Dünyanın en büyük varlık fonundan Caterpillar ve İsrail bankalarına veto

Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu, ABD merkezli inşaat ekipmanları üreticisi Caterpillar ile İsrail’in önde gelen beş bankasından etik gerekçelerle yatırımını çekti.

Norveç Merkez Bankası tarafından yönetilen fondan yapılan açıklamada, Caterpillar ve bankaların savaş ve çatışma koşullarında bireylerin haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesine katkıda bulunma riski taşıdığı vurgulandı. Bu nedenle, şirketlerin yatırım listesinden çıkarılmasının uygun bulunduğu bildirildi.

Yatırım çekilen bankalar

Fonun portföyünden çıkarılan bankalar; Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, First International Bank of Israel ve FIBI Holdings oldu.

Çekilen yatırımın büyüklüğü

30 Haziran itibarıyla fonda Caterpillar’da 2,1 milyar dolar değerinde yüzde 1,17’lik hisse bulunuyordu. İsrail bankalarındaki toplam yatırımların değeri ise 661 milyon dolara ulaşıyordu. Böylece fonun söz konusu şirketlerden çektiği yatırımın toplam büyüklüğü 2,7 milyar doları aştı.

Norveç Varlık Fonu’nun bu adımı, küresel ölçekte etik yatırım tartışmalarına yeni bir boyut kazandırırken, fonun gelecekte benzer kriterlerle başka şirket ve sektörleri de radarına alabileceği belirtiliyor.