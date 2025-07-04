Dünyanın en büyük iklim fonu GCF'den 17 projeye 1,2 milyar dolarlık dev yatırım

Dünyanın en büyük iklim fonu olan Green Climate Fund (GCF), yoksul ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelesini desteklemek amacıyla Asya ve Afrika’da yürütülecek 17 projeye toplam 1,2 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. GCF’nin bu kararı, küresel kalkınma yardımlarının azaldığı, özellikle ABD gibi ülkelerin finansal katkılarında önemli düşüşlerin yaşandığı bir dönemde geldi.

Son hissedar toplantısında onaylanan yatırımlar, yeşil finansman alanında geniş bir etki yaratmayı hedefliyor. GCF, 10 ülkede yeşil tahvil piyasalarının geliştirilmesi için 227 milyon dolar ayırırken, Hindistan’ın Yeşil Finansman Tesisi için de yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine 200 milyon dolarlık kaynak tahsis etti.

Doğu Afrika’da ise gıda güvenliği sistemlerinin güçlendirilmesi amacıyla 150 milyon dolarlık yatırım yapılacak. Bu projeden yaklaşık 18 milyon insanın doğrudan fayda sağlaması bekleniyor.

GCF'nin bu adımıyla birlikte toplam yatırım portföyü 133 ülkeye ulaşarak 18 milyar dolara yükseldi. Fon ayrıca, iklim projelerine hızlı müdahale edebilmek amacıyla akredite kuruluş onay süreçlerini 30 aydan 9 aya düşürerek operasyonlarını daha dinamik hale getirmeyi planlıyor.

GCF Eş Başkanı Seyni Nafo, yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kolektif iklim eylemine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir dönemde, GCF görevini yerine getirmek için adım atıyor."

Yapılan yatırımlar, sadece çevresel sürdürülebilirliği artırmakla kalmayacak; aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerde ekonomik ve sosyal kalkınmayı da destekleyecek. Fonun hızlı akreditasyon hedefi ise, iklim krizine karşı daha etkili ve zamanında müdahale anlamına geliyor.