yılı­nın toplam cirosunu geçtiğini söyledi. Müşterilerin yeniden satın alma yapması, yeni mo­delleri denemesi ve markayla bağ kurmasının da büyümenin önemli göstergeleri arasında yer aldığına vurgu yapan Çe­lik, “İlk başladığımızda evden kendi ellerimizle paketlediği­miz küçük bir girişimken, bu­gün geldiğimiz noktada hâlâ büyüme potansiyelimizin çok yüksek olduğunu düşünüyo­ruz. O yüzden hem heyecanlı hem de daha yolun başında gibi hissediyoruz” dedi.

Hedef Avrupa’dan dünyaya açılmak

Yıllardır iplik ihra­catı yapan ekip için yurt dışı pazarının yeni olmadığı­nı belirten Çelik, Selfiko tarafın­da hedeflerinin yalnız­ca ürün ihraç etmek olmadığı­na işaret ederek, “Markamızın eğitim sistemini de farklı ül­kelere taşıyarak, daha önce hiç örgü örmemiş kişilerin kendi dillerinde veya kolay takip ede­bilecekleri içeriklerle örgü öğ­renmesini sağlamak istiyoruz. Selfiko, hâlihazırda İtalya, Po­lonya, Almanya, ABD ve Bir­leşik Arap Emirlikleri olmak üzere 5 ülkede satılıyor. Önce­likli hedef pazarımız ise örgü ve hobi kültürünün güçlü oldu­ğu Avrupa. Selfiko’yu Türki­ye’den çıkıp global ölçekte bü­yüyen bir hobi markasına dö­nüştürmeyi hedefliyoruz.

81 ilde, 1.000’den fazla noktada

Selfiko bugün Türkiye’nin 81 ilinde tüketicilere ulaşırken, 1.000’den fazla satış noktasında yer alıyor. Girişimin hedefi fiziksel satış ağını daha da genişletmek ve markayı tüketicilerin yalnızca internetten veya sosyal medyadan değil, yaşadıkları şehirlerdeki mağazalardan da kolayca ulaşabileceği bir noktaya taşımak. Çocuklardan yetişkinlere, öğrencilerden çalışanlara kadar farklı gruplardan tüketicilerin ürünleri kullandığını aktaran Çelik, özellikle yeni bir hobi edinmek, ekran karşısında geçirilen zamanı azaltmak ve kendi elleriyle bir ürün ortaya çıkarmak isteyenlerin ilgi gösterdiğini ifade etti.

Videolu kit ve birebir destek

Selfiko’nun ürünlerinde örgü öğrenme sürecinin özellikle başlangıç seviyesine göre tasarlanması ise markanın farklılaşma noktalarından biri. Kitlerin içerisinde figürü örmek için gerekli ip, tığ, elyaf, iğne, gözler, işaretleyiciler ve diğer malzemeler bulunuyor. Kullanıcılar kutu üzerindeki karekod aracılığıyla sıfırdan hazırlanan eğitim videolarına ulaşabiliyor. Takıldıkları noktalarda ise birebir destek alabiliyor.