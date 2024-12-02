Dünyanın en büyük silah üreticileri belli oldu: Türkiye'den üç firma ilk 100'de

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) tarafından hazırlanan dünyanın en büyük 100 savunma ekipmanı üreticisi listesine Türkiye’den üç şirket girdi.

2022’de 62’nci sırada yer alan ASELSAN 54’üncü sıraya yükseldi. Baykar ise 79’uncu sıradan 69’uncu sıraya çıktı. TUSAŞ’ın sıralaması ise 88’den 78’e geldi.

ASELSAN'ın 2,44 milyar dolar gelirinin yüzde 95,3'ünü silah satışları oluşturdu. Baykar 1,9 milyar dolar gelir elde etti.

TUSAŞ ise gelirini bir önceki yıla göre yüzde 45'ten fazla artırak 1,7 milyar dolarlık satış yaptı.

Baykar'a özel yer ayrıldı

SIRP raporunun 'Diğer Dikkate Değer Gelişmeler' bölümünde Baykar'la ilgili bilgiler yer aldı.

Raporda Baykar'ın ürettiği insansız hava araçlarının Ukrayna'da yaygın kullanıldığı belirtildi.

Baykar'ın ihracatının 2023 yılında silah gelirlerinin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturduğu ve bir önceki yıla göre yüzde 25 artışla 1,9 milyar dolara ulaştığı aktarıldı.

Türkiye merkezli üç savunma sanayi şirketinin satış gelirleri 2023 yılında yüzde 24 artarak 6 milyar dolara ulaştı.

Raporda Türk şirktlerinin gelir artışlarında Ukrayna'daki savaşın yol açtığı ihracat ve Türk hükümetinin silah üretiminde kendi kendine yeterlilik yönünde sürdürdüğü çabaların etkili olduğu ifade edildi.

ABD zirvede, İsrail yükseliyor

Listedeki ABD’li üreticiler satışlarını bir önceki yıla göre toplamda yüzde 2,5 artırarak 317 milyar dolara çıkardı.

İlk 100'de merkezi Avrupa'da bulunan 27 şirket bulunurken, toplam silah satışları yüzde 0,2 artarak 133 milyar dolara ulaştı.

Listedeki dokuz Çinli silah şirketinin toplam satışları bir önceki yıla göre yüzde 0,7 artışla 103 milyar dolara yükseldi.

Çinli NORINCO, AVIC, CETC firmaları listede ilk 10'da yer aldı. Çinli şirketlerin toplam satışları küresel tüm satışların yüzde 16'sına karşılık geldi.

İlk 100'de yer alan iki Rus şirketinin toplam gelirleri yüzde 40 artarak tahmini 25,5 milyar dolara ulaştı.

Filistin’de savaş suçu işleyen İsrail’in üç şirketi SIPRI Top 100'de yer aldı. Söz konusu üç şirketin silah gelirleri 13.6 milyar dolara çıktı. Bu, SIPRI Top 100'de İsrailli şirketler tarafından kaydedilen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

İlk 100’ün geliri 632 milyar dolara çıktı

SIPRI’nin raporuna göre, dünyanın en büyük 100 savunma sanayi üreticisi 2023'te silah satışlarını yüzde 4,2 artırarak 632 milyar dolara çıkardı.

Yükseliş, 2022’deki işgücü kıtlığı, tedarik zinciri kesintileri ve artan maliyetlere bağlı silah satışlarındaki yüzde 3,5'lik düşüşün ardından gerçekleşti.