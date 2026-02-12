Dünyanın en değerli 25 restoran markası belli oldu

Brand Finance verilerine göre fast food ve hızlı servis restoranları, küresel restoran sektörünün büyümesini sürüklüyor. Yeni mağaza açılışları ve artan paket servis talebi sayesinde dünyanın en değerli restoran markaları 2026’da rekor seviyeye ulaşmaya hazırlanıyor.

McDonald’s zirvede, Starbucks takipte

Dünyanın en değerli restoran markası unvanını koruyan McDonald’s, marka değerini yüzde 5 artırarak 42,6 milyar dolara çıkardı. Küresel franchise ağı ve güçlü gelir modeli, markanın liderliğini pekiştirdi.

İkinci sırada yer alan Starbucks’ın marka değeri ise rekabetin artması nedeniyle yüzde 4 düşerek 37 milyar dolara geriledi.

KFC, Subway ve Chick-fil-A güç kazandı

Üçüncü sırada bulunan KFC, özellikle Çin’deki büyüme sayesinde marka değerini yüzde 8 artırarak 16,5 milyar dolara yükseltti.

Subway, uluslararası genişleme ve dijital satışlardaki artışın etkisiyle yüzde 18 büyüyerek 9,5 milyar dolarla dördüncü sıraya çıktı.

Listenin en hızlı büyüyen markası ise Chick-fil-A oldu. Marka değeri yüzde 44 artarak 8,1 milyar dolara ulaştı.

İlk 10’da pizza ve kahve zincirleri öne çıkıyor

Listenin devamında yer alan markalar ve değerleri:

- Tim Hortons: 7,5 milyar dolar (+%9)

- Domino’s Pizza: 7,1 milyar dolar (+%6)

- Taco Bell: 6,9 milyar dolar (değişim yok)

- Wendy’s: 5 milyar dolar (-%4)

- Pizza Hut: 4,9 milyar dolar (+%4)

Çin markaları hızla yükseliyor

Çin merkezli restoran markaları da küresel rekabette dikkat çekici büyüme kaydetti.

Luckin Coffee, marka değerini yüzde 40 artırarak 2,4 milyar dolara ulaştı. Mixue ise 4,6 milyar dolarlık marka değeriyle listeye güçlü bir giriş yaptı. Bu markaların başarısında ölçek büyümesi ve uygun fiyat stratejisi önemli rol oynadı.

Tüketici hassasiyeti artıyor

Brand Finance verileri, ABD ve İngiltere gibi büyük pazarlarda tüketicilerin fiyatlara karşı daha hassas hale geldiğini gösteriyor.

Bu durum, restoran markalarının büyümesini sürdürmesine rağmen fiyat politikalarını daha dikkatli yönetmesini zorunlu kılıyor.

Dünyanın en güçlü restoran markası Haidilao

Marka gücü açısından Çinli restoran zinciri Haidilao, 89,5 puanla dünyanın en güçlü restoran markası unvanını korudu. Greggs ikinci, McDonald’s ise üçüncü sırada yer aldı.