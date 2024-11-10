Dünyanın en değerli ve en çok kazandıran ilaç şirketi Eli Lilly oldu

Bu yılın ocak-ekim döneminde dünyanın piyasa değeri en yüksek 10 ilaç şirketinden 8'i yatırımcısına kazandırdı.

ABD'de hisse senedi piyasaları rekor seviyelere çıkarken, DSÖ'nün M çiçeği virüsüyle ilgili acil durum ilan etmesi de ilaç şirketlerinin yatırımcılar tarafından daha çok izlenmesini sağladı.

Küresel ilaç firmalarının sipariş ve stratejilerini de etkileyen bu gelişmelerin ardından, yılın 10 ayında dünyanın piyasa değeri en yüksek 10 ilaç şirketinden 8'i pay piyasalarında değer kazandı.

En değerli ilaç şirketi Eli Lilly

Bu dönemde dünyanın en değerli ilaç şirketi 787,68 milyar dolar ile Eli Lilly oldu. Eli Lilly'i piyasa değeri sıralamasında 494,3 milyar dolarla Novo Nordisk, 384,88 milyar dolarla Johnson & Johnson, 360,1 milyar dolarla AbbVie, 259,36 milyar dolarla Merck & Co., 253,97 milyar dolarla Roche, 231,96 milyar dolarla AstraZeneca, 219,79 milyar dolarla Novartis, 172,09 milyar dolarla Amgen ve 160,36 milyar dolarla Pfizer takip etti.

Dünyanın en büyük 10 ilaç şirketinin 6'sını ABD, 2'sini İsviçre, 1'ini Danimarka ve 1'ini de Birleşik Krallık menşeli şirketler oluşturdu.

En çok kazandıran Eli Lilly oldu

Yılın 10 ayında dünyanın en değerli 10 ilaç firmasından pay piyasalarında en iyi performansı sergileyen şirket Eli Lilly olurken, şirketin hisse senedi yüzde 42,34 yükselerek 829,74 dolara çıktı. Böylece Eli Lilly, Ocak-ekim döneminde en büyük 10 ilaç şirketi arasında en iyi performans gösteren şirket olarak kayıtlara geçti.

Eli Lilly hisselerini yüzde 31,55 yükselişle ABD'li ilaç üreticisi AbbVie ve yüzde 12,17 değer kazancıyla Roche hisseleri takip etti.

Analistler, Eli Lilly hisselerindeki artışta şirketin çıkardığı zayıflama ilacına olan talebin de etkili olduğunu kaydetti.

En çok kaybettiren Merck & Co. oldu

Dünyanın en değerli 10 ilaç şirketi arasında yatırımcısına en çok kazandıran dördüncü şirket Amgen olurken, şirketin hisse senedi Ocak-ekim döneminde yüzde 11,16 kazançla 320,16 dolara ulaştı.

Novartis hisseleri yüzde 10,52 değer kazancıyla 93,8 İsviçre frangına, Danimarkalı ilaç devi Novo Nordisk hisseleri yüzde 8,22 yükselişle 111,95 İsviçre frangına, AstraZeneca hisseleri yüzde 7,14 artışla 11.042 sterline ve Johnson & Johnson'ın hisseleri yüzde 1,99 kazançla 159,86 dolara çıktı.

Ekim sonu itibarıyla dünyanın en değerli ilk 10 ilaç şirketi arasında 5'inci sırada yer alan ve New York Borsasında (NYSE) işlem gören Merck & Co. şirketinin hisseleri ise yılın Ocak-ekim döneminde yüzde 6,15 değer kaybederek 109,02 dolardan 102,32 dolara geriledi. Pfizer'in hisseleri de yüzde 1,7 değer kaybıyla 28,3 dolara indi.

Buna göre, dünyanın en değerli 10 ilaç şirketinden 8'i Bu yılın Ocak-ekim döneminde kazandırırken, 2 şirketin hisseleri düşüş kaydetti.