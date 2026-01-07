Dünyanın en büyük bira üreticisinden dev hisse geri alımı

Anheuser-Busch InBev, ABD’deki metal içecek ambalajı tesislerinde bulunan yüzde 49,9’luk hissesi için yaklaşık 3 milyar dolarlık geri alım opsiyonunu kullanacağını açıkladı. Şirket, işlemin 2026’nın ilk çeyreğinde tamamlanmasını bekliyor.

Borç azaltma döneminden yeni yatırımlara

Budweiser ve Corona markalarının üreticisi olan şirket, son on yılda ağırlıklı olarak borçlarını azaltmaya odaklanmıştı. 2020 yılında, ABD’deki ambalaj operasyonundaki azınlık hissesini, Apollo Global Management liderliğindeki yatırımcı grubuna satarak borç geri ödemesi yapmıştı. Anlaşmada, beş yıl sonra belirlenmiş bir bedelle geri alım opsiyonu yer alıyordu.

Operasyonel kontrol şirkette kaldı

AB InBev, altı eyalette yedi tesisi kapsayan ambalaj operasyonunda başından beri operasyonel kontrolü elinde tuttu. Ayrıca uzun vadeli bir tedarik anlaşmasıyla kendi ambalaj ihtiyacını güvence altına aldı.

Hisseler yüzde 0,7 geriledi

Şirketin açıklamasının ardından AB InBev hisseleri gün ortası işlemlerinde yüzde 0,7 geriledi. Şirket, geri alım kararının ilk yıldan itibaren kârlılığı artıracağını belirtirken, detaylı finansal projeksiyon paylaşmadı. Açıklamada, tesislerin tedarik güvenliği ve maliyetlerin kontrol altında tutulmasında stratejik rol oynadığına dikkat çekildi.

ABD’de bira satışları zayıfladı

Bu hamle, ABD’de bira satışlarının zayıfladığı bir döneme denk geldi. Tüketicilerin harcamalarını kısması, biranın pazar payının alkollü içkiler karşısında gerilemesi ve genç kuşakların alkol tüketimine bakışının değişmesi sektörde baskı yaratıyor.

Alüminyum fiyatları rekor seviyelerde

ABD fiziki alüminyum piyasasında primler, ithalat tarifeleri ve arz sıkışıklığı nedeniyle rekor düzeye çıktı. Londra Metal Borsası’nda üç ay vadeli alüminyum kontratları (London Metal Exchange) ton başına 3.130 dolara yükselerek Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Trump’ın tarife kararı etkili oldu

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Haziran’da alüminyum ithalatına uygulanan tarifeleri yüzde 50’ye çıkararak yerli üretimi teşvik etmeyi hedefledi. Alüminyum; inşaat, enerji ve ambalaj sektörlerinde yoğun şekilde kullanılıyor.