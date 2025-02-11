Dünyanın en büyük pil üreticisi CATL, Hong Kong’da halka arz planlıyor

Dünyanın en büyük batarya üreticisi olan Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), Hong Kong Borsası’na kote olmak için bu hafta başvuru yapmayı planlıyor. Konuya yakın kaynaklara göre, şirket en az 5 milyar dolar toplamak amacıyla halka arz gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Hong Kong’da son üç yılın en büyük halka arzlarından biri

CATL'nin halihazırda Shenzhen Borsası’nda işlem görmesine rağmen Hong Kong’da ikinci bir kote olmayı hedeflemesi, şirketin küresel piyasalara daha fazla açılma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Başvurunun Salı veya Çarşamba günü yapılması beklenirken, Hong Kong’daki sermaye piyasaları için bu adımın büyük bir canlanma yaratabileceği öngörülüyor.

Çin’in finansal düzenleyicilerinin onay süreçlerini yavaşlatması ve küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle Hong Kong’da son yıllarda büyük halka arzlarda düşüş yaşanmıştı. CATL'nin hamlesi, Hong Kong’un sermaye piyasalarına yeniden ivme kazandırabilecek en büyük halka arzlardan biri olarak görülüyor.

Jeopolitik gerilimlerin gölgesinde bir halka arz

CATL’nin Hong Kong’da kote olma planı, ABD ve Çin arasındaki artan jeopolitik gerilimlerin ortasında gerçekleşiyor. ABD yönetimi, Ocak ayında CATL ve Tencent Holdings gibi büyük Çinli şirketleri, Çin ordusuyla bağlantılı olduğu iddia edilen firmalar listesine ekledi.

Bu gelişmeye rağmen, Hong Kong’un Çinli şirketler için önemli bir finans merkezi olmaya devam ettiği ve denizaşırı likiditeye erişim isteyen A-hisse şirketleri için popüler bir alternatif haline geldiği vurgulanıyor.

CATL'nin Hong Kong’a kote olma süreci, küresel yatırımcıların Çinli teknoloji ve enerji sektörüne olan ilgisini yeniden canlandırabilir ve Hong Kong’un sermaye piyasalarındaki durağan dönemi sona erdirebilir.