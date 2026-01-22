Dünyanın en büyük petrol üreticisinden stok uyarısı

Dünyanın en büyük petrol üreticisi Aramco'nun İcra Kurulu Başkanı Amin Nasser, küresel petrol bollaşması öngörülerinin ciddi şekilde abartıldığını, talep büyümesinin güçlü kaldığını ve küresel petrol stoklarının azaldığını belirtti.

Nasser, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, yükselen ekonomilerin ardından Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde talep büyümesinin güçlü olduğunu, geçen yıl toplam talebin rekor seviyelere ulaştığını ve bu yıl tekrar arttığını söyledi.

Nasser, "Petrol bollaşması öngörüleri ciddi şekilde abartılıyor... Dünya genelinde petrol stokları beş yıllık ortalamanın altında ve açık denizdeki varillerin çoğu yaptırıma tabi variller" dedi.

Nasser ayrıca, dünyanın yedek petrol kapasitesi veya acil durumlarda fiyat artışlarını önlemek için ülkelerin devreye sokabileceği kullanılmayan petrol üretimi konusunda da kıtlık yaşandığına dikkat çekti ve "Atıl kapasite yüzde 2,5 seviyesinde ve en az yüzde 3'e ihtiyacımız var. OPEC+ kesintileri daha da geri çekerse, yedek kapasite daha da düşecek ve bunu çok dikkatli izlememiz gerekecek" ifadelerini kullandı.