Dünyanın en büyük afet barınma ünitesi üretim merkezi Malatya’da açılıyor

Hüseyin GÖKÇE - Nida ANIL

Malatya’da vagon fabrikasının bulunduğu araziyi Özelleştirme İdaresi’nden satın alan Kızılay, burayı 21 milyon dolarlık yatırımla dünyanın en büyük afet barınma ünitesi üretim merkezi haline getirdi. Tamamlandığında yatırımın toplam büyüklüğü 40 milyon doları aşacak. Toplam 37 bin m2 büyüklüğünde kapalı alana sahip tesiste yapılan üretimin tamamı BM, Kızılhaç gibi uluslararası kuruluşlara satılıyor. Türkiye’de olası bir afet durumunda ise ürünler, afet bölgelerine gönderilecek.

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak Kızılay Malatya Üretim Üssünü basın mensuplarına tanıttı. Kızılay bünyesindeki Kızılay Sistem Yapı tarafından kurulan tesisin toplam arazi büyüklüğünün 550 bin m2 olduğunu belirten Kınık, yatırım tamamlandığında konteyner üretim tesisine çadır ve afete yönelik tekstil üretim ünitelerinin de ekleneceğini bildirdi.

Modüler yapı sistemi üretim tesisinde, ürünün gönderileceği coğrafyanın iklim özelliklerine göre hafif çelik, kompozit, ahşap, panel yapılar üretimi gerçekleştirildiği bilgisini veren Kınık, yıllık üretim kapasitesinin 1 milyon m2 kapalı ünite olduğunu aktardı. Hâlen 3 vardiya halinde 200 işçinin yıllık 65 bin konteyner üretme kapasitesine sahip olduklarının altını çizen Kınık, “Afet barınma üniteleri yanı sıra Kızılay’ın şehir merkezlerindeki kan alma üniteleri, ikinci el kıyafet toplama kutularını da burada üretme kabiliyetine sahibiz” diye konuştu.

BM’ye ihracat yapıyor, lojistik maliyetini düşürmek için Almanya’ya fabrika kuracak

Fabrikada yapılan üretimin, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere Uluslararası Kızılay Kızılhaç Federasyonları gibi uluslararası kuruluşlara ihraç edildiğinin altını çizen Kınık, şu ana kadar Suriye’ye 2 bin ünite gönderdiklerini vurguladı. Dr. Kerem Kınık, ayrıca devam eden Rusya Ukrayna savaşında mağdur olan Ukraynalılara da burada yapılan üretimden gönderdiklerini belirtti.

Ünitelerin, kullanıcıların montajını kendileri yapabileceği şekilde modüler tarzda üretildiğini söyleyen Kerem Kınık, Ar-Ge merkezinde lojistik maliyetinin azaltılması amacıyla özel projeler geliştirildiğini aktırdı. Daha önce bir konteyner 2 kamyon ile taşınabilirken, şimdi 2 kamyona 10 konteyner yerleştirebildiklerini dile getiren Kınık, “Ürünü önemli ölçüde ihraç ediyoruz. Sadece bölgemize değil Avrupa ülkelerine de ihracat yapıyoruz. Avrupa’dan çokbüyük talep geliyor.Lojistik maliyetini düşürmek için bu tesisin bir benzerini Almanya’da kurmayı planlıyoruz. Bir nevi buranın uydusu olacak” dedi.

Türkiye’de ise normal zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığı’na anaokulu üretimi yaptıklarını ifade eden Kerem Kınık, Milli Savunma Bakanlığı, AFAD gibi kurumlara da üretim yaptıklarını açıkladı.

“İthal ikame üretim yapıyoruz”

Fabrikanın tam kapasite ile çalışmaya başladığında şu anda 200 olan işçi sayısının 1000’e çıkacağını bildiren Kınık, çadır ve tekstil bölümleri faaliyete geçtiğinde ise işçi sayısının 1250’ye ulaşacağını anlattı. Kınık, 2021 yılı Nisan ayında fiili üretimin başladığı tesisin resmi açılışının ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını ifade etti.

Yatırıma şu ana kadar 20 milyon dolara karşılık gelen 400 milyon dolarlık yatırım yapıldığı bilgisini veren Kerem Kınık, kalan yatırım gerçekleştirildiğinde yatırım tutarının 40 milyon doları bulacağını kaydetti. Kınık, Kızılay’ın 13 şirket ile yardım hizmetlerinin finansmanını sağladıklarını, burasının da sürdürülebilir finansmana önemli katkısı olacağını söyledi.