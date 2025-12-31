Dünyanın en değerli 50 otomotiv üreticisi açıklandı! Türkiye’den iki şirket de listede

Çinli şirketlerin öne çıktığı dünyanın en değerli otomotiv üreticileri listesinde iki Türk otomobil üreticisi de yer alıyor.

Tesla ilk sırada

companiesmarketcap.com'dan derlenen verilere göre, listenin ilk sırasında geçen yıl olduğu gibi 1,52 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Tesla bulunuyor. İkinci sırada 282,1 milyar dolarla Toyota, üçüncü basamakta 132,9 milyar dolarla BYD, dördüncülükte 128,5 milyar dolarla Xiaomi, beşinci sırada 78,9 milyar dolarla General Motors, altıncı basamakta 68,3 milyar dolarla Mercedes-Benz, yedincilikte ise 66,9 milyar dolarla BMW yer alıyor.

Ferrari, 66,7 milyar dolarla sekizinci olurken, Volkswagen 62,2 milyar dolarla dokuzuncu, Maruti Suzuki India 58,3 milyar dolarla onuncu sırada bulunuyor. Xiaomi listede dördüncü sırada yer alsa da şirketin gelirlerinin büyük bölümü diğer teknoloji ürünlerinden geliyor. 2021'de elektrikli araç üretimine gireceğini duyuran şirket, geçen yıl "SU7" adını verdiği elektrikli spor otomobil modelini piyasaya sürmüştü.

Ford Otosan ve Tofaş da listede

Öte yandan, listede iki Türk otomobil üreticisinin de kendine yer bulması dikkati çekiyor. 7,5 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Ford Otosan'ın 41. olduğu listede, Tofaş 2,9 milyar dolarla 50. sırada yer alıyor.

Tesla'nın satışları düştü, Çin'in satışları arttı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Tesla'nın otomobil satışları AB ülkelerinde gerilemeyi sürdürürken, düşüş ivmesi kasımla birlikte 11. aya taşındı.

Kasım 2024'te 18 bin 430 olan Tesla satışları, bu yılın aynı ayında yüzde 34,2 azalarak 12 bin 130'a indi. Markanın AB'nin toplam yeni otomobil satışlarındaki payı da yüzde 2,1'den yüzde 1,4'e düştü. Tesla'nın AB ülkelerinde ocak-kasım dönemindeki satışları yıllık bazda yüzde 38,8 azalarak 129 bin 24'e gerilerken, toplam payı yüzde 2,2'den yüzde 1,3'e indi.

Buna karşın, Çinli firmalar AB'deki satışlarını artırdı. SAIC Motor, geçen yıla göre, ocak-kasım döneminde satışlarını yüzde 39,4 artırırken, BYD yüzde 240'lık yükselişle öne çıktı.

İlk 50'deki otomotiv üreticilerin 17'si Çinli

Dünya otomotiv endüstrisi, elektrikli araç üretiminin artışıyla büyük bir dönüşüm yaşıyor. Küresel pazarda öne çıkan oyuncuların yer aldığı liste, sadece klasik üreticileri değil, elektrikli araç üretiminde büyük yatırımlar yapan yeni nesil şirketleri de kapsıyor.

Elektrikli araç teknolojilerinde yaşanan bu değişim, sektördeki rekabet dengelerini kökten değiştiriyor. Geleneksel otomobil devleri, yenilikçi modeller ve sürücüsüz teknolojilerle pazar payını korumaya çalışırken, Çinli şirketlerin yükselişi dikkati çekiyor.

En fazla piyasa değerine sahip ilk 50 otomobil üreticisinden 17'sini Çinli, 8'ini Japon, 6'sını Amerikan, 5'ini Hint ve 4'ünü Alman şirketler oluşturuyor. Güney Kore ve Türkiye'den ikişer, Fransa, İtalya, İsveç, Tayvan, Hollanda ve Vietnam'dan birer şirket yer alıyor.