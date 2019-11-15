Dünyanın çeliğini Türkler dövüyor
Türkiye, 2018 yılında 37.3 milyon ton çelik üretimi ile dünyanın en büyük 8 oyuncusundan biri. Türk çelik şirketleri, yurtdışında yaptığı yatırımlarla bu rakamı hızla artırıyorlar. Türk üreticileri 4 kıtada 14 ülkedeki fabrikalarıyla bulundukları bölgenin en büyük firmaları olmuş durumda.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.